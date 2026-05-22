/IPL 2026 : धोनी पुढच्यावर्षी खेळणार की नाही? प्लेऑफमधून बाहेर होताच CSK च्या कर्णधाराने स्पष्टच सांगितलं

MS Dhoni Retirement : चेन्नई सुपरकिंग्सचा दिग्गज क्रिकेटर एम एस धोनी हा यंदा दुखापतीमुळे संपूर्ण सीजनमध्ये एकही सामना खेळू शकला नाही. तेव्हा पुढील आयपीएल 2027 मध्ये मैदानात खेळण्यासाठी येणार का? याबाबत कर्णधार ऋतुराज गायकवाडला प्रश्न विचारण्यात आला.
MS Dhoni Retirement : आयपीएल 2026 मध्ये (IPL 2026) चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स (CSK VS GT) यांच्यात 66 वा सामना पार पडला. या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सचा 89 धावांनी लाजिरवाणा पराभव झाला. गुजरात टायटन्सने चेन्नई विरुद्ध सामना जिंकून प्लेऑफमधील आपली पकड अधिक मजबूत केली आहे. तर चेन्नई सुपरकिंग्सने हा सामना गमावल्याने त्यांचं प्लेऑफमधील आव्हान संपुष्टात आलं आहे. चेन्नई सुपरकिंग्सचा दिग्गज क्रिकेटर एम एस धोनी हा यंदा दुखापतीमुळे संपूर्ण सीजनमध्ये एकही सामना खेळू शकला नाही. यानंतर आता एम एस धोनी हा पुढील आयपीएल सीजन खेळणार की नाही याबाबत जाणून घेण्यात फॅन्सना उत्सुकतता आहे. गुरुवारी सामन्यानंतर एम एस धोनीच्या आयपीएलमधील भविष्याबाबत चेन्नईचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने एक महत्वाची अपडेट दिली.
चेन्नई सुपरकिंग्सचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडला सामना संपल्यावर एम एस धोनी हा आयपीएल 2027 मध्ये खेळणार की नाही याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. यावर ऋतुराज म्हणाला की, 'याबाबत तुम्हाला आणि मला पुढच्यावर्षीच कळेल. या सीजनमध्ये आम्हाला त्याची कमी खूप जास्त जाणवली. तो शेवटच्या ओव्हरमध्ये क्रीजवर उभं राहून सामन्याचं रूप पालटून टाकायचे. पुढच्या सीजनबाबत काही सांगू शकत नाही. पण आमच्याकडे जो संघ आहे त्याने मी खूप खुश आहे'.
साई सुदर्शन आणि कर्णधार शुभमन गिल या दोघांनी अर्धशतकीय कामगिरी केली तर दोघांमध्ये शतकीय पार्टनरशिप झाली. मोहम्मद सिराज आणि राशिद खान यांच्या धारदार गोलंदाजीने चेन्नई सुपरकिंग्सला 89 धावांनी पराभूत केलं. या विजयामुळे गुजरात टायटन्सचे आता १४ सामन्यात एकूण 18 पॉईंट्स झाले असून ते सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर आहेत. तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघ 13 सामन्यात 18 पॉईंट्सवर असून त्यांचा नेट रन रेट हा गुजरातपेक्षा चांगला असल्याने ते पहिल्या स्थानी आहेत. गुजरात टायटन्स विरुद्ध पराभूत झाल्यावर चेन्नई सुपरकिंग्स नॉकआउटमध्ये जागा मिळवू शकली नाही. चेन्नई सुपरकिंग्स 14 सामन्यात 12 पॉईंट्स मिळवून सातव्या स्थानी आहेत.
कर्णधार ऋतुराज गायकवाडच्या या वक्तव्यामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सच्या कॅम्पमध्ये अजूनही धोनीच्या भूमिकेबाबत सस्पेंस आहे. एम एस धोनीच्या अनुपस्थितीमुळे फक्त मैदानावर नाही तर संघाच्या कॉम्बिनेशनला सुद्धा प्रभावित केले. तसेच त्याच्या फॅन्सला सुद्धा निराश केलं जे सीएसकेची जर्सी घालून प्रत्येक सामन्यात संघाला चिअर करण्यासाठी आणि धोनीची एक झलक पाहण्यासाठी मैदानात यायचे. मात्र यंदा धोनी एकाही सामन्यात खेळला नाही. 28 मार्च रोजी आयपीएलला सुरुवात झाली असताना त्याच दिवशी चेन्नई सुपरकिंग्सने धोनीला दुखापत झाल्याची माहिती दिली. त्यानंतर तो जवळपास दोन आठवडे सामने खेळणार नाही असं जाहीर करण्यात आलं. त्यानंतर धोनी सीएसकेच्या संघासोबत सराव करताना सुद्धा दिसला मात्र त्याला प्लेईंग 11 मध्ये संधी मिळाली नाही.