Marathi News
व्यंकटेश अय्यरला झालं 16. 75 कोटींचं नुकसान! ऑक्शनमध्ये फक्त एवढ्या किंमतीत RCB ने विकत घेतलं

Vyankatesh Iyer IPL Auction : 6 डिसेंबर रोजी मिनी ऑक्शन अबुदाबीमध्ये पार पडत असून यात व्यंकटेश अय्यरला यपीएल 2026 च्या ऑक्शनमध्ये अवघ्या काही कोटींना आरसीबीने त्याला विकत घेतलं.   

पूजा पवार | Updated: Dec 16, 2025, 04:21 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Vyankatesh Iyer IPL Auction 2026: आयपीएल ही जगातील सर्वात मोठ्या टी 20 लीगपैकी एक असून पुढील वर्षी याचा 19 वा सीजन खेळवला जाणार आहे. 16 डिसेंबर रोजी मिनी ऑक्शन अबुदाबीमध्ये पार पडत असून यात एकूण 10 फ्रेंचायझींनी सहभाग घेतलाय तर यात एकूण 350  खेळाडूंवर बोली लावली जाईल. यात टीम इंडियाचा स्टार ऑलराऊंडर व्यंकटेश अय्यर (Vyankatesh Iyer) हा ऑक्शन टेबलवर आला. गेल्यावर्षी झालेल्या मेगा ऑक्शनमध्ये त्याला कोलकाता नाईट रायडर्सने तब्बल 23.75 कोटींना विकत घेतले होते, मात्र आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनमध्ये अवघ्या काही कोटींना आरसीबीने त्याला विकत घेतलं. त्यामुळे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत व्यंकटेश अय्यरला तब्बल 16. 75 कोटींचं नुकसान झालं. 

व्यंकटेश अय्यरला मोठं नुकसान : 

आयपीएल 2025 पूर्वी झालेल्या मेगा ऑक्शनमध्ये व्यंकटेश अय्यरवर कोलकाता नाईट रायडर्सने 23.75 कोटींची बोली लावून त्याला आपल्या संघात घेतलं होतं. मात्र व्यंकटेश हा त्या सीजनमध्ये चांगली कामगिरी करू शकला नाही 11 सामन्यात तो केवळ 142 धावा करू शकला आणि गोलंदाजीत सुद्धा कमाल दाखवू शकला नाही. त्यामुळे केकेआरने त्याला आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनपूर्वी रिलीज केले. म्हणून व्यंकटेश अय्यर ऑक्शनमध्ये आला. 

व्यंकटेश अय्यरने 2 कोटींना ऑक्शनमध्ये लिस्ट केले होते. व्यंकटेश अय्यरला घेण्यासाठी अनेक संघ उत्सुक असतील अशी अपेक्षा होती, मात्र तसं झालं नाही. सुरुवातीला व्यंकटेश अय्यरला घेण्यासाठी फ्रेंचायझी उत्सुक नव्हत्या मात्र त्यानंतर लखनऊ सुपर जाएंट्सने त्याच्यावर बोली लावली. हळू हळू आरसीबी, गुजरात टायटन्स आणि केकेआरने सुद्धा त्याला खरेदी करण्यासाठी बोली लावली. मात्र यात आरसीबीने बाजी मारली आणि त्याला 7 कोटींना विकत घेतलं. 

व्यंकटेश अय्यरची आयपीएल कारकीर्द : 

व्यंकटेश अय्यरने 2021 मध्ये आयपीएलमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सकडून पदार्पण केलं होतं. आरसीबी विरुद्ध तो त्याचा पहिला सामना खेळला होता. व्यंकटेश अय्यरने आयपीएलमध्ये एकूण 61 सामने खेळले ज्यात त्याने 1468 धावा आणि 3 विकेट्स घेतले. व्यंकटेश अय्यरने आयपीएलमध्ये 1 शतक आणि 12 अर्धशतक केले आहेत. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
vyankatesh iyerRCBIPLIPL 2026Indian Premier League

