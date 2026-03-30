English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
IPL 2026 : CSK विरुद्ध रवींद्र जडेजाची पहिली मॅच, दोन विकेट घेत केलं भन्नाट सेलिब्रेशन, सर्व पाहतच राहिले Video

CSK VS RR : आयपीएल 2026 मध्ये तब्बल 12 वर्षांनी रवींद्र जडेजा हा चेन्नई सुपरकिंग्सकडून नाही तर इतर संघाकडून मैदानात उतरला. राजस्थान रॉयल्सकडून गोलंदाजी करताना जडेजाने चेन्नई सुपरकिंग्सच्या 2 विकेट घेतल्या, यावेळी त्याने केलेल्या सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय.   

पूजा पवार | Updated: Mar 30, 2026, 10:03 PM IST
Photo Credit - Social Media

CSK VS RR : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या (IPL 2026) सीजनमधील तिसरा सामना हा चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (CSK VS RR) यांच्यात खेळवला जातोय. गुवाहाटीच्या स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून यात सामन्याचा टॉस राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान पराग (Riyan Parag) याने जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजांसमोर चेन्नई सुपरकिंग्सच्या फलंदाजांनी गुडघे टेकले. चेन्नईचा एकही गोलंदाज फारकाळ मैदानात टिकू शकला नाही. यात यंदा चेन्नई सुपरकिंग्सकडून राजस्थान रॉयल्समध्ये (Rajasthan Royals) ट्रेड करण्यात आलेला रवींद्र जडेजाने (Ravindra Jadeja) सीएसकेच्या दोन स्टार फलंदाजांची विकेट घेतली. यावेळी विकेटनंतर त्याने केलेलं सेलिब्रेशन प्रेक्षक पाहतच राहिले.   

Add Zee News as a Preferred Source

CSK विरुद्ध रवींद्र जडेजाची पहिली मॅच : 

चेन्नई सुपरकिंग्सने संजू सॅमसनला घेण्यासाठी त्यांच्या संघातील वरिष्ठ खेळाडू रवींद्र जडेजा आणि इंग्लंडचा गोलंदाज सॅम करन यांना राजस्थान रॉयल्स सोबत ट्रेड केलं. त्यामुळे तब्बल 12 वर्षांनी रवींद्र जडेजाने चेन्नई सुपरकिंग्सची साथ सोडली. आयपीएलच्या सुरुवातीच्या काही सीजनमध्ये रवींद्र जडेजा हा राजस्थान रॉयल्सचा भाग होता, मात्र जवळपास 12 सीजननंतर तो आयपीएल 2026 मध्ये पुन्हा एकदा राजस्थान रॉयल्समध्ये परतला. आयपीएल 2026 मधील राजस्थान रॉयल्सचा पहिलाच सामना हा सोमवार 30 मार्च रोजी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध खेळवण्यात आला. बऱ्याच वर्षांनी रवींद्र जडेजा हा चेन्नई विरुद्ध खेळणार असल्याने सर्वांचं लक्ष त्याच्याकडे लागलेलं होतं. 

रवींद्र जडेजाचं सेलिब्रेशन : 

राजस्थान रॉयल्सची गोलंदाजी सुरुवातीपासूनच चेन्नई सुपरकिंग्सवर भारी पडताना दिसत होती. पॉवर प्लेमध्येच चेन्नई सुपरकिंग्सच्या चार विकेट घेण्यात राजस्थानच्या गोलंदाजांना यश आले. चेन्नई सुपरकिंग्सची पाचवी विकेट जडेजाने घेतली. रवींद्र जडेजाने 7.2 ओव्हरमध्ये सरफराज खानला बाद केलं. त्यानंतर 7.6 ओव्हरमध्ये रवींद्र जडेजाने शिवम दुबेची विकेट घेतली. यावेळी चेन्नईचा स्कोअर 57 धावांवर 6 विकेट असा होता. रवींद्र जडेजाने सरफराज खानची विकेट घेतल्यावर जल्लोष केला. तर रवींद्र जडेजाच्या बॉलवर शिवम दुबेचा कॅच रवी बिष्णोईने घेतला, त्यावेळी जडेजाने आकाशाकडे बंदुकीची गोळी मारल्या सारखा इशारा करत सेलिब्रेशन केलं. 

पाहा व्हिडीओ : 

राजस्थान रॉयल्सची प्लेईंग 11: यशस्वी जयस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कर्णधार), ध्रुव जुरेल (विकेटकिपर), शिमरॉन हेटमायर, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवी बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा

चेन्नई सुपरकिंग्सची प्लेईंग 11 : संजू सॅमसन, रुतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, मॅथ्यू शॉर्ट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा (विकेटकिपर), जेमी ओव्हरटन, नूर अहमद, मॅट हेन्री, अंशुल कंबोज, खलील अहमद

About the Author

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
csk vs RRravindra jadejarajasthan royalsmarathi newsIPL 2026

