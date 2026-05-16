/CSK VS LSG : 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6..... CSK च्या गोलंदाजाने 16 बॉलमध्ये दिल्या 63 धावा, लखनऊच्या फलंदाजाने अक्षरशः धुतलं

IPL 2026 : आयपीएल इतिहासात चेन्नई सुपरकिंग्सच्या कोणत्याही गोलंदाजाने फेकलेली सर्वात महागडी ओव्हर टाकण्याचा लाजिरवाणा रेकॉर्ड अंशुल कंबोजने आपल्या नावावर केला. लखनऊ विरुद्ध चेन्नई सामन्यात अंशुलने 16 बॉलमध्ये 63 धावा दिल्या.
CSK VS LSG : लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात झालेल्या 59 व्या सामन्यात सीएसकेचा 6 विकेटने पराभव झाला. या सामन्यात चेन्नईचा गोलंदाज अंशुल कंबोजचा परफॉर्मन्स अतिशय निराशाजनक होता. त्याने आयपीएल इतिहासात चेन्नई सुपरकिंग्सच्या कोणत्याही गोलंदाजाने फेकलेली सर्वात महागडी ओव्हर टाकण्याचा लाजिरवाणा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला. या सामन्यात अंशुल कंबोजने फक्त 2.4 म्हणजेच 16 बॉल टाकले. ज्यात त्याने 63 धावा दिल्या. याप्रकारे अंशुल कंबोजने आयपीएलच्या इतिहासातील सीएसकेसाठीचा दुसरा सर्वात महागडा स्पेल टाकण्याचा रेकॉर्ड केला.
0/65 (3 ओव्हर ) – खलील अहमद विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, बंगळुरू, 2025
0/63 (2.4 ओव्हर ) – अंशुल कंबोज विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स, लखनऊ, 2026
0/62 (4 ओव्हर ) – लुंगी एनगिडी विरुद्ध मुंबई इंडियन्स , दिल्ली, 2021
2/61 (4 ओव्हर ) – शार्दुल ठाकुर विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, बंगळुरू, 2024
0/60 (4 ओव्हर ) – सिमरजीत सिंह विरुद्ध गुजरात टायटन्स, अहमदाबाद, 2024
अंशुल कंबोज आयपीएल इतिहासातील दुसरा सर्वात महागडा गोलंदाज ठरला ज्याने तीनपेक्षाही कमी ओव्हरमध्ये 60 पेक्षा जास्त धावा दिल्या. या लिस्टमध्ये एकमात्र गोलंदाज खलील अहमद आहे ज्याने 2025 मध्ये बंगळुरूत आरसीबी विरुद्ध खेळताना 65 धावा दिल्या होत्या. फक्त एवढंच नाही तर अंशुल कंबोज आयपीएलमधील पहिला असा गोलंदाज ठरला आहे ज्याला एका सामन्यात दोन वेगवेगळ्या ओव्हरमध्ये चार-चार सिक्स पडलेत.
लखनऊ संघाला विजयासाठी चेन्नई सुपरकिंग्सने 188 धावांचे आव्हान दिले होते. विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना चेन्नई सुपरकिंग्सच्या वेगवान गोलंदाजांची लखनऊच्या फलंदाजांनी चांगली धुलाई केली. कंबोजने गोलंदाजीत 16 बॉलपैकी ११ बॉलवर एक तर चौकार आणि षटकार लागले. याच अर्थ असा की त्याने टाकलेल्या 68.75 टक्के बॉलवर बाउंड्री लागल्या. अंशुल कंबोजने या इनिंगमध्ये एकूण 8 सिक्स लगावले. त्यामाध्यमातून त्यांनी आयपीएलच्या एका इनिंगमध्ये सर्वात जास्त सिक्स खाण्याच्या रेकॉर्डची बरोबरी केली. यश दयालला 2023 मध्ये अहमदाबादमध्ये खेळताना केकेआर विरुद्ध एका इनिंगमध्ये 8 सिक्स बसले होते.