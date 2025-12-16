व्यंकटेश अय्यरला झालं 16. 75 कोटींचं नुकसान! ऑक्शनमध्ये फक्त एवढ्या किंमतीत RCB ने विकत घेतलं

Vyankatesh Iyer IPL Auction 2026: आयपीएल ही जगातील सर्वात मोठ्या टी 20 लीगपैकी एक असून पुढील वर्षी याचा 19 वा सीजन खेळवला जाणार आहे. 16 डिसेंबर रोजी मिनी ऑक्शन अबुदाबीमध्ये पार पडत असून यात एकूण 10 फ्रेंचायझींनी सहभाग घेतलाय तर यात एकूण 350 खेळाडूंवर बोली लावली जाईल. यात टीम इंडियाचा स्टार ऑलराऊंडर व्यंकटेश अय्यर (Vyankatesh Iyer) हा ऑक्शन टेबलवर आला. गेल्यावर्षी झालेल्या मेगा ऑक्शनमध्ये त्याला कोलकाता नाईट रायडर्सने तब्बल 23.75 कोटींना विकत घेतले होते, मात्र आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनमध्ये अवघ्या काही कोटींना आरसीबीने त्याला विकत घेतलं. त्यामुळे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत व्यंकटेश अय्यरला तब्बल 16. 75 कोटींचं नुकसान झालं.
आयपीएल 2025 पूर्वी झालेल्या मेगा ऑक्शनमध्ये व्यंकटेश अय्यरवर कोलकाता नाईट रायडर्सने 23.75 कोटींची बोली लावून त्याला आपल्या संघात घेतलं होतं. मात्र व्यंकटेश हा त्या सीजनमध्ये चांगली कामगिरी करू शकला नाही 11 सामन्यात तो केवळ 142 धावा करू शकला आणि गोलंदाजीत सुद्धा कमाल दाखवू शकला नाही. त्यामुळे केकेआरने त्याला आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनपूर्वी रिलीज केले. म्हणून व्यंकटेश अय्यर ऑक्शनमध्ये आला.
व्यंकटेश अय्यरने 2 कोटींना ऑक्शनमध्ये लिस्ट केले होते. व्यंकटेश अय्यरला घेण्यासाठी अनेक संघ उत्सुक असतील अशी अपेक्षा होती, मात्र तसं झालं नाही. सुरुवातीला व्यंकटेश अय्यरला घेण्यासाठी फ्रेंचायझी उत्सुक नव्हत्या मात्र त्यानंतर लखनऊ सुपर जाएंट्सने त्याच्यावर बोली लावली. हळू हळू आरसीबी, गुजरात टायटन्स आणि केकेआरने सुद्धा त्याला खरेदी करण्यासाठी बोली लावली. मात्र यात आरसीबीने बाजी मारली आणि त्याला 7 कोटींना विकत घेतलं.
हेही वाचा : IPL ऑक्शनच्या इतिहासातील सर्वात महागड्या विदेशी खेळाडूचा दिलदारपणा, कोट्यवधी रुपये करणार दान
IPL 2026 Auction | व्यंकटेश अय्यरला आरसीबीने 7 कोटी रुपयांना खरेदी केलेMarathiNewsTodayLive
LIVE - https://t.co/ExelzDcXrm pic.twitter.com/lW1oohhBAK
ZEE २४ तास (@zee24taasnews) December 16, 2025
व्यंकटेश अय्यरने 2021 मध्ये आयपीएलमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सकडून पदार्पण केलं होतं. आरसीबी विरुद्ध तो त्याचा पहिला सामना खेळला होता. व्यंकटेश अय्यरने आयपीएलमध्ये एकूण 61 सामने खेळले ज्यात त्याने 1468 धावा आणि 3 विकेट्स घेतले. व्यंकटेश अय्यरने आयपीएलमध्ये 1 शतक आणि 12 अर्धशतक केले आहेत.