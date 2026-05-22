/IPL 2026 : चेन्नई सुपरकिंग्स IPL मधून बाहेर होताच कर्णधार ऋतुराज गायकवाडवर मोठी कारवाई

BCCI Fined On Ruturaj Gaikwad : आयपीएलमधून बाहेर पडलेल्या सीएसकेच्या कर्णधारावर बीसीसीआयने कारवाई केली असून त्याच्यावर गुरुवारी सामन्यातील स्लो ओव्हर रेटमुळे दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही या सीजनमधील चेन्नई सुपरकिंग्सवर करण्यात आलेली दुसरी कारवाई होती.
IPL 2026 CSK VS GT : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 मध्ये गुरुवारी चेन्नई सुपरकिंग्सला गुजरात टायटन्सकडून लाजिरवाणा पराभव मिळाला. या पराभवामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ आता प्लेऑफच्या शर्यतीतून पूर्णपणे बाहेर पडलेला आहे. चेन्नईचा 89 धावांनी पराभव झाला, सीएसकेच्या गोलंदाजांना ऑल आउट करण्यात गुजरातच्या फलंदाजांना यश आलं. आयपीएलमधून बाहेर पडलेल्या सीएसकेच्या कर्णधारावर बीसीसीआयने कारवाई केली असून त्याच्यावर गुरुवारी सामन्यातील स्लो ओव्हर रेटमुळे दंड ठोठावण्यात आला आहे. आयपीएल 2026 मधील 66 व्या सामन्यात चेन्नई संघाकडून झालेल्या चुकीमुळे हा दंड ठोठावला आहे.
आयपीएल 2026 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सवर स्लो ओव्हर रेटमुळे करण्यात आलेली ही दुसरी कारवाई आहे. यापूर्वी यंदाच्या सीजनमधील 18 व्या सामन्यादरम्यान चेन्नई सुपरकिंग्सच्या कर्णधारावर स्लो ओव्हर रेटमुळे कारवाई करण्यात आली होती. आयपीएल आचार संहितेच्या अनुच्छेद 2.22 अंतर्गत ज्यात किमान दरापेक्षा जास्त दराशी संबंधित गुन्ह्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे ऋतुराज गायकवाडवर 24 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. प्लेईंग 11 मध्ये इतर सदस्यांवर दंड लावण्यात आला आहे. यामुळे इम्पॅक्ट प्लेअरसुद्धा सामील आहे. खेळाडूंवर सहा लाख रुपये किंवा त्यांच्या सामन्याची 25 टक्के फी जे काही कमी असेल तेवढा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
गुजरात टायटन्सच्या संघाने टॉप 3 फलंदाजांच्या अर्धतकाच्या जोरावर 4 विकेट गमावून 229 धावांचा विशाल स्कोअर उभा केला. कर्णधार शुभमन गिलने 64 धावांची खेळी केली तर ओपनर साई सुदर्शनने 84 धावा केल्या. जॉश बटलरने 27 बॉलमध्ये 57 धावा करून संघाला मोठी धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले. चेन्नईचा संघ विजयाच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना 13.4 ओव्हरमध्ये केवळ 140 धावांवर ऑलआउट झाली. 89 धावांच्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर चेन्नई सुपरकिंग्सचा आयपीएल 2026 मधील प्रवास संपला.
आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफच्या चारपैकी तीन जागा आधीच निश्चित झाल्या असून यात आरसीबी 13 सामन्यात 18 पॉईंट्स मिळवून प्रथम स्थानी आहे. तर गुजरात टायटन्स 14 सामन्यात 18 पॉईंट्स मिळवून दुसऱ्या स्थानी आहे. तसेच सनरायजर्स हैदराबाद संघ 13 सामन्यात 16 पॉईंट्स जिंकून तिसऱ्या स्थानी आहे. तर कोलकाता नाईट रायडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स हे संघ प्लेऑफच्या चौथ्या जागेवर स्थान मिळवण्यासाठी शर्यतीत आहेत.