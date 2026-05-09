/आयपीएल 2026 दरम्यान कॉमेंटेटरने केली मोठी चूक, BCCI आलं ऍक्शन मोडमध्ये, पाठवणार कायदेशीर नोटीस

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 मध्ये (IPL 2026) खेळाडूंनंतर आता बीसीसीआयने कॉमेंटेटर्सला सुद्धा कडक वॉर्निंग दिली आहे. बीसीसीआय आयपीएलमध्ये भ्रष्टाचार विरोधी नियमांना सक्तीने लागू करत असून याअंतर्गत खेळाडू, अधिकारी, टीम मेम्बर्सचे कुटुंब आणि ब्रॉडकास्टर्सवर मोठी कारवाई सुरु केली आहे. जे सोशल मीडियासाठी कॉन्टेन्ट तयार करत आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार कॉमेंट्री करत असलेल्या काही माजी क्रिकेटर्सला सामन्यादरम्यान सुरक्षित क्षेत्रात व्हिडीओ बनवल्यामुळे फटकारण्यात आलं आहे.
एक माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरने डगआउटमध्ये व्हिडीओ बनवताना पकडला गेला. बीसीसीआयच्या टीमने त्याला लगेच रोखले. आता बीसीसीआय त्याला कायदेशीर नोटीस पाठवण्याच्या तयारीत आहेत. कारण बोर्डाचा नियम आहे की आयपीएलचे अधिकृत ड्रेस घालून तुम्ही मैदानावर प्रायव्हेट व्हिडीओ बनवू शकत नाही. बोर्ड या गोष्टीला घेऊन चिंतीत आहे की खेळाडू आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स सोबत जवळीक वाढत आहे. ज्यामुळे हनीट्रॅप सारख्या गोष्टींचा धोका वाढू शकतो.
खेळाडूंमध्ये सुद्धा रील बनवण्याचं प्रमाण एवढं वाढलं आहे की एका भारतीय खेळाडूला संघासोबत ट्रॅव्हल आणि हॉटेलमध्ये राहण्याची माहिती शेअर करण्यापासून मनाई करण्यात आली. बीसीसीआयने याबाबत सुद्धा नाराजी व्यक्त केली की काही फ्रेंचायझी इन्फ्लुएंसर्सना संघापर्यंत पोहोचण्याची परवानगी दिली आहे. यासह खेळाडूंच्या कुटुंबांना सुद्धा आयपीएलच्या दरम्यान फोटो आणि व्हिडीओ पोस्ट करण्यापासून वाचण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काही खेळाडू सामना सुरु होण्यापूर्वी आणि सामना संपल्यावर व्हिडीओ पोस्ट करतात. यापूर्वी सुद्धा एका भारतीय वेगवान गोलंदाजाला वॉर्निंग देण्यात आली होती जेव्हा त्याच्या पत्नीने टीम हॉटेलमधील एक प्रायव्हेट व्हिडीओ प्रमोट केला होता. काहीवेळा या व्हिडीओमधून सुद्धा लक्षात येत की तो खेळाडू त्या दिवशी सामना खेळतोय की नाही. एंटी करप्शन यूनिटने वरिष्ठ खेळाडूंना सुद्धा त्यांच्या मित्रांना आणि कुटुंबातील व्यक्तींना टीम बसमध्ये घेऊन जाण्यावर बंदी घातली आहे.