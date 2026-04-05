CSK VS RCB : विराट कोहलीचा नो लूक सिक्स, पाहून अनुष्का शर्माही नाचू लागली, Video Viral

CSK VS RCB : आयपीएल 2026 चा अकरावा सामना हा चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (CSK VS RCB) यांच्यात 5 एप्रिल रोजी खेळवण्यात आला. चिन्नस्वामी स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात आरसीबीने चेन्नई सुपरकिंग्सच्या गोलंदाजांना अक्षरशः रडकुंडीला आणलं. आरसीबीच्या फलंदाजांनी तब्बल 250 धावांची कामगिरी केली. यावेळी इतर फलंदाजांच्या तुलनेत विराट कोहलीच्या (Virat Kohli) बॅटमधून तशा कमी धावा निघाल्या, मात्र 18 बॉलमध्ये 28 धावा करताना विराटच्या बॅटमधून असे काही शॉट्स निघाले जे पाहून फॅन्सनी स्टेडियममध्ये जल्लोष केला. दरम्यान विराटचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून यात विराट कोहलीने चेन्नईच्या गोलंदाजीवर जबरदस्त शॉट मारला आणि तो थेट बाउंड्रीच्या बाहेर गेला. विराटचा हा शॉट पाहून स्टॅन्डमध्ये बसलेली त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा सुद्धा नाचू लागली.
imVkohli turns a good length into a maximum with ease TATAIPL 2026 | RCBvCSK | LIVE NOW https://t.co/2TGcMIndez pic.twitter.com/wQuV6oqesr
Star Sports (StarSportsIndia) April 5, 2026