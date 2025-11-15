IPL 2026 आधी रिलीज होऊ शकणाऱ्या खेळाडूंची संभाव्य यादी; MI–CSKसह अनेक मोठ्या नावांना ‘कात्री’! पाहा 10 संघांची यादी

IPL 2026 All Teams Released List Marathi News: आयपीएल (IPL 2026) साठी प्रत्येक फ्रँचायझीकडे आपापली रिटेन्शन लिस्ट जाहीर करण्यासाठी 15 नोव्हेंबर संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंतचा अवधी देण्यात आला आहे. उद्या कोणत्याही परिस्थितीत टीम्सना अधिकृत लिस्ट जाहीर करावीच लागणार आहे. दरम्यान, संजू सॅमसनपासून रवींद्र जडेजा व मोहम्मद शमी यांच्या संभाव्य ट्रेडच्या चर्चेमुळे गेल्या काही दिवसांत इंटरनेटवर चांगलाच तुफान माजले आहे. मुंबई इंडियन्सने तर शेरफान रदरफोर्ड आणि शार्दुल ठाकूर यांना अनुक्रमे गुजरात टायटन्स आणि LSGकडे ट्रेड करूनही टाकले आहे. मेगा ऑक्शनमध्ये 23.75 कोटींना विकला गेलेला वेंकटेश अय्यर, तसेच लियाम लिव्हिंगस्टोन आणि डेवोन कॉनवे यांच्या रिलीजची चर्चा देखील तापली आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्या टीमकडून कोणत्या खेळाडूंना IPL 2026 साठी रिलीज केले जाऊ शकते, याची संभाव्य यादी समोर आली आहे.
यावेळी खास गोष्ट म्हणजे प्रत्येक टीमला हवे तेवढे खेळाडू रिटेन करता येणार आहेत. त्यामुळे रिलीज होणाऱ्या खेळाडूंच्या संख्येत फरक पडू शकतो. स्क्वाडची मर्यादा 18 ते 25 खेळाडू अशी असून टीमने खर्च केलेली एकूण रक्कम 120 कोटींपेक्षा जास्त नसावी.
हे ही वाचा: IPL 2026 Retentions: मुंबई इंडियन्सने अर्जुन तेंडुलकरची साथ सोडली! आता 'या' संघाकडून खेळणार सचिनचा लेक
राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, डेवोन कॉनवे, दीपक हुड्डा, श्रेयस गोपाल, नाथन एलिस, मुकेश चौधरी, शेख रशीद
जयंत यादव, दासुन शनाका, करीम जन्नत, मानव सुथर, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, गुरनूर ब्राड
क्विंटन डी कॉक, वेंकटेश अय्यर, एनरिक नॉर्टजे, मोईन अली, स्पेन्सर जॉनसन, मनीष पांडे, चेतन सकारिया
हे ही वाचा: कोलकाता नाइट रायडर्समध्ये खळबळ! 24 कोटींचा स्टार खेळाडू रिलीज होण्याची शक्यता; ऑक्शनपूर्वी KKRचा मोठा निर्णय
रीस टॉपली, कर्ण शर्मा, लिजाद विलियम्स, रघु शर्मा, सत्यनारायण राजू, लिजाद विलियम्स
टी नटराजन, जेक फ्रेझर मॅकगर्क, हॅरी ब्रूक, डोनोवन फरेरा, दुशमंता चामीरा
लियाम लिव्हिंगस्टोन, रसिख सलाम, टिम सीफर्ट, स्वप्निल सिंह, अभिनंदन सिंह, मोहित राठी
मोहम्मद शमी, अभिनव मनोहर, सचिन बेबी, राहुल चाहर, वियान मुल्डर
शिमरोन हेटमायर, तुषार देशपांडे, नितीश राणा, क्वेना मफाका, आकाश मधवाल, नांद्रे बर्गर, महीश तीक्षणा, वानिंदु हसरंगा, फजलहक फारूकी
हे ही वाचा: Kuldeep Yadav: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टेस्ट दरम्यान कुलदीप यादवने BCCI कडे पत्र लिहून मागितली रजा; कारण...
ग्लेन मॅक्सवेल, अजमतुल्लाह ओमरजई, आरोन हार्डी, जेवियर बार्टलेट, काइल जैमीसन, प्रवीण दुबे, हरनूर पन्नू
शमार जोसेफ, अर्शिन कुलकर्णी, मोहसिन खान, आर्यन जुयाल, मयंक यादव, मैथ्यू ब्रीत्जके