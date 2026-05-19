CSK VS SRH : सामना जिंकताच भावुक झाला ईशान किशन, 'या' व्यक्तीला समर्पित केला विजय, ऐकून तुम्हालाही कौतुक वाटेल

Ishan Kishan Dedicated Win Over CSK To His Family : आयपीएल पॉईंट्स टेबलमध्ये सनरायजर्स हैदराबादचा संघ दुसऱ्या स्थानावर क्वालिफाय झाला असून आता त्यांना उर्वरित एक सामना जिंकून प्रथम स्थानावर असलेल्या आयपीएल प्लेऑफ करण्याची संधी आहे. यावेळी चेन्नई विरुद्ध हैदराबादचा विकेटकिपर फलंदाज ईशान किशन याने विस्फोटक खेळी करून संघाला विजयाच्या उंबरठ्यावर नेलं.
Ishan Kishan IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये 63 व्या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) विरुद्ध खेळताना सनरायजर्स हैदराबादने (SRH) जबरदस्त विजय मिळवला. 5 विकेटने चेन्नईला पराभूत करून हैदराबादने प्लेऑफमध्ये सुद्धा त्यांच स्थान निश्चित केलं. या सामन्यात हैदराबादसाठी ईशान किशनने विस्फोटक फलंदाजी करून 70 धावा केल्या. या सामन्यात चांगल्या परफॉर्मन्ससाठी त्याला सामनावीर पुरस्कार सुद्धा मिळाला. ईशान किशनने 18 व्या ओव्हरला दोन सिक्स ठोकून हातातून निसटणारा सामना पुन्हा हैदराबादच्या दिशेने फिरवला. यावेळी ईशानने 7 चौकार आणि 3 षटकार सुद्धा ठोकले. मात्र हैदराबादला विजयाच्या उंबरठ्यावर सोडून तो बाद झाला. सामना संपल्यावर पुरस्कार स्वीकारताना ईशान किशन भावुक झाला आणि त्याने हा विजय आपल्या कुटुंबाला समर्पित केला.
विकेटकिपर फलंदाज ईशान किशनने म्हटले की, 'जेव्हा मी किपींग करत होतो तेव्हा मला वाटलं की विकेट सोपी नाहीये. खासकरून जेव्हा स्पिनर गोलंदाजी करत होते आणि हळू बॉल चांगलं काम करत होता. मला फक्त शेवटच्या ओव्हरपर्यंत खेळायचं होतं. हे फक्त तिथे उभं राहणाने आणि स्वतःवर विश्वास ठेवण्याबद्दल होतं. तुम्ही कोणत्याही वेळी स्वतःवर संशय घेऊ शकत नाही. जेव्हा तुम्ही क्रीजवर असता तेव्हा गोलंदाजासाठी प्रत्येकवेळी योग्य करणं कठीण असतं. मी आणि क्लासेन फक्त आमचे शॉट खेळत होतो.
ईशान किशनने सामनावीरचा पुरस्कार स्वीकारल्यावर म्हटले की त्याच्या काकांच्या मुलीचे काही दिवसांपूर्वीच निधन झाले. त्यानंतर पहिल्यांदाच त्याचा भाऊ कुटुंबासोबत सामना पाहायला आले होते. तेव्हा ही मॅच विनिंग खेळी ही कुटुंबाला समरप्रीत केली. विकेटकिपर फलंदाजाने म्हटले की, 'कधी कधी मला वाटतं की हे प्रेरणेच्या बाबतीत सुद्धा आहे. या सामन्यात माझी प्रेरणा ही माझा काकांचा मुलगा होता, ज्याच्या बहिणीचे कधी दिवसांपूर्वीच निधन झाले. आमच्या कुटुंबासाठी ते खूपच कठीण होतं. तो इथे पहिल्यांदा सामना पाहण्यासाठी आला होता हेच कारण आहे की मला हा सामना संपवायचा होता. मला आनंद आहे की ते माझी इनिंग पाहण्यासाठी आले होते आणि मी तो सामना संपवू शकलो'. ईशान किशनने या सामन्यात 47 बॉलमध्ये 70 धावा केल्या.