/IPL 2026 मोडले जुने रेकॅार्ड! वैभव सूर्यवंशीने विक्रम मोडून आयपीएलमध्ये ठोकल्या सर्वात जलद 1000 धावा

Vaibhav Suryavanshi records : राजस्थान रॅायल्सचा सध्या गुजरात टायटन्सविरुद्ध क्वालिफायर 2 सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये वैभव सुर्यंवंशीने 96 धावांची खेळी खेळली, यामध्ये त्याचे शतक हुकले पण त्याने आता सर्वात जलद आयपीएलमध्ये 1000 धावा पूर्ण केल्या आहेत.
Vaibhav Suryavanshi records : गुजरात टायटन्स विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये आज क्वालिफायर 2 सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये पहिले फलंदाजी करत राजस्थानच्या संघाने 6 विकेट्स गमावून 214 धावा केल्या. यामध्ये सुरुवातीला राजस्थानची गाडी ही संथ सुरु होती, पण एका टोकाला विकेट्स जात असताना वैभव सूर्यवंशी हा खंबीर उभा होता. मागील सामन्यामध्ये त्याचे 3 धावांनी शतक हुकले होते तर या सामन्यात देखील त्याने 96 धावांची खेळी खेळली. त्याचे या सामन्यात चार धावांनी शतक हुकले.
आजच्या सामन्यामध्ये 96 धावा केल्यानंतर आता वैभव सुर्यवंशी याने अनेक रेकॅार्ड नावावर केले आहेत. वैभव सुर्यवंशी याने आता आयपीएलच्या इतिहासामध्ये सर्वात जलद 1000 धावा ठोकणारा फलंदाज ठरला आहे. त्याने सर्वात कमी चेंडूंमध्ये 1000 धावा करण्याचा आंद्रे रसेलचा विक्रम मोडला. वैभव सूर्यवंशी सलग दुसऱ्यांदा शतक पूर्ण न झाल्याने अनिर्णित राहिला. त्याने गुजरात टायटन्सविरुद्ध सामन्यामध्ये 47 चेंडूमध्ये 96 धावा केल्या.
आयपीएलमध्ये सर्वात कमी चेंडूंमध्ये 1000 धावा करणारा वैभव सुर्यवंशी हा फलंदाज आहे, हा रेकॅार्ड आधी केकेआरचा आंद्रे रसेलच्या नावावर होता. आंद्रे रसेलने 545 चेंडूंमध्ये 1000 धावा पूर्ण केल्या होत्या, तर वैभवने फक्त 440 चेंडूमध्ये 1000 धावा केल्या आहेत. तर या यादीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर टिम डेव्हिड आहे, त्याने 1000 धावा 560 चेंडूमध्ये पूर्ण केल्या आहेत.
1000 पूर्ण करण्याच्या यादीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर तीन फलंदाज आहे, टीम डेव्हिडसोबत ट्रॅव्हिस हेडने 575 चेंडूंमध्ये 1000 धावा पूर्ण केल्या होत्या. फिल सॉल्टने 575 चेंडूंमध्ये हा पराक्रम केला, तर हेनरिक क्लासेनने 1000 धावा पूर्ण या 594 चेंडूमध्ये केल्या आहेत. वीरेंद्र सेहवागने देखील 1000 धावांचा आकडा पार केला आहे त्याने 604 चेंडूंमध्ये धावा पूर्ण केल्या.