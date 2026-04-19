IPL 2026 : चेन्नई सुपरकिंग्ससाठी वाईट बातमी! आता आयुष म्हात्रे IPL मधून बाहेर, समोर आली मोठी अपडेट

Ayush Mhatre Injury Update : सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात झालेल्या सामन्यात युवा फलंदाज आयुष म्हात्रेला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती. या दुखापतीमुळे तो पुढील काही आठवडे आयपीएल सामने खेळणार नाही अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर येत आहे. 

पूजा पवार | Updated: Apr 19, 2026, 06:54 PM IST
IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये (IPL 2026) चेन्नई सुपरकिंग्सला (CSK) दुखापतीचं ग्रहण लागल्याचं दिसतंय. आधी एम एस धोनी, त्यानंतर डेव्हिड ब्रेव्हिस, खलील अहमद आणि आता आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) याला दुखापत झाली आहे. सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात शनिवार 18 एप्रिल रोजी आयपीएलचा 27 वा सामना पार पडला. या सामन्यात चेन्नईचा स्टार युवा फलंदाज आयुष म्हात्रेला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या रिपोर्ट्सनुसार आयुष म्हात्रे हा दुखापतीमुळे पुढील तीन आठवडे आयपीएलचे सामने खेळणार नाही. 

Add Zee News as a Preferred Source

चांगल्या फॉर्ममध्ये होता आयुष म्हात्रे : 

आयुष म्हात्रे हा आयपीएल 2026 मध्ये चांगल्या फॉर्ममध्ये होता. पहिल्या सामन्यात शून्यावर बाद झाल्यावर त्याने पंजाब किंग्स विरुद्ध 73 धावांची खेळी केली. त्याने दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध अर्धशतक सुद्धा झळकावलं, ज्यात चेन्नई सुपरकिंग्सने विजय मिळवला होता. आयुष म्हात्रेने केकेआर विरुद्ध महत्वपूर्ण 38 धावांची खेळी केली. १८ एप्रिल रोजी झालेल्या सनराइजर्स हैदराबाद विरुद्ध सामन्यात सुद्धा तो चांगल्या लयीत फलंदाजी करताना दिसला. मात्र तेव्हाच त्याला हॅमस्ट्रिंग दुखापत झाली. म्हणूनच त्याने आउट होणाऱ्या बॉलवर उभ्या उभ्या शॉट लगावले. ज्यामुळे तो गॅप शोधू शकला नाही आणि बाद झाला. 

हेही वाचा :  चेन्नई विरुद्ध हैदराबाद मॅचदरम्यान 'काळी जादू', चाहत्याने लिंबू हातात घेऊन मंत्र म्हंटलं अन् तिथे CSK चा फलंदाज Out

तीन आठवड्यांसाठी बाहेर : 

चेन्नई सुपरकिंग्स आधीच 5 पैकी तीन सामन्यात पराभूत झालेली आहे. अशातच त्यांचं प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचं समीकरण तितकंसं सोपं नाही. अशातच आयुष म्हात्रे हा संघातून पुढील काही आठवड्यांसाठी बाहेर राहिल्याने चेन्नई सुपरकिंग्सला मोठा धक्का बसला आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार आयुष म्हात्रे हा हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळे पुढील तीन आठवडे स्पर्धेतून बाहेर राहणार आहे. याचा अर्थ तो जवळपास 10 मे पर्यंत खेळू शकणार नाही. यादरम्यान चेन्नई सुपरकिंग्सचे एकूण ५ सामने होणार आहे, आयुष नसल्याने संघाला यामुळे नक्कीच नुकसान होणार आहे. 

चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद सामन्यात चेन्नईचा 10 धावांनी पराभव झाला. चेन्नई सुपरकिंग्सला विजयासाठी सनरायजर्स हैदराबादकडून 195 धावांचं आव्हान मिळालं होतं, हे आव्हान पूर्ण करण्यात चेन्नईचा संघ अयशस्वी ठरला आणि 20 ओव्हरमध्ये आठ विकेट गमावून फक्त 184 धावा करू शकला. या दरम्यान सीएसकेचा युवा स्टार फलंदाज आयुष म्हात्रेला दुखापत झाली.

 

 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

इतर बातम्या

युद्धाचा भकडा उडाला असताना उत्तर कोरियाचे हुकुमशाह किम जोंग...

विश्व