मुंबई इंडियन्स विरुद्ध मिळालेला विजय चेन्नई सुपरकिंग्सने कोणाला समर्पित केला? कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने सांगितलं

IPL 2026 MI VS CSK : आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स (MI VS CSK) यांच्यात गुरुवार 23 एप्रिल रोजी सामना खेळवला गेला. हा सामना मुंबई इंडियन्सचं (Mumbai Indians) होम ग्राउंड असणाऱ्या वानखेडे स्टेडियमवर झाला. मात्र यात चेन्नई सुपरकिंग्सने मुंबई संघाचा 104 धावांनी मोठा पराभव केला. हा पराभव मुंबई इंडियन्सच्या आयपीएलच्या 18 वर्षांच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आणि लाजिरवाणा होता. मात्र या पराभवासह चेन्नई सुपरकिंग्सचा आयपीएल 2026 मध्ये कमबॅक झाला. चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघाने पॉईंट्स टेबलमध्ये आठव्या स्थानावरून पाचव्या स्थानावर झेप घेतली आहे. मुंबई इंडियन्स विरुद्ध विजय मिळाल्यावर हा विजय चेन्नई सुपरकिंग्सचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने एका खास व्यक्तीला समर्पित केला.
आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई विरुद्ध चेन्नई सामन्यापूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्समधील गोलंदाज मुकेश चौधरीवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. सामन्याच्या केवळ एक दिवस आधी मुकेश चौधरीची आई प्रेम देवी यांचं एका गंभीर आजाराशी झुंज देताना निधन झाले. त्यांनी मुंबईच्या एका रुग्णालयात शेवटचा श्वास घेतला. मुकेशने राजस्थानच्या भीलवाडा येथे आईवर अंत्यसंस्कार केले आणि मुलाचं कर्तव्य बजावलं. पण सामना खेळण्यासाठी तो लगेचच मुंबईला परतला. सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध मागच्या सामन्यात पराभूत झाल्यामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये आठव्या स्थानी पोहोचली होती. तेव्हा चेन्नई सुपरकिंग्ससाठी तो आईवर अंत्यसंस्कार केल्यावर पुन्हा संघासोबत परतला. अंत्यसंस्कार करून अवघ्या 24 तासाच्या आत मुकेश चौधरी मैदानावर परतला.
मुकेश चौधरीने चेन्नई सुपरकिंग्ससाठी जे काही केलं त्यासाठी कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने त्याला सलाम केला. ऋतुराज गायकवाड म्हणाला की, 'हो मुकेश चौधरीसाठी हा काळ खूप कठीण होता. मी निश्चितच हा विजय त्याला समर्पित करू इच्छितो. त्याला सलाम आहे की तो या दुःखद स्थितीतून बाहेर आला आणि सामना खेळला. यासाठी खूप मानसिक तयारी लागते, मला वाटतं तो संघ आणि फ्रेंचायझीसाठी परतला. त्याला माहित होतं की आम्हाला त्याची गरज आहे. त्यामुळे निश्चितच सर्व श्रेय त्याला जातं. गोलंदाजी करण्यापूर्वीच आम्ही तुमच्याशी बोललो होतो की आम्हाला त्याच्यासाठी जिंकायचे आहे'