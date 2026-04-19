IPL 2026 : केकेआरच्या संघाला मोठा दिलासा! मॅचविनर खेळाडूची झाली संघात एन्ट्री

IPL 2026 KKR : आज सुपर संडेमध्ये केकेआर विरुद्ध आरआर यांच्यामध्ये सामना खेळवला जात आहे, या सामन्यादरम्याने केकेआरच्या संघासाठी आनंदाची बातमी आहे. केकेआरच्या संघामध्ये मॅचविनर खेळाडूची एन्ट्री झाली आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 19, 2026, 06:52 PM IST
आयपीएल 2026 मधील दुखापतीचे सत्र मागील काही दिवसांपासून सातत्याने पाहायला मिळत आहे. संघाने आतापर्यत चांगली कामगिरी केलेली नाही. संघाने आतापर्यत एकही सामना जिंकलेला नाही संघ गुणतालिकेमध्ये तळाशी दहाव्या क्रमांकावर आहे. केकेआरच्या गोलंदाजीमध्ये सातत्याने खेळाडू जखमी असल्यामुळे त्याच्या संघावर त्याचा परिणाम पाहायला मिळाला आहे. आता राजस्थान रॅायल्सच्या संघाविरुद्ध कोलकता नाईट राइडर्सचा सामना सुरू असताना केकेआरच्या संघासाठी आणि त्यांच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केकेआरचा वेगवान गोलंदाज मथिशा पाथिराना हा संघामध्ये सामील झाला आहे. त्याची संघामध्ये सामील झाल्याची बातमी केकेआरच्या सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आली आहे. 

केकेआरची सोशल मिडिया पोस्ट 

केकेआरच्या संघाने त्याच्या सोशल मिडियावर मथिशा पाथिराना हा संघामध्ये सामील झाल्यानंतर पोस्ट शेअर केली आहे. मथिशा पाथिराना याचा संघात सामील झाल्यानंतरचा एक फोटो शेअर करण्यात आला आहे आणि या फोटोमध्ये कॅप्शन लिहीले आहे की, फक्त आठवण करुन देतो की मथिशा पाथिराना हा घरी परतला आहे. 

टी20 विश्वचषकादरम्यान पाथिरानाला गंभीर दुखापत

टी-20 विश्वचषकादरम्यान पाथिराना याला पोटरीच्या दुखापतीमुळे तो गंभीर जखमी झाला होता, पण आता तो तंदुरुस्त झाला आहे आणि त्याची केकेआरमध्ये एन्ट्री झाली आहे. त्याने श्रीलंका क्रिकेटची फिटनेस चाचणी उत्तीर्ण केली असून, त्याला आयपीएलमध्ये खेळण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्रही मिळवले आहे.

केकेआरने उधळले पाथिरानावर 18 कोटी

कोलकता नाईट राइडर्सच्या संघाने पाथिरानाला सीएसकेच्या संघाने सोडल्यानंतर त्याला लिलावामध्ये 18 कोटींना विकत घेतले होते. त्याने मागील काही वर्ष सीएसकेसाठी चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे तो पहिल्याच खेळणाऱ्या केकेआरच्या संघातील सामन्यात कशी कामगिरी करणार याकडे सर्वाचे लक्ष असणार आहे. पाथिराना याचे संघामध्ये पुनरागमन झाल्यानंतर आता संघाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आज केकेआरचा सामना आरआरविरुद्ध होणार सुरु आहे पण पाथिराना लगेचच सामन्यामध्ये सामील होणार नाही. 

केकेआरच्या संघाची आतापर्यत कामगिरी

कोलकता नाईट राइडर्सच्या संघाने आतापर्यत फारच खराब कामगिरी केली आहे. संघाने आतापर्यत 6 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्यांना एकही विजय हाती लागलेला नाही. संघाला आतापर्यत 5 पराभवांना सामोरे जावे लागले आहे. केकेआरची आतापर्यत गोलंदाजीमध्ये फार काही अनुभवी खेळाडूंनी प्रभावशाली कामगिरी केलेली नाही. त्याचबरोबर फलंदाजीमध्ये संघाचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे याने देखील खराब कामगिरी केली आहे. 

 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

