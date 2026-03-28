  • 12 भाषांमध्ये 160+ आवाजांसह ऐका IPL 2026 च्या सामन्यांची कॉमेंट्री! पॅनेल जाहीर; संपूर्ण यादी पहा

12 भाषांमध्ये 160+ आवाजांसह ऐका IPL 2026 च्या सामन्यांची कॉमेंट्री! पॅनेल जाहीर; संपूर्ण यादी पहा

IPL 2026 Commentary Panel: आयपीएलच्या आगामी हंगामासाठी समालोचन पॅनेलची घोषणा करण्यात आली असून, यामध्ये 12  भाषांमध्ये 160 हून अधिक लोकांच्या आवाजात तुम्हाला सामन्यांची कॉमेंट्री ऐक्याला मिळणार आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 28, 2026, 03:16 PM IST
12 भाषांमध्ये 160+ आवाजांसह ऐका IPL 2026 च्या सामन्यांची कॉमेंट्री! पॅनेल जाहीर; संपूर्ण यादी पहा

IPL 2026 Commentary Panel announced: आयपीएल सुरु होण्याच्या आधी एक महत्त्वपूर्ण अपडेट आली आहे.  Star Sports Network ने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही माहिती शेअर केली. यावर्षी प्रेक्षकांना हिंदी, इंग्रजी, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, भोजपुरी, हरियाणवी, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी आणि मल्याळम अशा एकूण 12 भाषांमध्ये कमेंट्री ऐकायला मिळणार आहे. त्यामुळे देशभरातील प्रेक्षकांना त्यांच्या आवडत्या भाषेत IPLचा आनंद घेता येणार आहे.

 कमेंट्रीमध्ये दिग्गजांचा जलवा

यंदाच्या पॅनलमध्ये अनेक दिग्गज क्रिकेटपटू आणि अनुभवी कमेंटेटर्स सहभागी झाले आहेत. विशेष म्हणजे रविचंद्रन अश्विन आणि उमेश यादव यांसारखे खेळाडूही आता कमेंट्री बॉक्समध्ये दिसणार आहेत. अश्विनने नुकतीच व्यावसायिक क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर हा नवा रोल स्वीकारला आहे.

हिंदी कमेंट्री पॅनल

हिंदीमध्ये नेहमीप्रमाणे अनुभवी आणि लोकप्रिय आवाज ऐकायला मिळणार आहेत. यात नवजोत सिंह सिद्धू, आकाश चोपड़ा, इरफान पठाण, वीरेंद्र सेहवाग, हरभजन सिंह, सुरेश रैना आणि अनिल कुंबळे यांसारख्या दिग्गजांचा समावेश आहे. त्यांच्यासोबत सुनील गावस्कर, मोहम्मद कैफ आणि इतर अनुभवी कमेंटेटर्सही असतील.

इंग्रजी कमेंट्री पॅनल

इंग्रजी कमेंट्रीमध्येही मोठी नावे दिसणार आहेत. रवि शास्त्री, एबी डिविलियर्स, डेल स्टेन, फाफ डु प्लेसिस, केविन पीटरसन, इयोन मॉर्गन आणि हर्षा भोगले यांसारखे दिग्गज प्रेक्षकांना सामन्याचे बारकावे सांगताना दिसतील.

इतर भाषांमध्येही जोरदार टीम

भोजपुरीसह इतर प्रादेशिक भाषांमध्येही अनेक स्थानिक कमेंटेटर्सचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे IPLचा अनुभव अधिक लोकाभिमुख आणि विविधतेने भरलेला होणार आहे.

काय आहे खास?

IPLमध्ये कमेंट्री ही केवळ सामन्याचे वर्णन नसून ती प्रेक्षकांच्या अनुभवाला अधिक रंगतदार बनवते. मजेदार किस्से, तांत्रिक विश्लेषण आणि उत्साहपूर्ण शैली यामुळे सामना पाहण्याचा आनंद अनेक पटींनी वाढतो

एकंदरीत, IPL 2026 मध्ये केवळ मैदानावरच नव्हे तर कमेंट्री बॉक्समध्येही स्टार्सची फौज सज्ज आहे. विविध भाषांमधील ही भव्य टीम प्रेक्षकांना अधिक जवळची आणि रोमांचक अनुभूती देणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

जास्तीचे डिझेल न दिल्याने पेट्रोल पंप चालकालाच बेदम मारहाण,...

महाराष्ट्र बातम्या