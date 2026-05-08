/आयपीएल 2026 मधील खेळाडूंना हनी ट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा डाव? BCCI ने संघांना लिहिलं सात पानी पत्र, म्हणाले खेळाडूंच्या हॉटेल रूममध्ये....

IPL 2026 : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 दरम्यान संभावित हनी ट्रॅपच्या धोक्यांबाबत संघांना सूचना दिली आहे. बीसीसीआयचे सचिव देवाजीत सैकिया (Devajit Saikia) यांनी सर्व फ्रेंचायझींना एक पत्र पाठवून त्या परिस्थितींबाबत सुद्धा सावधान केलं आहे ज्यात खेळाडूंवर गंभीर आरोप लागू शकतात, ज्यात लैंगिक अत्याचाराशी निगडित प्रकरणं सुद्धा सामील असू शकतात.
बीसीसीआयचे सचिव देवाजीत सैकिया यांनी सर्व आयपीएल फ्रेंचायझीना सतर्क राहण्यास सांगितलं आहे. क्रिकबझच्या माहितीनुसार BCCI च्या सचिवांनी गुरुवारी सात मे रोजी संध्याकाळी आयपीएल फ्रेंचायझींनी दिशा निर्देश देणारं पत्र लिहिलं. या पत्रात सांगण्यात आलं की, ' बीसीसीआय सर्व फ्रँचायझींचे लक्ष, उच्च-स्तरीय क्रीडा वातावरणात अस्तित्वात असलेल्या लक्ष्यित तडजोड आणि हनी ट्रॅपिंगच्या धोक्यांकडे वेधून घेऊ इच्छिते'. पत्रात लिहिण्यात आलं की, अशा घटनांची शक्यता नाकारता येत नाहीत, ज्यात गंभीर कायदेशीर आरोप लागू शकतात. यात लैंगिक हिंसाचाराचा देखील समावेश आहे. आयपीएल फ्रेंचायझी मॅनेजमेंटला आणि सक्रिय राहायला हवं, यामुळे या संदर्भातील जोखीम कमी केली जाऊ शकते.
देवाजीत सैकियाने म्हटले की, टीम मॅनेजरला आधी कल्पना दिल्या शिवाय आणि परवानगी शिवाय बाहेरील व्यक्तीला आयपीएल संघाच्या सदस्यांच्या हॉटेल रूममध्ये जाण्याची परवानगी नाही. बीसीसीआयने खेळाडुंद्वारे सिक्योरिटी लायजन ऑफिसर्सना न सांगितल्या शिवाय बाहेर जाण्याच्या घटनांवर सुद्धा लक्ष केंद्रित केलं आहे. सैकिया यांनी सांगितलं की, 'अशा घटना समोर आलेल्या आहेत की ज्यात खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ नेमून दिलेल्या सिक्योरिटी लायजन ऑफिसर्स किंवा टीम इंटीग्रिटी ऑफिसर्सला सांगितल्या शिवाय अनियमित वेळी हॉटेल रूममधून बाहेर पडतायत. अशा प्रकारे कोणालाही माहिती न देता बाहेर गेल्यामुळे गंभीर गोष्टींचा धोका उद्भवू शकतो. तसेच संबंधित लोकांना अशा जोखीमांचा सामना करावा लागू शकतो'.
बीसीसीआयला या संदर्भात माहिती मिळाली आहे की काही संघातील सदस्य आपलं ऍक्रिडिशन कार्ड दाखवण्यास टाळाटाळ करतात. यावर देवाजीत सैकिया यांनी सांगितलं की, मला अशी माहिती मिळाली आहे की काही संघातील सदस्य त्यांच्याकडे सुरक्षाकर्मीनी ऍक्रिडिशन कार्ड दाखवण्यास सांगितल्यास त्याला टाळाटाळ करतात. असं वागणं हे बीसीसीआयच्या नियमांना धरून नाही तसेच याला सुरक्षेच्या प्रोटोकॉलचं उल्लंघन मानलं जाईल.
Guwahati, Assam: BCCI Secretary Devajit Saikia says, "I would like to announce another thing. This time, we have noticed several anomalies and irregularities in the actions of a few franchises as well as some players. Therefore, the BCCI and IPL are preparing an advisory, which…
बीसीसीआयच्या नजरेत आलंय की काही आयपीएल फ्रेंचायझी मालक आणि सामन्याचे पदाधिकारी एक्सेस प्रोटोकॉलचं पालन करत नाहीयेत. यावर बीसीसीआयने मालकांना म्हटलं की, सामन्याच्या दरम्यान डगआउटमध्ये खेळाडू किंवा टीम मॅनेजरशी बातचीत करू नये. बीसीसीआयचे सचिव देवाजीत सैकियाने म्हटले की, 'काही वेळा पाहण्यात आलंय की आयपीएल फ्रेंचायझीचे मालक लाईव्ह सामन्यादरम्यान खेळाडू, संघाच्या सदस्यांशी बोलण्याचा, त्यांच्या जवळ जाण्याचा, गळाभेट घेण्याचा किंवा शारीरिक संपर्क बनवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांचा हेतू कितीही चांगला असाल तर हे प्रोटोकॉलचं उल्लंघन आहे. याला संघातील वातावरण तसेच सामन्याच्या प्रक्रियेत ढवळाढवळ करणं मानलं जाईल.