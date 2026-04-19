IPL 2026 : केकेआरच्या संघाला मोठा दिलासा! मॅचविनर खेळाडूची झाली संघात एन्ट्री

आयपीएल 2026 मधील दुखापतीचे सत्र मागील काही दिवसांपासून सातत्याने पाहायला मिळत आहे. संघाने आतापर्यत चांगली कामगिरी केलेली नाही. संघाने आतापर्यत एकही सामना जिंकलेला नाही संघ गुणतालिकेमध्ये तळाशी दहाव्या क्रमांकावर आहे. केकेआरच्या गोलंदाजीमध्ये सातत्याने खेळाडू जखमी असल्यामुळे त्याच्या संघावर त्याचा परिणाम पाहायला मिळाला आहे. आता राजस्थान रॅायल्सच्या संघाविरुद्ध कोलकता नाईट राइडर्सचा सामना सुरू असताना केकेआरच्या संघासाठी आणि त्यांच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केकेआरचा वेगवान गोलंदाज मथिशा पाथिराना हा संघामध्ये सामील झाला आहे. त्याची संघामध्ये सामील झाल्याची बातमी केकेआरच्या सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आली आहे.
केकेआरच्या संघाने त्याच्या सोशल मिडियावर मथिशा पाथिराना हा संघामध्ये सामील झाल्यानंतर पोस्ट शेअर केली आहे. मथिशा पाथिराना याचा संघात सामील झाल्यानंतरचा एक फोटो शेअर करण्यात आला आहे आणि या फोटोमध्ये कॅप्शन लिहीले आहे की, फक्त आठवण करुन देतो की मथिशा पाथिराना हा घरी परतला आहे.
Just a reminder, Pathi ghar aa chuke hain pic.twitter.com/g0A4Xsk8ty
— KolkataKnightRiders (KKRiders) April 19, 2026
टी-20 विश्वचषकादरम्यान पाथिराना याला पोटरीच्या दुखापतीमुळे तो गंभीर जखमी झाला होता, पण आता तो तंदुरुस्त झाला आहे आणि त्याची केकेआरमध्ये एन्ट्री झाली आहे. त्याने श्रीलंका क्रिकेटची फिटनेस चाचणी उत्तीर्ण केली असून, त्याला आयपीएलमध्ये खेळण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्रही मिळवले आहे.
कोलकता नाईट राइडर्सच्या संघाने पाथिरानाला सीएसकेच्या संघाने सोडल्यानंतर त्याला लिलावामध्ये 18 कोटींना विकत घेतले होते. त्याने मागील काही वर्ष सीएसकेसाठी चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे तो पहिल्याच खेळणाऱ्या केकेआरच्या संघातील सामन्यात कशी कामगिरी करणार याकडे सर्वाचे लक्ष असणार आहे. पाथिराना याचे संघामध्ये पुनरागमन झाल्यानंतर आता संघाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आज केकेआरचा सामना आरआरविरुद्ध होणार सुरु आहे पण पाथिराना लगेचच सामन्यामध्ये सामील होणार नाही.
कोलकता नाईट राइडर्सच्या संघाने आतापर्यत फारच खराब कामगिरी केली आहे. संघाने आतापर्यत 6 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्यांना एकही विजय हाती लागलेला नाही. संघाला आतापर्यत 5 पराभवांना सामोरे जावे लागले आहे. केकेआरची आतापर्यत गोलंदाजीमध्ये फार काही अनुभवी खेळाडूंनी प्रभावशाली कामगिरी केलेली नाही. त्याचबरोबर फलंदाजीमध्ये संघाचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे याने देखील खराब कामगिरी केली आहे.