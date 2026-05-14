/IPL 2026 : चेन्नई सुपरकिंग्सला मोठा धक्का! जेमी ओव्हरटन घरी परतले, कोण करणार रिप्लेस?

Jamie Overton Injured : चेन्नई सुपरकिंग्सचा ऑलराऊंडर जेमी ओव्हरटनच्या उजव्या मांडीला दुखापत झाली असून तो आयपीएल सोडून ब्रिटनला परतत आहेत. बुधवारी चेन्नई सुपरकिंग्सकडून स्वतः याबाबत माहिती मिळाली असून आता त्याच्या जागी सीएसके कोणाला संधी देणार हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.
Jamie Overton Injured : चेन्नई सुपरकिंग्सने (Chennai Superkings) बुधवारी घोषणा करून ऑलराउंडर जेमी ओव्हरटन (Jamie Overton) याला दुखापत झाल्याचे सांगितले. जेमी ओव्हरटनच्या उजव्या मांडीला दुखापत झाली असून तो आयपीएल (IPL 2026) सोडून ब्रिटनला परतत आहेत. जेमी ओव्हरटनने आयपीएल 2026 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्ससाठी महत्वाची भूमिका निभावली. त्याने 10 सामन्यात एकूण 14 विकेट घेतल्या होत्या आणि 136 धावा सुद्धा केल्या.
चेन्नई सुपरकिंग्सने पत्रक जाहीर करून सांगितलं की ऑलराउंडर जेमी ओव्हरटनच्या उजव्या मांडीला दुखापत झाली आहे. पुढील उपचारांसाठी ओव्हरटन हा ब्रिटनला परतत असल्याचे सांगण्यात आले. यंदा चेन्नई सुपरकिंग्समधील अनेक खेळाडू हे दुखापतग्रस्त होऊन स्पर्धेतून बाहेर पडलेत. आता 32 वर्षांचा ऑलराऊंडर जेमी ओव्हरटन सुद्धा या स्पर्धेचा भाग आहे. बुधवार चेन्नई सुपरकिंग्सने दुखापतग्रस्त महाराष्ट्राचा ऑलराऊंडर खेळाडू रामकृष्ण घोषच्या जागी कर्नाटकचा ऑलराऊंडर खेळाडू मॅकनील नोरोन्हाचा संघात समावेश केल्याची घोषणा केली.
Official AnnouncementChennai Super Kings (ChennaiIPL) May 13, 2026
Jamie Overton has a right thigh injury and will be returning to the UK for further assessment and management. pic.twitter.com/pzlO5qE9Dp
जेमी ओव्हरटन बाहेर झाल्यावर चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघाकडे सध्या कोणत्या सामान स्तरातील ऑलराऊंडरचा पर्याय आहे. अशातच संघात आता वेगवान गोलंदाज स्पेंसर जॉनसनला संधी मिळू शकते. सध्या चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ 11 सामन्यात 12 पॉईंट्स मिळवून पॉईंट्स टेबलमध्ये पाचव्या स्थानावर आहे. संघ अजूनही प्लेऑफच्या रेसमध्ये मजबूत स्थितीत आहे. मात्र लागोपाठ खेळाडूंना होणाऱ्या दुखापतींमुळे त्यांच्या समोरील आव्हान वाढू शकतात. जेमी ओव्हरटन दुखापतग्रस्त होऊन स्पर्धेच्या बाहेर पडल्याने संघासमोरील आव्हान वाढू शकतं.
चेन्नई सुपरकिंग्सला आयपीएल 2026 मध्ये दुखापतींचं ग्रहण लागलं. आयुष म्हात्रे, नॅथन एलिस, रामकृष्ण घोष आणि जेमी ओव्हरटन हे चार खेळाडू दुखापतीच्या कारणामुळे आयपीएल 2026 मधून बाहेर झाले. तर एम एस धोनी, स्पेन्सर जॉन्सन, खलील अहमद हे तीन खेळाडू सुद्धा सध्या दुखापतग्रस्त आहेत पण अद्याप ते स्पर्धेतून बाहेर पडलेले नाहीत.