English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IPL 2026 बाबत मोठी अपडेट! कधी आणि कुठे होणार ऑक्शन?

IPL 2026 Auction : इंडियन प्रीमियर लीग या स्पर्धेच्या आगामी 19 व्या सिजनबाबत फॅन्समध्ये खूप उत्सुकतात आहे. आता या सीजनसाठी होणाऱ्या ऑक्शनबाबत मोठी माहिती समोर आलीये.   

पूजा पवार | Updated: Nov 11, 2025, 03:23 PM IST
IPL 2026 बाबत मोठी अपडेट! कधी आणि कुठे होणार ऑक्शन?
(Photo Credit : Social Media)

IPL 2026 Auction : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात प्रसिद्ध लिगपैकी एक आहे. येत्या काही महिन्यात 19 व्या सीजनला सुरुवात होणार असून फॅन्समध्ये याची उत्सुकतात आता शिगेला पोहोचली आहे. येत्या काही दिवसात सर्व १० फ्रेंचायझींना त्यांच्या रिलीज आणि रिटेन खेळाडूंची यादी जाहीर करायची आहे. त्यानंतर उर्वरित खेळाडूंना ऑक्शनमध्ये यावं लागेल. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार खुलासा करण्यात आला आहे की बीसीसीआय डिसेंबर महिन्याच्या 15 किंवा 16 तारखेला आयपीएल 2026 (IPL 2026) साठीच्या मिनी ऑक्शनचं आयोजन करेल. डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात या ऑक्शनचं आयोजन होण्याची शक्यता आहे. तसेच आयपीएल ऑक्शन मागील २ सीजन प्रमाणे विदेशात होण्याची शक्यता आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

आयपीएलचं ऑक्शन यापूर्वी जेद्दा आणि दुबईत झालेलं होतं. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार यंदा अबू धाबी येथे आयपीएल ऑक्शनचं आयोजन केलं जाऊ शकतं. आधी असं म्हटलं जातं होतं की हे ऑक्शन भारतात आयोजित केलं जाईल परंतु ताज्या अपडेट्सनुसार बीसीसीआय आयपीएल 2026 चं मिनी ऑक्शन अबू धाबीमध्ये करण्याची शक्यता आहे. 

रिटेन्शन लिस्टची डेडलाईन : 

सर्व आयपीएल संघांना बीसीसीआयने 15 नोव्हेंबर पर्यंत त्यांची रिटेन्शन लिस्ट जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, दरम्यान राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात एक मोठ्या खेळाडूचा ट्रेड होण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार संजू सॅमसन चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये येऊ शकतो. तर त्यांच्या जागी रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन राजस्थान रॉयल्सला जॉईन करू शकतो. जिथपर्यंत महिला प्रीमियर लीगची गोष्ट आहे त्याचं ऑक्शन 27 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत होऊ शकतं. 

किती खेळाडूंना रिटेन करू शकतो संघ?

 इंडियन प्रीमियर लीगच्या मिनी ऑक्शनपूर्वी प्रत्येक संघ हा केवळ 15 खेळाडूंना रिटेन करू शकतो. अद्याप स्पष्ट झालं नाही की ऑक्शनमध्ये किती खेळाडूंचा समावेश असेल. तर दुसरीकडे महिला प्रीमियर लीगमध्ये समाविष्ट असलेल्या 5 संघांनी त्यांच्या खेळाडूंची रिटेन्शन लिस्ट जाहीर केलेली आहे.  WPL संघांनी दीप्ती शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, एलिसा हीली, हरलीन देओल आणि मेग लॅनिंग सारख्या प्रसिद्ध आणि दिग्गज खेळाडूंना रिलीज केले होते.

FAQ : 

आयपीएल ही काय आहे आणि तिची लोकप्रियता कशी आहे?

आयपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) ही जगातील सर्वात प्रसिद्ध क्रिकेट लीगपैकी एक आहे. येत्या काही महिन्यांत तिच्या १९ व्या सीजनला सुरुवात होणार असून, फॅन्समध्ये याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

आयपीएल २०२६ साठी मिनी ऑक्शन कधी होणार?

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, बीसीसीआय डिसेंबर महिन्याच्या १५ किंवा १६ तारखेला आयपीएल २०२६ साठीच्या मिनी ऑक्शनचं आयोजन करेल. डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात या ऑक्शनचं आयोजन होण्याची शक्यता आहे.

 आयपीएल २०२६ चं ऑक्शन कुठे होणार?

मागील दोन सीजनप्रमाणे हे ऑक्शन विदेशात होण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यंदा अबू धाबी येथे आयपीएल ऑक्शनचं आयोजन केलं जाऊ शकतं. आधी भारतात होण्याची चर्चा होती, पण ताज्या अपडेट्सनुसार अबू धाबीमध्ये करण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी ऑक्शन जेद्दा आणि दुबईत झालेलं होतं.

About the Author
Tags:
IPL 2026marathi newsCricket NewsIPL 2026 AuctionCSK

इतर बातम्या

Pakistan Blast : इस्लामाबाद हायकोर्टजवळ कारमध्ये स्फोट

विश्व