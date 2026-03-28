12 भाषांमध्ये 160+ आवाजांसह ऐका IPL 2026 च्या सामन्यांची कॉमेंट्री! पॅनेल जाहीर; संपूर्ण यादी पहा

IPL 2026 Commentary Panel announced: आयपीएल सुरु होण्याच्या आधी एक महत्त्वपूर्ण अपडेट आली आहे. Star Sports Network ने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही माहिती शेअर केली. यावर्षी प्रेक्षकांना हिंदी, इंग्रजी, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, भोजपुरी, हरियाणवी, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी आणि मल्याळम अशा एकूण 12 भाषांमध्ये कमेंट्री ऐकायला मिळणार आहे. त्यामुळे देशभरातील प्रेक्षकांना त्यांच्या आवडत्या भाषेत IPLचा आनंद घेता येणार आहे.
यंदाच्या पॅनलमध्ये अनेक दिग्गज क्रिकेटपटू आणि अनुभवी कमेंटेटर्स सहभागी झाले आहेत. विशेष म्हणजे रविचंद्रन अश्विन आणि उमेश यादव यांसारखे खेळाडूही आता कमेंट्री बॉक्समध्ये दिसणार आहेत. अश्विनने नुकतीच व्यावसायिक क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर हा नवा रोल स्वीकारला आहे.
हिंदीमध्ये नेहमीप्रमाणे अनुभवी आणि लोकप्रिय आवाज ऐकायला मिळणार आहेत. यात नवजोत सिंह सिद्धू, आकाश चोपड़ा, इरफान पठाण, वीरेंद्र सेहवाग, हरभजन सिंह, सुरेश रैना आणि अनिल कुंबळे यांसारख्या दिग्गजांचा समावेश आहे. त्यांच्यासोबत सुनील गावस्कर, मोहम्मद कैफ आणि इतर अनुभवी कमेंटेटर्सही असतील.
इंग्रजी कमेंट्रीमध्येही मोठी नावे दिसणार आहेत. रवि शास्त्री, एबी डिविलियर्स, डेल स्टेन, फाफ डु प्लेसिस, केविन पीटरसन, इयोन मॉर्गन आणि हर्षा भोगले यांसारखे दिग्गज प्रेक्षकांना सामन्याचे बारकावे सांगताना दिसतील.
भोजपुरीसह इतर प्रादेशिक भाषांमध्येही अनेक स्थानिक कमेंटेटर्सचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे IPLचा अनुभव अधिक लोकाभिमुख आणि विविधतेने भरलेला होणार आहे.
IPLमध्ये कमेंट्री ही केवळ सामन्याचे वर्णन नसून ती प्रेक्षकांच्या अनुभवाला अधिक रंगतदार बनवते. मजेदार किस्से, तांत्रिक विश्लेषण आणि उत्साहपूर्ण शैली यामुळे सामना पाहण्याचा आनंद अनेक पटींनी वाढतो
— Star Sports (@StarSportsIndia) March 27, 2026
एकंदरीत, IPL 2026 मध्ये केवळ मैदानावरच नव्हे तर कमेंट्री बॉक्समध्येही स्टार्सची फौज सज्ज आहे. विविध भाषांमधील ही भव्य टीम प्रेक्षकांना अधिक जवळची आणि रोमांचक अनुभूती देणार आहे.