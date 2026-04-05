IPL 2026 : धोनी मैदानात कधी करणार कमबॅक? CSK च्या कर्णधाराने स्वतः दिली MS Dhoni ची हेल्द अपडेट

IPL 2026 : महेंद्र सिंह धोनी हा सध्या दुखापतीने त्रस्त आहे. त्यामुळे तो आयपीएल 2026 च्या सामन्यांमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सकडून मैदानात उतरत नाहीये. धोनीचे फॅन्स मात्र त्याला पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. तेव्हा आरसीबी विरुद्ध सामन्यापूर्वी कर्णधार ऋतुराज गायकवाडला धोनीच्या तब्येतीबाबत विचारणा करण्यात आली. यावर त्याने महत्वाची माहिती दिली.   

पूजा पवार | Updated: Apr 5, 2026, 09:33 PM IST
IPL 2026 : चेन्नई सुपरकिंग्सचा दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) हा लाखो चाहत्यांच्या गळ्यातील ताईद आहे. धोनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून 2020 रोजी निवृत्त झाला आणि त्यानंतर तो फक्त आयपीएलमध्ये खेळताना दिसतो. त्याची एक झलक पाहण्यासाठी हजारो चाहते स्टेडीयममध्ये गर्दी करतात. चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) संघ जिथे खेळायला जाईल तिथे धोनीच्या चाहत्यांची लाट पाहायला मिळते. मात्र आयपीएल 2026 सुरु होऊन आता जवळपास आठवडा झालाय, तसेच 10 सामने देखील खेळवण्यात आलेत, मात्र एम एस धोनीला दुखापत झाल्याने तो अद्याप यंदाच्या आयपीएल सीजनचे सामने खेळण्यासाठी मैदानात उतरलेला नाहीये. धोनी मैदानात कधी कमबॅक करणार याकडे चाहत्यांचे डोळे लागलेले आहेत. चेन्नई सुपरकिंग्स त्यांचा आयपीएल 2026 मधील तिसरा सामना 5 एप्रिल रोजी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात झाला. यावेळी टॉस चेन्नई सुपरकिंग्सचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडला धोनीच्या तब्येतीविषयी विचारण्यात आलं. यावर गायकवाडने महत्वाची माहिती दिली. 

धोनीला नेमकं काय झालंय? 

एम एस धोनीच्या पोटरीच्या स्नायूजवळ दुखापती झाली आहे. त्यामुळे 28 मार्च रोजी चेन्नई सुपरकिंग्सने स्वतः पोस्ट शेअर करून धोनी हा येत्या दोन आठवडे आयपीएल सामने खेळणार नाही असं सांगितलं होतं. मात्र त्यानंतर चेन्नई सुपरकिंग्सचा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध दारुण पराभव झाला. एवढंच नाही तर पंजाब किंग्स विरुद्ध झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात सुद्धा चेन्नईची गोलंदाजी फ्लॉप ठरली आणि 200 हुन अधिक धावा करून सुद्धा त्यांचा पराभव झाला. चेन्नई सुपरकिंग्स सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये सर्वात शेवटच्या स्थानी आहे. एम एस धोनी हा आयपीएल सामन्यांमध्ये अद्याप संघाच्या प्लेईंग 11 चा भाग नसला तरी तो सराव सत्रांमध्ये सहभागी होतोय. 

ऋतुराज गायकवाड काय म्हणाला? 

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध टॉस जिंकल्यावर चेन्नई सुपरकिंग्सचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडला रवी शास्त्री यांनी धोनीबाबत विचारले. यावेळी ऋतुराज गायकवाडने सांगितलं की धोनीला मैदानावर पाहण्यासाठी फॅन्सला थोडी वाट पाहावी लागेल. ऋतुराज गायकवाडने म्हटलं की, 'एम एस धोनी हळू हळू रिकव्हर होत आहे. कधी कधी यात वेळ लागतो. जर तो खेळण्यासाठी तयार झाला तर लवकरच मैदानात दिसेल.  

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

