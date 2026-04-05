6,6,6,6,6,6,6,6... चिन्नस्वामीवर टीम डेव्हिडचं वादळ, आकाशाकडेच पाहत राहिले फॅन्स, चेन्नईचा काढला धूर

CSK VS RCB : आयपीएल 2026 मध्ये रविवारी 5 एप्रिल रोजी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात सीजनमधील 11 वा सामना खेळवला गेला. या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सने टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडली खरी पण रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने चेन्नईच्या गोलंदाजीला बर्बाद करून सोडलं. आरसीबीकडून जवळपास सर्वच फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली, पण विशेषतः आरसीबीचा फलंदाज टीम डेव्हिडने धुरळा उडवला. जोपर्यंत टीम डेव्हिड हा मैदानात होता तोपर्यंत बॉल हवेतच दिसला. त्याने 280.00 च्या स्ट्राईक रेटने खेळून 25 बॉलमध्ये तब्बल 70 धावा केल्या. दरम्यान हा घातक गोलंदाजाने 8 षटकार ठोकले. ज्यातील एक सिक्स तर स्टेडियमच्या बाहेर पडला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने चेन्नई सुपरकिंग्स समोर 251 धावांचा डोंगर उभा केला.
Tim scored 66(24) at Strike rate of 278 against CSK bowlers pic.twitter.com/oYfZ7DKGCQ
Sam (Cricsam01) April 5, 2026
एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सने टॉस जिंकून गोलंदाजीची सुरुवात चांगली केली. सुरुवातीच्या तीन ओव्हरमध्ये त्यांनी जास्त धावा होऊ दिल्या नाहीत, मात्र त्यानंतर मैदानात धावांची सुनामी पाहायला मिळाली. विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल आणि रजत पाटीदार यांनी सर्वात आक्रमक फलंदाजी केली, मात्र त्यानंतर आलेल्या टीम डेव्हिडने जे केलं त्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. चेन्नईच्या गोलंदाजांविरुद्ध टीम डेव्हिड थांबवण्याचं नाव घेत नव्हता. 280.00 च्या स्ट्राईक रेटने त्याने 25 बॉलमध्ये 70 धावा केल्या आणि आरसीबीचा स्कोअर 250 धावांपर्यंत पोहोचवला. टीम डेव्हिडने 8 षटकार आणि 3 चौकार ठोकले. टीम डेव्हिड आणि रजत पाटीदार या दोघांनी मिळून शेवटच्या ओव्हरमध्ये 97 धावांची पार्टनरशिप केली. टीम डेव्हिडसह रजत पाटीदारने सुद्धा 19 बॉलमध्ये 48 धावा केल्या. त्याने सुद्धा 6 षटकार आणि 1 चौकार ठोकला.
संजू सॅमसन (विकेटकिपर), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, सर्फराज खान, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओव्हरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मॅट हेन्री, खलील अहमद
फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकिपर), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंग, जेकब डफी