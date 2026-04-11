CSK च्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! एमएस धोनी 'या' दिवशी परतणार मैदानावर, ब्रेविसबाबतचीही अपडेट समोर

MS Dhoni Set to return Dewald Brevis has recovered: इंडियन प्रीमियर लीगचा हंगाम सुरू झाला की चेन्नई सुपर किंग्ज ( Chennai Super Kings ) या नावाभोवती नेहमीच प्रचंड अपेक्षा, चर्चा आणि उत्साह निर्माण होतो. यामागे मोठं कारण म्हणजे या संघाची समृद्ध परंपरा, सातत्याने केलेली उत्कृष्ट कामगिरी आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे एमएस धोनी (MS Dhoni) सारखा दिग्गज खेळाडू. मात्र, यंदाचा हंगाम चेन्नईसाठी अत्यंत निराशाजनक सुरुवातीने सुरू झाला आहे. सलग पराभव, कमकुवत गोलंदाजी, मधल्या फळीतील अपयश आणि नेतृत्वावर उपस्थित होत असलेले प्रश्न, या सगळ्यामुळे संघ अडचणीत सापडलेला दिसतो आहे. चाहत्यांसाठी सर्वात मोठी खंत म्हणजे धोनी मैदानात दिसला नाही. त्याची अनुपस्थिती केवळ खेळातच नव्हे, तर संघाच्या आत्मविश्वासावरही परिणाम करताना दिसली. अशा कठीण परिस्थितीत आता एक आशेचा किरण दिसू लागला आहे. चेन्नई सुपर किंग्जच्या चाहत्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. संघाचा सर्वात अनुभवी आणि लोकप्रिय खेळाडू एमएस धोनी पुन्हा मैदानात उतरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर आक्रमक फलंदाज डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) दुखापतीतून सावरून पुन्हा खेळण्यासाठी तयार झाला आहे.
धोनीचे पुनरागमन म्हणजे केवळ एक खेळाडू परत येणे नाही, तर संघाला दिशा देणारा मेंदू पुन्हा सक्रिय होणे असं आहे. त्याच्या अनुभवामुळे कर्णधार ऋतुराज गायकवाड (Ruturaj Gaikwad) ला मोठा आधार मिळू शकतो. दुसरीकडे, ब्रेविसच्या समावेशामुळे CSK ची फलंदाजी अधिक आक्रमक आणि संतुलित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येणारे सामने CSK साठी केवळ सामने नसून पुनरागमनाची संधी ठरणार आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ब्रेविस साइड स्ट्रेनमधून पूर्णपणे फिट झाला असून दिल्ली कॅपिटल्स (Delhi Capitals) विरुद्धच्या आगामी सामन्यात तो खेळताना दिसू शकतो. तर धोनीचा पुनरागमन कोलकाता नाइट रायडर्स (Kolkata Knight Riders )विरुद्ध चेपॉक मैदानावर होणाऱ्या सामन्यात होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखालील CSK संघाने आतापर्यंत तीन सामने खेळले असून तिन्हीमध्ये पराभव स्वीकारावा लागला आहे. पाच वेळा विजेतेपद मिळवलेल्या या संघाला अजूनही या हंगामात विजयाची चव चाखता आलेली नाही.
CSK सध्या अनेक अडचणींचा सामना करत आहे. गोलंदाजी अपेक्षेप्रमाणे प्रभावी ठरत नाहीये आणि कर्णधार म्हणून ऋतुराज गायकवाड यांच्या निर्णयांवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशा परिस्थितीत धोनीची उपस्थिती संघासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. मैदानावरील त्यांचा अनुभव, विशेषतः गोलंदाजांचा योग्य वापर करण्याची कला, संघाला उभारी देऊ शकते.
ब्रेविसच्या पुनरागमनामुळे मधल्या फळीतील फलंदाजी अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. त्याची आक्रमक शैली CSK साठी गेम-चेंजर ठरू शकते.
BIG UPDATE ON CSK !
- Dewald Brevis will be available for the next match against Delhi.
- Mahendra Singh Dhoni will not be available for the match against Delhi; he is likely to be available from the following match.
- Akela Hossain will be available for selection in the… pic.twitter.com/PpnUwXujme
— lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) April 8, 2026
या हंगामापूर्वी CSK ने मोठा निर्णय घेत राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) सोबत ट्रेड करत संजू सॅमसनला (Sanju Samson) संघात घेतले होते. त्यासाठी रवींद्र जाडेजा (Ravindra Jadeja) सारख्या महत्त्वाच्या खेळाडूला सोडावे लागले.
मात्र, सॅमसनचा फॉर्म अजूनही निराशाजनक आहे. तीन सामन्यांमध्ये त्याला अपेक्षित कामगिरी करता आलेली नाही. जर CSK ला स्पर्धेत पुनरागमन करायचे असेल, तर त्याचा फॉर्म सुधारणा करणे अत्यंत गरजेचे ठरणार आहे.
CSK साठी स्पर्धा अजून संपलेली नाही, पण आता प्रत्येक सामना निर्णायक ठरणार आहे. धोनीचे पुनरागमन आणि ब्रेविसची एन्ट्री संघासाठी टर्निंग पॉइंट ठरू शकते. चाहत्यांच्या अपेक्षा पुन्हा एकदा उंचावल्या आहेत.