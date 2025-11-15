जडेजाला संघातून रिलीज का केलं? CSK चे MD काशी विश्वनाथन यांनी सांगितलं खरं कारण, 'संजू संघाचं भविष्य...'

Why CSK Traded Ravindra Jadeja & Bought Sanju Samson: चेन्नई सुपरकिंग्जने (CSK) अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजा (₹18 कोटी) आणि सॅम करन (₹2.4 कोटी) यांना राजस्थान रॉयल्सचायष्टीरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसनसाठी ट्रेड केलं आहे. चेन्नई सुपर किंग्जसोबत 11 हंगाम खेळल्यानंतर घालवल्यानंतर जडेजा त्याच्या माजी आयपीएल फ्रँचायझी राजस्थान रॉयल्समध्ये परतत आहे.
एका मुलाखतीत, सीएसकेचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) काMr विश्वनाथन यांनी स्पष्ट हे पाऊल परस्पर चर्चेनंतर उचलण्यात आले असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यांनी सांगितलं की चेन्नईच्या पाच आयपीएल जेतेपदांमध्ये जडेजाने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. काशी विश्वनाथन यांनी ट्रेड का केलं हेदेखील स्पष्ट केलं. त्यांनी व्हिडिओमध्ये सविस्तरपणे सगळं सांगितलं आहे.
"भावनिकदृष्ट्या, चाहते खूप दुःखी असतील, कारण मला त्यांच्याकडून आधीच अनेक संदेश मिळाले आहेत. परंतु संघाच्या सध्याच्या रचनेचा विचार करता, सीएसके थिंक टँकला बदलाची आवश्यकता वाटली. आणि त्यांना विश्वास आहे की सीएसके येत्या काळातही त्यांची सातत्य आणि उत्कृष्ट कामगिरी कायम ठेवेल," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
200 Matches
2354 Runs
152 wickets
94 catches
When history speaks of courage in Yellove,
it will echo your name.
Thank You, Ravindra Jadeja! #WhistlePodu #ThalapathyForever pic.twitter.com/WNMlgSOIgD
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 15, 2025
'काशी सर' म्हणून प्रसिद्ध असलेले काशी विश्वनाथन यांनी मुलाखतीत सांगितलं आहे की, "चेन्नई सुपर किंग्जने संजू सॅमसनच्या बदल्यात रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन यांना राजस्थान रॉयल्सकडे ट्रेड केलं आहे. फ्रँचायझी म्हणून गेल्या काही वर्षांत आम्ही क्वचितच ट्रेड रूमचा वापर केला आहे, फक्त एकदा आम्ही रॉबिन उथप्पाला विकत घेतलं तेव्हा. संघ व्यवस्थापनाला टॉप-ऑर्डर भारतीय फलंदाजाची गरज भासली होती".
यावेळी लिलावात जास्त भारतीय फलंदाज उपलब्ध नसल्यामुळे, आम्हाला वाटलं की ट्रेड विंडो हा भारतीय टॉप-ऑर्डर फलंदाजाला घेण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे आणि म्हणूनच आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागला असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
काशी विश्वनाथन पुढे म्हणाले की, हा निर्णय पूर्णपणे संघ व्यवस्थापनाने घेतला होता आणि जडेजाला रिलीज करणं हा एक अतिशय कठीण निर्णय होता. त्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून सीएसकेच्या यशात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हा कदाचित सीएसकेच्या इतिहासातील सर्वात कठीण निर्णयांपैकी एक आहे.
पण असे निर्णय घेताना खेळाडूंशी सल्लामसलत करणं गरजेचं आहे. आणि हे निर्णय परस्पर संमतीनेच घेतले गेले. मी जडेजाशी बोललो तेव्हा तोही स्पष्ट होता. त्याने स्पष्ट केले की त्याची एकदिवसीय कारकीर्द संपुष्टात येत असल्याने त्यालाही विश्रांतीची आवश्यकता भासत होती.
सीएसकेचे एमडी पुढे म्हणाले, "आमच्याकडे काही खेळाडू त्यांच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात आहेत आणि पुढील काही वर्षांत सीएसकेसाठी संघ तयार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हा एक छोटासा लिलाव असल्याने, आम्हाला दर्जेदार भारतीय फलंदाज सापडणार नाहीत. जडेजासारख्या अष्टपैलू खेळाडूची जागा घेणे देखील कठीण होईल, परंतु आम्हाला काही चांगल्या तरुण खेळाडूंनी ही पोकळी भरून काढण्याची आशा आहे."
काशी विश्वनाथन म्हणाले, "संजू हा आयपीएलमधील सर्वात अनुभवी फलंदाजांपैकी एक आहे, त्याने 4500 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. त्याने राजस्थान रॉयल्सचे नेतृत्वही केले आहे. तो फक्त 30 वर्षांचा आहे, त्यामुळे आम्हाला वाटले की तो सीएसकेच्या भविष्याचे नेतृत्व करण्यासाठी एक उत्तम खेळाडू असेल."