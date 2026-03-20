भुवनेश्वर कुमारने टाकला यॉर्कर अन् विराट कोहली थोडक्यात बचावला! हा व्हायरल Video एकदा बघाच!

Bhuvneshwar Kumar Deadly Yorker Against Virat Kohli : आरसीबीने पुन्हा एकदा आयपीएलचे विजेतेपद मिळवण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान, भुवनेश्वर कुमार आणि विराट कोहली यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 20, 2026, 11:09 PM IST
Bhuvneshwar Kumar Deadly Yorker Against Virat Kohli : IPL 2026 सुरू होण्यापूर्वीच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू (Royal Challengers Bengaluru) च्या कॅम्पमधून एक जबरदस्त व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये अनुभवी गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) याने टाकलेली एक अचूक यॉर्कर पाहून चाहत्यांनाही आश्चर्य वाटलं, कारण त्या चेंडूवर स्वतः विराट कोहलीही क्षणभर गोंधळला. 

काय हे व्हायरल व्हिडीओमध्ये? 

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडीओमध्ये भुवनेश्वर कुमार नेट्समध्ये गोलंदाजी करताना दिसतात. त्याने लेग स्टंपला लक्ष्य करत टाकलेली वेगवान आणि अचूक यॉर्कर इतकी धारदार होती की, ती रोखताना कोहलीचा तोलच गेला. हा फक्त सराव होता, पण या एका चेंडूमुळेच स्पष्ट झालं की, भुवी या सिझनमध्ये फलंदाजांसाठी मोठं आव्हान ठरू शकतो. 

 

RCB च्या गोलंदाजीची जबाबदारी भुवीवर

या सिझनमध्ये RCB ची गोलंदाजी थोडी कमकुवत दिसत आहे. कारण संघाचा प्रमुख ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाज जोश हॅझलवुड (Josh Hazlewood) सुरुवातीच्या काही सामन्यांना मुकणार आहे. तसंच युवा गोलंदाज यश दयाल (Yash Dayal) याच्या फिटनेसबाबतही अनिश्चितता आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण बॉलिंग अटॅकची जबाबदारी अनुभवी स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमारवर येऊन पडली आहे.

2025 मध्ये RCB चा विजय

गेल्या सिझनमध्ये RCB ने अखेर 18 वर्षांची प्रतीक्षा संपवत पहिल्यांदाच IPL ट्रॉफी जिंकली. या ऐतिहासिक विजयात विराट कोहली आणि भुवनेश्वर कुमार यांची भूमिका खूप महत्त्वाची होती. विराट कोहलीने 15 डावांमध्ये 657 धावा करत संघाचा टॉप स्कोरर बनला. भुवनेश्वर कुमारने सुरुवातीच्या संघर्षानंतर जोरदार पुनरागमन करत 14 सामन्यांत 17 विकेट्स घेतल्या. या कामगिरीमुळेच RCB ला पहिलं विजेतेपद मिळवता आलं.

नव्या खेळाडूंना मार्गदर्शनही करणार

या सिझनमध्ये भुवनेश्वर कुमार केवळ गोलंदाज म्हणूनच नाही, तर मेंटॉरच्या भूमिकेतही दिसणार आहे. संघातील युवा खेळाडू जसे रसिक सलाम दार आणि मंगेश यादव यांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर असेल.

सलग दुसऱ्या विजेतेपदाची संधी

आता RCB समोर मोठं आव्हान आहे ते म्हणजे सलग दुसऱ्यांदा IPL जिंकण्याचं. IPL च्या इतिहासात फार कमी संघांना हे यश मिळालं आहे.

चेन्नई सुपर किंग्स (२०१०, २०११)

मुंबई इंडियन्स (२०१९, २०२०)

आता RCB या यादीत नाव जोडू शकते का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

भुवनेश्वर कुमारची ती एक यॉर्कर केवळ सरावातील एक चेंडू नव्हती, तर ती RCB च्या या सिझनमधील ताकदीची झलक होती. जर भुवीने अशीच अचूक गोलंदाजी कायम ठेवली, तर RCB साठी दुसरं विजेतेपद जिंकणं अशक्य नाही. मात्र, सर्व काही मैदानावरच्या कामगिरीवरच अवलंबून असेल.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

