/CSK VS SRH : चालते व्हा! विजयानंतर ईशान किशनने CSK फॅन्सना केला इशारा, सेलिब्रेशन पाहून चेन्नईच्या चाहत्यांचा संताप, Video

Ishan Kishan Celebration After Defeating CSK : सनरायजर्स हैदराबादने चेन्नई सुपरकिंग्सचं होम ग्राउंड असलेल्या चेपॉक स्टेडियमवर सीएसकेचा 5 विकेटने पराभव केला. या पराभवासह हैदराबादच्या संघाने प्लेऑफसाठी क्वालिफाय केलं आहे. या विजयानंतर ईशान किशनने सेलिब्रेशन करून सीएसकेच्या फॅन्सना डिवचलं.
IPL 2026 CSK VS SRH : आयपीएल 2026 मध्ये सोमवार 18 मे रोजी सीएसकेचं होम ग्राउंड असलेल्या चेपॉक स्टेडियमवर चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात सामना पार पडला. चेन्नई सुपरकिंग्सचा होम ग्राउंडवरील हा यंदाच्या सीजनमधील शेवटचा सामना होता. तसेच दिग्गज क्रिकेटर एम एस धोनी हा टी 20 क्रिकेटमधील त्याचा शेवटचा सामना खेळण्यासाठी मैदानावर येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. ज्यामुळे संपूर्ण स्टेडियम हे सीएसके फॅन्सच्या यलो आर्मीने भरून गेलं होतं, तर अगदी मोजके हैदराबादचे फॅन्स या स्टेडियममध्ये सामना पाहण्यासाठी उपस्थित होते. या सामन्यात हैदराबाद संघाने चेन्नईचा 5 विकेटने पराभव केला आणि ते प्लेऑफसाठी सुद्धा क्वालिफाय झाले. या विजयानंतर सामनावीर ठरलेल्या ईशान किशनने सेलिब्रेशन करून स्टेडियममधील सीएसकेच्या फॅन्सना डिवचलं.
सनरायजर्स हैदराबादला विजयासाठी मिळालेलं 181 धावांचं आव्हान हे त्यांनी एक ओव्हर आणि 5 विकेट राखून पूर्ण केलं. यात हैदराबादकडून ईशान किशनने जबरदस्त फलंदाजी करून 18 व्या ओव्हरमध्ये सामना पूर्णपणे हैदराबादच्या बाजूने झुकवला. ईशान किशनने 47 बॉलमध्ये 70 धावा केल्या दरम्यान त्याने 7 चौकार आणि 3 षटकार ठोकले. सीएसकेचं होम ग्राउंड असल्याने संपूर्ण सामन्या दरम्यान चेन्नई संघाला फॅन्स मोठ्या प्रमाणावर चिअर करत होते. मात्र सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सवर विजय मिळवल्यावर ईशान किशन हा सीएसकेच्या खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन करण्यासाठी मैदानात आला. यावेळी त्याने हस्तांदोलन केल्यावर स्टॅन्डमध्ये बसलेल्या फॅन्सकडे पाहून विजयाचं सेलिब्रेशन केलं. ईशान किशनने हाताने होम ग्राउंड दाखवण्यासाठी हाताने घराच्या छप्पर सारखा इशारा केला आणि शिट्टी वाजवण्याचा अभिनय करत हात झटकून जाण्याचा इशारा केला. ईशान किशनने केलेल्या या सेलिब्रेशनचा अर्थ 'होमग्राउंडवर सीएसकेचा पराभव झाला आता निघून जा' असा घेतला जात आहे. ईशानच्या या आक्रमक सेलिब्रेशनने चेन्नईचे फॅन्स नाराज झाले असून सोशल मीडियावर टीका करत आहेत.
Ishan kishan bro At your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. They were just watching cricket game you earn money because people watch it if they stop you will be jobless like other people out there. Ishankishan csk srh chepauk pic.twitter.com/eTvsJbevMfReactoning) May 18, 2026
सोमवारी चेपॉक स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात सुरुवातीला टॉस चेन्नईचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने जिंकला. त्यानंतर चेन्नईने प्रथम फलंदाजी निवडली. चेन्नई सुपरकिंग्सने 8 विकेट गमावून 180 धावा केल्या आणि विजयासाठी 181 धावांचं आव्हान हैदराबादला दिलं. चेन्नई सुपरकिंग्सकडून डेव्हिड ब्रेव्हिसने 44 धावा, कार्तिक शर्मा 32 धावा, शिवम दुबेने 26 धावा केल्या. तर हैदराबादकडून सर्वाधिक 3 विकेट पॅट कमिन्सने घेतल्या. तर साकिब हुसेनने 2, तर प्रफुल हिंगे आणो एशन मलिंगाने प्रत्येकी 1 विकेटने घेतली. हैदराबादकडून विजयाचं आव्हान पूर्ण करत असताना ईशान किशनने सर्वाधिक 70 धावा केल्या तर हेन्रीचं क्लासेनने 47 धावा केल्या. अखेर सनरायजर्स हैदराबादने १ ओव्हर आणि ५ विकेट राखून सामना जिंकला.