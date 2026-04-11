चेन्नई सुपरकिंग्ससाठी शतक ठोकून संजू सॅमसनने रचला इतिहास, IPL मध्ये अशी कामगिरी करणारा दुसरा फलंदाज

IPL 2026 CSK VS DC : इंडियन प्रीमियर लीगचा 19 वा सीजन सुरु असून यात शनिवारी संध्याकाळी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (CSK VS DC) यांच्यात सामना पार पडला. चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सने प्रथम फलंदाजी करून 2 विकेट गमावून 212 धावा केल्या. यावेळी सलामी फलंदाज संजू सॅमसनने 56 बॉलमध्ये नाबाद 115 धावा केल्या. आपल्या या खेळत संजू सॅमसनने (Sanju Samson) 15 चौकार आणि 4 षटकार ठोकले. यासोबतच संजू सॅमसनने आयपीएलमध्ये एक मोठा रेकॉर्ड सुद्धा नावावर केला.
संजू सॅमसन आयपीएलमध्ये तीन वेगवेगळ्या संघांकडून खेळून शतक लगावणारा जगातील दुसरा फलंदाज ठरला आहे. याबाबतीत त्यांनी केएल राहुलची बरोबरी केली आहे. संजू सॅमसनने चेन्नई सुपरकिंग्सपूर्वी आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स आणि राजस्थान रॉयल्ससाठी एक शतक ठोकलं होतं. याशिवाय केएल राहुलने सुद्धा अशी कामगिरी केली आहे. राहुलने आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपरजायंट्स आणि दिल्ली कॅपिटल्ससाठी शतक ठोकलं. संजू सॅमसमनला या सामन्यात त्याचा फॉर्म सापडला असं म्हणावं लागेल. चेन्नई सुपरकिंग्सकडून खेळलेल्या तीन सामन्यात संजू सॅमसन दोन अंकी धावसंख्या सुद्धा करू शकला नव्हता.
दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध संजू सॅमसनने शतकीय कामगिरी केली. यात सीएसकेने 20 ओव्हरमध्ये 212 धावांचा स्कोअर उभा केला. सामन्यात दिल्लीचा कर्णधार अक्षर पटेलने टॉस जिंकला आणि त्यानंतर चेन्नई सुपरकिंग्सला प्रथम फलंदाजीचे आव्हान मिळाले होते. सीएसकेच्या फलंदाजीची सुरुवात काहीशी खराब झाली कारण कर्णधार ऋतुराज गायकवाड हा 18 बॉलमध्ये 15 धावा करून बाद झाला. पण त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासाठी आलेल्या आयुष म्हात्रेने संजू सॅमसन सोबत मिळून मोठी पार्टनरशिप केली. आयुष म्हात्रेने 59 धावा केल्या आणि शिवम दुबेने 20 धावा केल्या. चेन्नई सुपरकिंग्सने प्रथम फलंदाजी करून 2 विकेट गमावून 212 धावा केल्या आणि दिल्ली कॅपिटल्सला विजयासाठी 213 धावांचे आव्हान दिले.
केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, करुण नायर, समीर रिझवी, अक्षर पटेल (कर्णधार), डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार
ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), संजू सॅमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओव्हरटन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, मॅट हेन्री