  • IPL 2026 : आवेश खान संघांसाठी लकीचार्म! खेळाडूने हेल्मेटशिवाय लखनौच्या विजयाचा जल्लोष साजरा केला अन् 2023 च्या वादाची झाली आठवण

IPL 2026 : आवेश खान संघांसाठी लकीचार्म! खेळाडूने हेल्मेटशिवाय लखनौच्या विजयाचा जल्लोष साजरा केला अन् 2023 च्या वादाची झाली आठवण

LSG vs KKR : लखनऊ सुपर जायंट्स विरूद्ध कोलकता नाईट राइडर्स यांच्यामध्ये रोमांचक सामना पाहायला मिळाला. या सामन्यामध्ये लखनऊने सामना जिंकल्यानंतर आवेश खान लकी चार्म आहे अशी चर्चा आहे. 

Shubhangi Mere Updated: Apr 10, 2026, 05:05 PM IST
IPL 2026 : आवेश खान संघांसाठी लकीचार्म! खेळाडूने हेल्मेटशिवाय लखनौच्या विजयाचा जल्लोष साजरा केला अन् 2023 च्या वादाची झाली आठवण
Avesh Khan : काल 09 एप्रिल रोजी लखनऊ सुपर जायंट्स विरूद्ध कोलकता नाईट राइडर्स यांच्यामध्ये थ्रिलर सामना झाला. या सामन्याचा एक नवा युवा खेळाडू मॅचविनर पाहायला मिळाला. कोलकाता नाईट रायडर्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यातील सामन्यात, जेव्हा लखनौला शेवटच्या चेंडूवर विजयासाठी एका धावेची गरज होती, तेव्हा नॉन-स्ट्रायकरच्या टोकाला उभ्या असलेल्या आवेश खानने आपले हेल्मेट काढले. २०२३ मध्ये विजयाचा जल्लोष करताना आवेश खानने आपले हेल्मेट जमिनीवर फेकले होते, त्या वादामुळे त्याने हे केले असावे. या वागणुकीमुळे आवेश खानला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात आले होते.

आवेश खान लखनऊ सुपर जायंट्ससाठी लकीचार्म

आवेश खान जेव्हा संघ अडचणीमध्ये पाहायला मिळाला आहे. तेव्हा तो नेहमीच फलंदाजीच्या नॅानस्ट्राईकवर दिसला आहे आणि संघ जेव्हा जेव्हा अडचणीमध्ये पाहायला मिळाला तेव्हा तो फलंदाजीला नॅानस्ट्राईकवर दिसला होता. चाहते आता आवेशला संघाचा लकी चार्म असे म्हणत आहेत. क्रिकेट चाहत्यांमध्ये असे म्हटले जात आहे की, जर सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत गेला आणि लखनौला एका धावेची गरज जर हवी असेल, तर नॉन-स्ट्रायकरच्या टोकाला आवेश खान असल्यास पराभवाचा शक्यता नाही. 

कोलकाता सामन्याच्या शेवटच्या षटकात आवेश खानने हेल्मेट का घातले नाही?

९ एप्रिल रोजी कोलकाता आणि लखनौ यांच्यातील सामना खूपच रोमांचक ठरला. मुकुल चौधरीने उत्कृष्ट फलंदाजी करत शेवटच्या षटकात १२ धावा केल्या. जेव्हा लखनौ सामना जिंकेल असे वाटत होते, तेव्हा आवेश खानने आपले हेल्मेट काढले. धावणे सोपे व्हावे हा त्यामागील उद्देश असू शकतो, परंतु त्याच्याभोवती फिरणारा हेल्मेटचा वाद हेच मुख्य कारण सांगितले जात आहे. आवेश खानने २०२३ मध्ये आपले हेल्मेट जमिनीवर फेकले. आयपीएल २०२३ दरम्यान, आवेश खानने आरसीबीविरुद्धच्या विजयाचा आनंद साजरा करण्यासाठी आपले हेल्मेट जमिनीवर आपटले होते. त्याची ही कृती अतिआक्रमक आणि नियमांविरुद्ध मानली गेली. या कृतीमुळे आवेश खानला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात आले. बीसीसीआयनेही त्याच्यावर कारवाई केली आणि अशा वर्तनाबद्दल त्याला ताकीद दिली.

हेल्मेट फेकण्याचे कारण काय होते?

१० एप्रिल २०२३ रोजी बंगळूरुमध्ये लखनौ सुपर जायंट्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु यांच्यात एक सामना खेळला जात होता. सामना अत्यंत रोमांचक होता. लखनौला शेवटच्या चेंडूवर एका धावेची गरज होती. आवेश खान स्ट्राईकवर होता, परंतु यष्टीरक्षकाच्या चुकीमुळे त्याला एक धाव देण्यात आली आणि लखनौने सामना जिंकला. विजयाच्या जल्लोषात, आवेश खानने आपले हेल्मेट काढून जमिनीवर आपटले, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला.

