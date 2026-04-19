  IPL 2026 : आयुष म्हात्रेसोबत चेन्नई सुपरकिंग्सचा निष्काळजीपणा, दुखापत होऊनही खेळण्यास भाग पाडलं, आर अश्विन भडकला

IPL 2026 : आयुष म्हात्रेसोबत चेन्नई सुपरकिंग्सचा निष्काळजीपणा, दुखापत होऊनही खेळण्यास भाग पाडलं, आर अश्विन भडकला

IPL 2026 Ayush Mhatre Injured : चेन्नई सुपरकिंग्सचा युवा स्टार फलंदाज आयुष म्हात्रेला शनिवारी झालेल्या सनरायजर्स हैदराबाद सामन्यादरम्यान दुखापत झाली होती. दुखापत झाल्यावर तो लंगडत होता, मात्र तरीही काहीवेळ त्याला मैदानात खेळण्यासाठी सांगण्यात आलं, यावरून आर अश्विनने सीएसके मॅनेजमेंटवर संताप व्यक्त केला.   

पूजा पवार | Updated: Apr 19, 2026, 04:13 PM IST
IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये 18 एप्रिल रोजी शनिवारी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद (CSK VS SRH) यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात चेन्नईचा १० धावांनी पराभव झाला. चेन्नई सुपरकिंग्सला विजयासाठी सनरायजर्स हैदराबादकडून 195 धावांचं आव्हान मिळालं होतं, हे आव्हान पूर्ण करण्यात चेन्नईचा संघ अयशस्वी ठरला आणि 20 ओव्हरमध्ये आठ विकेट गमावून फक्त 184 धावा करू शकला. या दरम्यान सीएसकेचा युवा स्टार फलंदाज आयुष म्हात्रेला दुखापत झाली. आयुषला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली, त्याला उभं राहायला सुद्धा जमत नव्हतं मात्र तरीही टीम मॅनेजमेंट आणि कोचिंग स्टाफने त्याला फलंदाजी करायला दिली. दुखापतग्रस्त असलेल्या आयुषला कर्णधार आणि कोचिंग स्टाफ बाहेर बोलावू शकले असते, मात्र तसं झालं नाही. 

दुखापत झालेली असताना सुद्धा धाव घेण्यास सांगितली : 

आयुष म्हात्रेला दुखापत झाली होती. यावेळी फिजिओने मैदानात येऊन त्याच्या पायाला पट्टी बांधली मात्र तरीही आयुष संघर्ष करत होता. परिस्थिती तेव्हा बिघडली जेव्हा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने आयुषला एक वेगवान सिंगल धाव घेण्यास सांगितली. दुखापतग्रस्त असलेल्या आयुषने कसं तरी करून ती धाव पूर्ण केली आणि रनआउट होण्यापासून बचावला. तर पुढच्याच बॉलला तो मोठा शॉट खेळण्याच्या प्रयत्नात बाद झाला. आयुषने या सामन्यात 17 बॉलमध्ये 30 धावा केल्या. 

आर अश्विन भडकला : 

आर अश्विनने यावर स्पष्ट भूमिका मांडली आणि सीएसके मॅनेजमेंटवर भडकला. अश्विन म्हणाला की, 'आयुष म्हात्रेची दुखापत कशी आहे मला माहित नाही पण आशा आहे की तो लवकरच परतेल. जसं दिसत होतं त्यावरून मला भीती वाटतेय की तो काही वेळासाठी बाहेर होऊ शकतो. जेव्हा तो फलंदाजी करण्यासाठी आला तेव्हा त्याच्या गुडघ्यावर पट्टी बांधलेली होती. मागच्या 2 ते 3 सामन्यात तो इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळतोय. लोक विचारतायत की, 'त्याला इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून का खेळवतायत? तो चांगला फिल्डर नाहीये का? त्याची दुखापत ही चिंतेचा विषय बनली आहे.

आर अश्विनने मेडिकल टीमच्या प्रतिक्रियेवर सुद्धा प्रश्न उपस्थित केले. अश्विन म्हणाला की, 'हा क्रॅम्प असू शकत नाही, कारण त्याने फिल्डिंगच केली नव्हती. जर त्याला फिल्डिंग न करता क्रॅम्प आला असेल तर त्याचं हाइड्रेशन चेक करायला हवं. समजा की ती दुखापत असेल तर फिजिओ येऊन चेक करून गेले तो खूप लंगडत होता. मात्र तरीही त्याला अजून एक बॉल खेळण्यास आणि विकेटमध्ये धावण्यास सांगण्यात आले'. आर अश्विन पुढे म्हणाला की, 'मला समजलं नाही की तो लंगडत होता तर त्याला रिटायर्ड हर्ट का घोषित करण्यात आलं नाही? या सीजनमध्ये आयुष म्हात्रे स्टार क्रिकेटर्सपैकी एक होता, मला समजलं नाही की त्याच्या सोबत एवढा निष्काळजीपणा कसा करू शकतात. मी हे पाहून हैराण झालो. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सुद्धा सर्वांनी आपला माईक टेबलवर ठेवला आणि सर्वजण हैराण होऊन हे सगळं पाहत होते, हे सगळं खूप आश्चर्यकारक होतं'. 

