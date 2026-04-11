धोनी IPL 2026 खेळणार की नाही? CSK चा कर्णधार ऋतुराजने स्पष्ट सांगितलं, म्हणाला 'तो बहुतेक...'

IPL 2026 CSK VS DC: आयपीएल 2026 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (CSK VS DC) यांच्यात सिजनचा 18 वा सामना खेळवला जातोय. शनिवारी पार पडलेल्या या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Superkings) संघाच्या प्लेईंग 11 मध्ये एम एस धोनीची (MS Dhoni) एंट्री होईल अशी शक्यता फॅन्सना होती. मात्र तसं झालं नाही. मागील काही दिवसांपासून दुखापतीमुळे संघातून बाहेर असलेला डेवाल्ड ब्रेविस हा संघात परतला, मात्र एम एस धोनीचं मात्र कमबॅक काही झालं नाही. तेव्हा टॉस झाल्यावर ऋतुराज गायकवाडने धोनी सध्या नेमका कुठे आहे? तसेच तो मैदानात कधी परतणार याविषयी भाष्य केलं.
एम एस धोनीच्या पोटरीच्या स्नायूजवळ दुखापती झाली आहे. 28 मार्च रोजी चेन्नई सुपरकिंग्सने स्वतः पोस्ट करत सांगितलं होतं की, दुखापतीमुळे धोनी हा जवळपास सुरुवातीचे दोन आठवडे मैदानातून दूर राहील. त्यानुसार आता आयपीएल सुरु होऊन जवळपास दोन आठवडे झालेत, एम एस धोनीने सरावाला सुद्धा सुरुवात केलीये. आयपीएल 2026 मध्ये आतापर्यंत चेन्नई सुपरकिंग्सने एकूण 3 सामने खेळलेत आणि या तीनही सामन्यात त्यांना पराभव मिळाला आहे. त्यामुळे एम एस धोनी पुन्हा कधी संघात परततोय याकडे सर्व चाहत्यांचं लक्ष आहे.
दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स सामन्याचा टॉस पार पडला. या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. तर चेन्नई सुपरकिंग्सला प्रथम फलंदाजी करण्याचे आव्हान मिळाले. त्यानंतर दोन्ही संघांची प्लेइंग 11 जाहीर केली. यावेळी कर्णधार ऋतुराज गायकवाड म्हणाला की आज सर्वोत्तम कामगिरी करून पहिला विजय मिळवणे आणि गुणतालिकेत स्थान मिळवणे हे आमचे ध्येय आहे. गेल्या काही सामन्यांपासून आम्ही हाच प्रयत्न करत आहोत. मी पत्रकार परिषदेत सांगितल्याप्रमाणे, आम्ही सर्वच बाबतीत सुधारणा करत आहोत. ब्रेविस संघात परत आल्याने खूप आनंद झाला आहे, तो उत्साही आणि सज्ज आहे. मधली फळीसुद्धा मजबूत दिसत आहे. आम्ही मॅट हेन्रीच्या जागी गुरजपनीत सिंगलाही संघात घेतले आहे, जो अलीकडे चांगली गोलंदाजी करत आहे.
एम एस धोनीबाबत ऋतुराज गायकवाड म्हणाला की, 'धोनी सध्या हॉटेलमध्ये बसून आम्हाला पाहत आहे आणि पाठिंबा देत आहे. पण हो, लवकरच तो तुम्हाला प्रत्यक्ष मैदानावर दिसेल'. चेन्नई सुपरकिंग्सचा पुढील सामना हा 18 एप्रिल रोजी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध तर 23 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सामना रंगणार आहे.
केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, करुण नायर, समीर रिझवी, अक्षर पटेल (कर्णधार), डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार
ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), संजू सॅमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओव्हरटन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, मॅट हेन्री