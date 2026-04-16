IPL 2026 : CSK च्या संघाला मोठा धक्का! दुखापतीमुळे संघाचा मुख्य गोलंदाज स्पर्धेतून बाहेर

Khaleel Ahmed CSK : सलग दोन सामन्यांमध्ये विजय मिळवल्यानंतर आता सीएसकेच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. सीएसके संघाचा मुख्य गोलंदाज खलील अहमद याला झालेल्या दुखापतीमुळे आयपीएल 2026 मधून बाहेर व्हावे लागले आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 16, 2026, 02:41 PM IST
Khaleel Ahmed out of IPL 2026 : आयपीएल 2026 सुरु झाल्यापासून दुखापतीचे सत्र अजूनपर्यत सुरुच आहे. पहिले तीन सामने सीएसकेच्या संघाने गमावल्यानंतर दोन सामन्यामध्ये घरच्या मैदानावर विजय मिळवल्यानंतर संघाने लय परत मिळवली होती. मागील काही दिवसांपासून अनेक खेळाडू जखमी झाल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. सीएसकेच्या संघाला आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीला नेथन एलिस हा जखमी झाल्यामुळे तो स्पर्धेच्या बाहेर झाला आहे. तर आता सीएसकेच्या संघाला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघाचा मुख्य गोलंदाज खलील अहमद हा दुखापतीमुळे आयपीएल 2026 मधून बाहेर झाला आहे. सीएसकेच्या संघाने त्याच्या सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करुन ही माहिती शेअर केली आहे. 

खलील अहमद दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर

चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघासाठी खलील अहमद याने प्रभावशाली कामगिरी केली होती. त्याला मागील कोलकता नाईट राइडर्सविरुद्ध सामन्यामध्ये दुखापत झाली होती. त्यानंतर आता सीएसकेच्या संघाने त्यांच्या सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करुन खलील अहमदबद्दल माहिती दिली आहे. त्याने सोशल मिडियावर लिहीले आहे की, स्पर्धेमधून खलील अहमद बाहेर झाला आहे. केकेआरविरुद्धच्या सामन्यात उजव्या मांडीच्या स्नायूला दुखापत झाल्यानंतर त्याला स्पर्धा सोडावी लागली आहे.

कोण करणार खलील अहमदला रिप्लेस?

खलील अहमदची जागा आता सीएसकेच्या संघामध्ये कोण भरुन काढणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. सीएसकेच्या संघामधील बेंचवर असलेल्या खेळाडूंमधील मुकेश चौधरी हा संघाचा पहिला ऑप्शन असू शकतो. तर संघासाठी दुसरा ऑप्शन रामकृष्ण घोष हा देखील आहे, रामकृष्ण घोष हा संघाचा असा खेळाडू आहे ज्याची मागील काही सिझनपासून चर्चा होत आहे पण त्याला आतापर्यत एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही. तर संघासाठी तिसरा पर्याय हा न्यूझीलंडचा जॅकरी ग्लेन फॅाल्क्स याच्या नावाची देखील चर्चा होत आहे. 

सीएसकेचा पुढील सामना

चेन्नई सुपर किंग्सचा पुढील सामना हा शनिवारी सनराइझर्स हैदराबाद विरुद्ध खेळवला जाणार आहे. शनिवारी दोन सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मागील दोन सामन्यामध्ये सलग दोन विजय मिळवल्यानंतर संघाचा आत्मविश्वास हा उंचावला असणार आहे. पहिले तीन सामने गमावल्यानंतर सीएसकेच्या संघाने दमदार कमबॅक केला आहे. आता संघाची नजर तिसऱ्या सामन्यावर असणार आहे. 

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

