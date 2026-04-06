6,1,6,2,4,6,6,6,1,1,4... बोल्ड झाल्यानंतरही त्याने बॉलर्सला जबरदस्त धुतला! मॅचविनर ठरला

IPL 2026 CSK Vs RCB 42 Runs In 10 Balls: रविवारी (5 एप्रिल 2026 रोजी) रात्री इंडियन प्रिमिअर लीगमध्ये चेन्नई सुपर किंग्ज विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुदरम्यान झालेल्या दमदार सामन्यामध्ये धावांचा अगदी पाऊस पडला. हा सामना बंगळुरुच्या संघाने 43 धावांनी जिंकला असला तरी या सामन्यामध्ये एक विचित्र प्रकार 18 व्या ओव्हरमध्ये घडला. या ओव्हरमध्ये बोल्ड झालेल्या खेळाडूला नाबाद ठरवण्यात आलं आणि त्याने उरलेल्या 14 पैकी 11 बॉल खेळत या 11 बॉलमध्ये 42 धावा केल्या आणि याच 42 धावा सामन्याचा निकाल फिरवणाऱ्या ठरल्या. पण हा खेळाडू बोल्ड झाल्यानंतरही त्याला नाबाद का देण्यात आलं? त्याला बोल्ड केल्यानंतर कोणी खुन्नस दिली आणि मैदानात नेमकं काय घडलं जाणून घेऊयात...
18 व्या ओव्हरच्या चौथ्या बॉलवर अंशुल कंम्बोजने टीम डेव्हिडला बोल्ड केलं. लेग स्टम्पवर टाकलेला उत्तम चेंडू दूरवर टोलावण्याच्या नादात डेव्हिड बोल्ड झाला होता. डेव्हिड बोल्ड झाल्यानंतर कंम्बोजने अगदी खुन्नस देत सेलीब्रेशन केलं. मात्र त्यानंतर पंचांनी कंम्बोजने टाकलेला चेंडू नो बॉल असल्याचा इशारा केला. त्यावेळी 14 बॉल 28 वर खेळणाऱ्या डेव्हिडने या नो बॉलचा पुरेपुरे फायदा घेतला. त्याने कंम्बोजच्या पुढल्याच चेंडूवर दमदार षटकार लगावला. याच ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवर डेव्हिडने एक धाव घेतली.
त्यानंतर 19 व्या ओव्हरमध्ये ओव्हरटनच्या गोलंदाजीवर पहिल्याच चेंडूवर डेव्हिडने षटकार लगावला. पुढल्या चेंडूवर दोन रन आणि त्यानंतर परत चौकार मारण्यात डेव्हिड यशस्वी ठरला. चौथ्या चेंडूवर डेव्हिडने स्वत:चा वैयक्तिक सहावा षटकार लगावत 21 बॉलमध्ये अर्थशतक झळकावलं. पाचव्या चेंडूवर डेव्हिडने पुन्हा षटकार लगावला. ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवर डेव्हिडने परत षटकार लगावला तो चेंडू थेट मैदानाबाहेर गेला. 19 व्या ओव्हरला डेव्हिडने एकट्याने सहा चेंडूंमध्ये 30 धावा काढल्या.
कंबोजच्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये पहिल्या बॉलवर रजत पाटीदारने षटकार लगावल्यानंतर दुसरा चेंडू निर्धाव गेला. त्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवर एक धाव काढल्यानंतर टीम डेव्हिडनेही चौथ्या चेंडूवर एक धाव घेतली. पाचव्या चेंडूवर रजतने एक धाव घेत शेवटचा चेंडू डेव्हिडला खेळायला दिला. या शेवटच्या चेंडूवर डेव्हिडने चौकार लगावत स्कोअरबोर्डवर आरसबीच्या नावावर 250 चा आकडा झळकावताना स्वत: नाबाद 70 धावांपर्यंत मजल मारली आणि ती ही फक्त 25 बॉलमध्ये!
म्हणजेच बोल्ड झाल्यानंतर नो बॉलमुळे जीवनदान मिळाल्यावर डेव्हिडने पुढल्या 11 बॉलमध्ये 42 धावा केल्या. यामध्ये 5 षटकारांचा समावेश होता.