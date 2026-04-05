CSK VS RCB : विराट कोहलीचा नो लूक सिक्स, पाहून अनुष्का शर्माही नाचू लागली, Video Viral

CSK VS RCB : विराट कोहलीने चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध रविवारी झालेल्या सामन्यात जबरदस्त कामगिरी केली. यावेळी त्याने ठोकलेल्या नो लूक सिक्सचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

पूजा पवार | Updated: Apr 5, 2026, 11:20 PM IST
Photo Credit - Social Media

CSK VS RCB : आयपीएल 2026 चा अकरावा सामना हा चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (CSK VS RCB) यांच्यात 5 एप्रिल रोजी खेळवण्यात आला. चिन्नस्वामी स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात आरसीबीने चेन्नई सुपरकिंग्सच्या गोलंदाजांना अक्षरशः रडकुंडीला आणलं. आरसीबीच्या फलंदाजांनी तब्बल 250 धावांची कामगिरी केली. यावेळी इतर फलंदाजांच्या तुलनेत विराट कोहलीच्या (Virat Kohli) बॅटमधून तशा कमी धावा निघाल्या, मात्र 18 बॉलमध्ये 28 धावा करताना विराटच्या बॅटमधून असे काही शॉट्स निघाले जे पाहून फॅन्सनी स्टेडियममध्ये जल्लोष केला. दरम्यान विराटचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून यात विराट कोहलीने चेन्नईच्या गोलंदाजीवर जबरदस्त शॉट मारला आणि तो थेट बाउंड्रीच्या बाहेर गेला. विराटचा हा शॉट पाहून स्टॅन्डमध्ये बसलेली त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा सुद्धा नाचू लागली. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

