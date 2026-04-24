नीता अंबानी मुंबईच्या संघावर नाराज? हार्दिकला नेतृत्व जमेना, कर्णधारपद जाणार? 'हा' प्लेअर होणार नवा कॅप्टन?

IPL 2026 Issue Inside Mumbai Indian Team: वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्जच्या सामन्यात हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखालील संघाला पाहुण्या संघाने धूळ चारली. चेन्नईने मुंबईवर तब्बल 103 धावांनी विजय मिळवला. 208 धावांचा पाठलाग करताना मुंबईला 104 धावांपर्यंतच मजल मारता आली. तिलक वर्मा आणि सूर्यकुमार यादव वगळता सर्वच फलंदाजांनी निराशा केल्याने मुंबईला मोठ्या पराभवाचं तोंड पहावं लागलं. मात्र मैदानावरील निराशाजनक कामगिरीबरोबर मुंबई संघात अंतर्गत वाद असल्याची माहिती समोर येत आहे. संघाच्या मालकीण नीता अंबानीही संघाच्या यंदाच्या पर्वातील कामगिरीवर नाराज असल्याचं वृत्त आहे. हार्दिक पांड्याचं नेतृत्व अनेक वरिष्ठ खेळाडूंना खटकत असल्याच्या बातम्या सुत्रांच्या हवाल्याने समोर येत आहे.
नीता अंबानी या संघाच्या कामगिरीने समाधानी नसल्याचं अंतर्गत सुत्रांनी सांगितलं आहे. संघातील अंतर्गत वाद दिवसोंदिवस वाढत असल्याचं वृत्त आहे. वरिष्ठ खेळाडूंना नावाला साजेशी कामगिरी करता येत नसल्याने ड्रेसिंग रुममध्येही तणावाचं वातावरण आहे.
चेन्नईविरुद्धचा सामना संपल्यानंतर खेळाडूंच्या चेहऱ्यावरील तणाव स्पष्टपणे जाणवत होता. संघातील अनेक खेळाडू हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वावर समाधानी नाहीत. सामन्यातील तणावाच्या परिस्थितीत हार्दिकचे अनेक निर्णय चुकत असल्याची अनेक खेळाडूंची तक्रार आहे. याचा फटका संघाला आणि पर्यायाने सामन्याच्या निकालावर पडतोय असं संघातील खेळाडूंचं म्हणणं आहे.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक वरिष्ठ खेळाडूंना हार्दिक पांड्याशी जुळवून घेणं कठीण जात आहे. यासंदर्भातील विषय संघ व्यवस्थापनासमोर मांडण्यात आला असल्याचं सुत्रांनी सांगितलं आहे. संघातील पाच ते सहा वरिष्ठ खेळाडूंनी संघाचं नेतृत्व सुर्यकुमार यादवकडे सोपवण्यात यावं अशी मागणी संघ व्यवस्थापन आणि संघ मालकांकडे केली आहे. त्यामुळे आता खरोखरच मुंबई इंडियन्सच्या संघाचा कर्णधार स्पर्धा सुरु असतानाच बदलला जाणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
- Reports suggest Nita Ambani is dissatisfied with the team’s poor performance this season.
Internal friction is growing, with insiders reporting that senior players are not aligned, causing a tense environment in the dressing… pic.twitter.com/HVdcm0WEwR
— Cricket Central (@CricketCentrl) April 23, 2026
चेन्नईविरुद्धचा सामना 100 हून अधिक धावांनी गमावल्याने मुंबई इंडियन्सच्या संघाला नेट रनरेटमध्ये मोठा फटका आहे. चेन्नईविरुद्धच्या सामन्याआधी मुंबईचा नेट रन रेट +0.067 इतका होता. मात्र 103 धावांनी पराभूत झाल्याने मुंबईचा नेट रन रेट -0.736 पर्यंत पडला आहे. मुंबईचा संघ पॉइण्ट्स टेबलमध्ये सातव्या स्थानी आहे. मुंबईने आपल्या सहा सामन्यांपैकी चार गमावले असून केवळ दोन सामन्यांमध्ये त्यांना विजय मिळाला आहे.