/19 वर्षात पहिल्यांदाच CSK ची झाली अशी अवस्था, कर्णधार ऋतुराज गायकवाडच्या कारकिर्दीत लाजिरवाणा रेकॉर्ड

IPL 2026 CSK VS GT : अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुरुवारी आयपीएल 2026 चा 66 वा सामना हा गुजरात टायटन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात खेळवला गेला. या सामन्यात असं काही घडलं ज्याची कल्पना चेन्नई सुपरकिंग्सच्या फॅन्सनी सुद्धा केली नसेल. गुजरात टायटन्सच्या हातून चेन्नई सुपरकिंग्सला तब्बल 89 धावांचा पराभव स्वीकारावा लागला. या मोठ्या प्रभावामुळे चेन्नईची प्लेऑफमध्ये जाण्याची आशा मावळली आणि ते थेट आयपीएल 2026 मधून बाहेर पडले. दरम्यान कर्णधार ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात असं काही घडलं जे आयपीएलच्या 19 वर्षात चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये झालं नव्हतं. चेन्नई सुपरकिंग्सचा आयपीएलच्या इतिहासात प्रथमच 89 एवढ्या मोठ्या धावांच्या फरकाने पराभव झाला.
गुरुवारी २१ मे रोजी गुजरात टायटन्स विरुद्ध झालेला पराभव हा चेन्नई सुपरकिंग्ससाठी केवळ प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर झाल्याचा धक्का नव्हता तर आयपीएलच्या इतिहासातील ही चेन्नई सुपरकिंग्सचा सर्वात मोठा पराभव होता. कर्णधार ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या चेन्नई सुपरकिंग्स संघाला विजयासाठी 229 धावांचं टार्गेट मिळालं होतं. हे टार्गेट पूर्ण करण्यात चेन्नई सपशेल अपयशी ठरली. चेन्नईचे फलंदाज एका मागोमाग एक बाद झाले आणि 13.4 ओव्हरमध्ये 140 धावा करून ऑलआउट झाले.
अहमदाबादमध्ये मिळालेल्या या 89 धावांच्या दारुण पराभवामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सच्या रेकॉर्डसमध्ये एक लाजिरवाणा पराभव नोंदवला गेला. हा पराभव फॅन्स कधीही विसरू शकणार नाहीत. यापूर्वी 2013 मध्ये मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नईचा 60 धावांनी पराभव झाला होता. हा मागच्या 13 वर्षांच्या सीएसकेच्या कारकिर्दीतील तो सर्वात मोठा पराभव होता. गुजरात टायटन्स विरुद्ध 89 धावांच्या लाजिरवाण्या पराभवामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सवर असा डाग लागला.
महेंद्रसिंह धोनीच्या नेतृत्वात चेन्नई सुपरकिंग्सने तब्बल पाचवेळा आयपीएल ट्रॉफीवर नाव कोरलं. मात्र त्यानंतर आयपीएल 2024 नंतर ऋतुराज गायकवाडकडे संघाचं नेतृत्व सोपवण्यात आलं. मात्र 2024, 2025 आणि 2026 या तिन्ही सीजनमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सला प्लेऑफचं तिकीट मिळवता आलं नाही. एम एस धोनी कर्णधार असताना सीएसकेचं प्लेऑफमध्ये जाण हे खूप सामान्य मानलं जायचं, मात्र मागील काही वर्षात त्याच प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करण्यासाठी चेन्नई सुपरकिंग्सला संघर्ष करावा लागतोय.