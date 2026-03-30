IPL 2026 : CSK विरुद्ध रवींद्र जडेजाची पहिली मॅच, दोन विकेट घेत केलं भन्नाट सेलिब्रेशन, सर्व पाहतच राहिले Video

CSK VS RR : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या (IPL 2026) सीजनमधील तिसरा सामना हा चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (CSK VS RR) यांच्यात खेळवला जातोय. गुवाहाटीच्या स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून यात सामन्याचा टॉस राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान पराग (Riyan Parag) याने जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजांसमोर चेन्नई सुपरकिंग्सच्या फलंदाजांनी गुडघे टेकले. चेन्नईचा एकही गोलंदाज फारकाळ मैदानात टिकू शकला नाही. यात यंदा चेन्नई सुपरकिंग्सकडून राजस्थान रॉयल्समध्ये (Rajasthan Royals) ट्रेड करण्यात आलेला रवींद्र जडेजाने (Ravindra Jadeja) सीएसकेच्या दोन स्टार फलंदाजांची विकेट घेतली. यावेळी विकेटनंतर त्याने केलेलं सेलिब्रेशन प्रेक्षक पाहतच राहिले.
चेन्नई सुपरकिंग्सने संजू सॅमसनला घेण्यासाठी त्यांच्या संघातील वरिष्ठ खेळाडू रवींद्र जडेजा आणि इंग्लंडचा गोलंदाज सॅम करन यांना राजस्थान रॉयल्स सोबत ट्रेड केलं. त्यामुळे तब्बल 12 वर्षांनी रवींद्र जडेजाने चेन्नई सुपरकिंग्सची साथ सोडली. आयपीएलच्या सुरुवातीच्या काही सीजनमध्ये रवींद्र जडेजा हा राजस्थान रॉयल्सचा भाग होता, मात्र जवळपास 12 सीजननंतर तो आयपीएल 2026 मध्ये पुन्हा एकदा राजस्थान रॉयल्समध्ये परतला. आयपीएल 2026 मधील राजस्थान रॉयल्सचा पहिलाच सामना हा सोमवार 30 मार्च रोजी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध खेळवण्यात आला. बऱ्याच वर्षांनी रवींद्र जडेजा हा चेन्नई विरुद्ध खेळणार असल्याने सर्वांचं लक्ष त्याच्याकडे लागलेलं होतं.
राजस्थान रॉयल्सची गोलंदाजी सुरुवातीपासूनच चेन्नई सुपरकिंग्सवर भारी पडताना दिसत होती. पॉवर प्लेमध्येच चेन्नई सुपरकिंग्सच्या चार विकेट घेण्यात राजस्थानच्या गोलंदाजांना यश आले. चेन्नई सुपरकिंग्सची पाचवी विकेट जडेजाने घेतली. रवींद्र जडेजाने 7.2 ओव्हरमध्ये सरफराज खानला बाद केलं. त्यानंतर 7.6 ओव्हरमध्ये रवींद्र जडेजाने शिवम दुबेची विकेट घेतली. यावेळी चेन्नईचा स्कोअर 57 धावांवर 6 विकेट असा होता. रवींद्र जडेजाने सरफराज खानची विकेट घेतल्यावर जल्लोष केला. तर रवींद्र जडेजाच्या बॉलवर शिवम दुबेचा कॅच रवी बिष्णोईने घेतला, त्यावेळी जडेजाने आकाशाकडे बंदुकीची गोळी मारल्या सारखा इशारा करत सेलिब्रेशन केलं.
A special return in Pink for Ravindra Jadeja
Two quick wickets in his very first over back for the Royals
राजस्थान रॉयल्सची प्लेईंग 11: यशस्वी जयस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कर्णधार), ध्रुव जुरेल (विकेटकिपर), शिमरॉन हेटमायर, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवी बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा
चेन्नई सुपरकिंग्सची प्लेईंग 11 : संजू सॅमसन, रुतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, मॅथ्यू शॉर्ट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा (विकेटकिपर), जेमी ओव्हरटन, नूर अहमद, मॅट हेन्री, अंशुल कंबोज, खलील अहमद