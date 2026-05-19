/IPL 2026 : चेन्नई विरुद्ध हैदराबाद सामन्यात राडा! क्लासेन आणि संजू आपसात भिडले, नेमकं काय झालं? Video Viral

IPL 2026 CSK VS SRH : चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात सोमवारी झालेल्या सामन्यात हैदराबादचा फलंदाज हेन्रिच क्लासेन आणि चेन्नईचा विकेटकिपर संजू सॅमसन आपसात भिडले. अंपायरला मध्यस्थी करून वाद सोडवावा लागला.
IPL 2026 CSK VS SRH : आयपीएल 2026 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात लीग स्टेजचा 63 वा सामना खेळवला गेला. चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात चेन्नईने हैदराबादला विजयासाठी दिलेलं 181 धावांचं आव्हान हैदराबादने 5 विकेट आणि 1 ओव्हर राखून पूर्ण केलं. चेन्नई विरुद्ध हैदराबाद (SRH VS CSK) सामन्यादरम्यान मैदानात राडा सुद्धा पाहायला मिळाला. यावेळी दोन विकेटकिपर फलंदाज हेन्रिच क्लासेन आणि संजू सॅमसन आपसात भिडले. 15 व्या ओव्हरला सामना अतिशय अटीतटीच्या स्थितीत असताना मैदानात हा वादाचा प्रसंग घडला.
चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात सोमवारी झालेल्या सामन्यात चेन्नईने विजयासाठी दिलेलं आव्हान पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात सनरायजर्स हैदराबादचे फलंदाज होते. यावेळी हेन्रीचं क्लासेन संघासाठी जबरदस्त फलंदाजी करत होता. त्याने 26 बॉलमध्ये 47 धावांची खेळी केली होती. दरम्यान त्याने 6 चौकार आणि 2 सिक्स ठोकले. तो अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर होता मात्र तेवढ्यात 15 व्या ओव्हरच्या तिसऱ्या बॉलवर नूर अहमदच्या गोलंदाजीवर तो बाद झाला. विकेटच्या मागे उभ्या असलेल्या संजू सॅमसनने त्याच्या कौशल्याने क्लासेनला स्टंप आऊट केलं. यावेळी क्षणभर मैदानात असलेल्या कोणालाच काही कळलं नाही. मात्र संजू सॅमसन हा कॉन्फिडन्ट होता आणि त्याने उत्साहात येऊन आक्रमक सेलिब्रेशन केलं. हेन्रीच क्लासेनला यामुळे राग आला आणि त्याने संजू सॅमसन सोबत वाद घातला. यावेळी संजूने त्याला प्रतिउत्तर दिल आणि त्यामुळे वाद वाढला. यात क्लासेन संजू आणि सीएसके खेळाडूंच्या अगदी जाऊन त्यांना काहीतरी बोलताना दिसला. यावेळी अंपायरला मध्ये पडावं लागलं. डीआरएसमध्ये क्लासेन बाद झाल्याच कळलं आणि तो मग मैदानाबाहेर गेला. या दरम्यान मैदानात झालेल्या या हायव्होल्टेज ड्राम्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
Henrich Klassen abused Sanju Samson after stumping him ?Indian Cricket (IPL2025Auction) May 18, 2026
चेन्नई सुपरकिंग्सने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली आणि हैदराबादला विजयासाठी 8 विकेट गमावून 180 धावांचे आव्हान दिले. विजयासाठी मिळालेलं 181 धावांचे आव्हान पूर्ण करण्यात हेन्रीचं क्लासेन आणि ईशान किशनने महत्वाची भूमिका निभावली. ईशानने 70 तर क्लासेनने 47 धावांची खेळी केली. यासह हैदराबादने 5 विकेट आणि १ ओव्हर राखून सामना जिंकला आणि ते प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय सुद्धा झाले. या सामन्यात विजयानंतर ईशान किशनने सुद्धा चेन्नईच्या फॅन्सना डिवचलं आणि चालते व्हा असे इशारे केले.