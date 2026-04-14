IPL 2026 : सनरायझर्स हैदराबादला मोठा धक्का, हा इग्लिंश खेळाडू दुखापतीमुळे बाहेर! या श्रीलंकेच्या खेळाडूला मिळाली संधी

Brydon Carse out of IPL due to injury : आयपीएल 2026 सुरू होण्याआधी अनेक दुखापतीच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. अजूनपर्यत असे अनेक खेळाडू आहेत जे आयपीएल 2026 चा एकही सामना खेळलेले नाहीत. या सुरू असलेल्या सिझनच्या सुरुवातीपासून सनरायझर्स हैदराबादचे अनेक खेळाडू जखमी असल्यामुळे संघामध्ये सामील झाले नाहीत. आता सनरायझर्स हैदराबादच्या संघामधील एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. जॅक एडवर्ड्स दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडला होता. आता सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. सनरायझर्स हैदराबादच्या संघामधील आणखी एक वेगवान गोलंदाज, ब्रायडन कार्स, देखील दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. ब्रायडन कार्सचा बदली खेळाडू म्हणून आता याची सोशल मिडियावर अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे.
आयपीएलच्या अधिकृत सोशल मिडिया अकाऊंटवर घोषणा करण्यात आली आहे. इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज ब्रायडन कार्स याला सनरायझर्स हैदराबादने विकत घेतले होते. आता तो स्पर्धेमधून दुखापत झाल्यामुळे बाहेर झाला आहे. त्याला श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज दिलशान मदुशंका हा आयपीएल 2026 मध्ये सनरायझर्स हैदराबादच्या संघामध्ये सामील होणार आहे. दिलशान मदुशंकाने आतापर्यत श्रीलंकेसाठी झालेल्या विश्वचषकामध्ये चांगली कामगिरी केली होती.
Player replacement @SunRisers pick Dilshan Madushanka as injury replacement for Brydon Carse.
More details | #TATAIPL | #KhelBindaas https://t.co/uj28Wi63A9
— IndianPremierLeague (@IPL) April 14, 2026
सनरायझर्स हैदराबादचा राजस्थान रॅायल्सविरूद्ध झालेल्या सामन्यात संघाने कमालीची कामगिरी केली आणि दुसरा विजय नावावर केला आहे. राजस्थान रॅायल्सच्या संघाने आतापर्यत एकही सामना गमावलेला नव्हता पण त्यांची काल पदार्पण करणाऱ्या गोलंदाजांवर फलंदाजी पूर्णपणे फेल झाली आणि सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाला विजय मिळवून देण्यात गोलंदाजांनी मोलाचे योगदान दिले. स्पर्धेच्या सुरूवातीपासून पॅट कमिन्स दुखापतीमुळे संघाबाहेर आहे त्यामुळे सध्या संघाचे कर्णधारपद हे इशान किशनकडे सोपवण्यात आले आहे. अजूनपर्यत पॅट कमिन्स संघामध्ये कधी संघामध्ये परतणार यासंदर्भात अजूनपर्यत कोणतीही माहिती संघाने दिलेली नाही.
दिलशान मदुशंका याला आता सनरायझर्स हैदराबादने संघामध्ये घेतले आहे त्यामुळे आता संघाची गोलंदाजी आणखीनच मजबूत होणार आहे. याआधी दिलशान मदुशंका हा आयपीएलमध्ये खेळला होता. यापूर्वी आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळला आहे, पण त्याला पदार्पणाची संधी मिळाली नाही. पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये आणि लंका प्रीमियर लीगमध्ये त्याने प्रभावशाली कामगिरी केली आहे त्याने आतापर्यत 63 टी20 सामने खेळले आहेत यामध्ये त्याने 61 विकेट्स देखील नावावर केले आहेत.