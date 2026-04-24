English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • स्पोर्ट्स
नीता अंबानी मुंबईच्या संघावर नाराज? हार्दिकला नेतृत्व जमेना, कर्णधारपद जाणार? 'हा' प्लेअर होणार नवा कॅप्टन?

IPL 2026 Issue Inside Mumbai Indian Team: मुंबई इंडियन्सच्या संघामध्ये मोठे अंतर्गत वाद असल्याची माहिती समोर आली असून विशेष म्हणजे संघाच्या मालकीण नीता अंबानी संघाच्या कामगिरीवर नाराज आहेत. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 24, 2026, 07:37 AM IST
मुंबईचा चौथा पराभव (प्रातिनिधिक फोटो)

IPL 2026 Issue Inside Mumbai Indian Team: वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्जच्या सामन्यात हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखालील संघाला पाहुण्या संघाने धूळ चारली. चेन्नईने मुंबईवर तब्बल 103 धावांनी विजय मिळवला. 208 धावांचा पाठलाग करताना मुंबईला 104 धावांपर्यंतच मजल मारता आली. तिलक वर्मा आणि सूर्यकुमार यादव वगळता सर्वच फलंदाजांनी निराशा केल्याने मुंबईला मोठ्या पराभवाचं तोंड पहावं लागलं. मात्र मैदानावरील निराशाजनक कामगिरीबरोबर मुंबई संघात अंतर्गत वाद असल्याची माहिती समोर येत आहे. संघाच्या मालकीण नीता अंबानीही संघाच्या यंदाच्या पर्वातील कामगिरीवर नाराज असल्याचं वृत्त आहे. हार्दिक पांड्याचं नेतृत्व अनेक वरिष्ठ खेळाडूंना खटकत असल्याच्या बातम्या सुत्रांच्या हवाल्याने समोर येत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नीता अंबानी नाराज

नीता अंबानी या संघाच्या कामगिरीने समाधानी नसल्याचं अंतर्गत सुत्रांनी सांगितलं आहे. संघातील अंतर्गत वाद दिवसोंदिवस वाढत असल्याचं वृत्त आहे. वरिष्ठ खेळाडूंना नावाला साजेशी कामगिरी करता येत नसल्याने ड्रेसिंग रुममध्येही तणावाचं वातावरण आहे. 

हार्दिकच्या निर्णय क्षमतेवर शंका

चेन्नईविरुद्धचा सामना संपल्यानंतर खेळाडूंच्या चेहऱ्यावरील तणाव स्पष्टपणे जाणवत होता. संघातील अनेक खेळाडू हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वावर समाधानी नाहीत. सामन्यातील तणावाच्या परिस्थितीत हार्दिकचे अनेक निर्णय चुकत असल्याची अनेक खेळाडूंची तक्रार आहे. याचा फटका संघाला आणि पर्यायाने सामन्याच्या निकालावर पडतोय असं संघातील खेळाडूंचं म्हणणं आहे.

कर्णधार बदलण्याची मागणी

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक वरिष्ठ खेळाडूंना हार्दिक पांड्याशी जुळवून घेणं कठीण जात आहे. यासंदर्भातील विषय संघ व्यवस्थापनासमोर मांडण्यात आला असल्याचं सुत्रांनी सांगितलं आहे. संघातील पाच ते सहा वरिष्ठ खेळाडूंनी संघाचं नेतृत्व सुर्यकुमार यादवकडे सोपवण्यात यावं अशी मागणी संघ व्यवस्थापन आणि संघ मालकांकडे केली आहे. त्यामुळे आता खरोखरच मुंबई इंडियन्सच्या संघाचा कर्णधार स्पर्धा सुरु असतानाच बदलला जाणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

पॉइण्ट्स टेबलमध्ये मुंबई सातव्या स्थानी; नेट रन रेटमध्ये मोठी पडझड

चेन्नईविरुद्धचा सामना 100 हून अधिक धावांनी गमावल्याने मुंबई इंडियन्सच्या संघाला नेट रनरेटमध्ये मोठा फटका आहे. चेन्नईविरुद्धच्या सामन्याआधी मुंबईचा नेट रन रेट +0.067 इतका होता. मात्र 103 धावांनी पराभूत झाल्याने मुंबईचा नेट रन रेट -0.736 पर्यंत पडला आहे. मुंबईचा संघ पॉइण्ट्स टेबलमध्ये सातव्या स्थानी आहे. मुंबईने आपल्या सहा सामन्यांपैकी चार गमावले असून केवळ दोन सामन्यांमध्ये त्यांना विजय मिळाला आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
IPL 2026CSKMInita ambanihardik pandya

