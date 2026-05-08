Dhoni Retirement Date: मे महिन्यात 'या' तारखेला धोनी खेळणार शेवटची IPL मॅच? क्रिकेटचं मैदान कायमचं सोडणार?

IPL 2026 Dhoni Retirement Date: चेन्नईला पाच वेळा आयपीएलची ट्रॉफी जिंकून देणारा धोनी यंदा एकदाही मैदानात दिसला नसला तरी तो लवकरच एकदा शेवटचा मैदानात दिसणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. धोनी शेवटचा सामना खेळणार असल्याची चर्चा असून तारीखही निश्चित झाल्याचं बोललं जातंय. हा सारा प्रकार काय जाणून घेऊयात...
IPL 2026 Dhoni Retirement Date: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार आणि चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघाला एक, दोन नाही तर तब्बल पाच वेळा इंडियन प्रिमिअर लीगचा चषक जिंकून देणारा महेंद्रसिंग धोनी यंदाच्या म्हणजेच 19 व्या आयपीएल पर्वामध्ये मैदानात दिसलेलाच नाही. धोनी कधी मैदानात उतरणार याबद्दल चाहत्यांना उत्सुकता आहे. मात्र सुरुवातीला दोन आठवडे धोनी दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर राहील असं सांगण्यात आलं होतं. पण हा कालवधी वाढत वाढत स्पर्धा अर्ध्याहून अधिक संपल्यानंतरही वाढतानाच दिसत असून धोनी या पर्वामध्ये एकदा तरी मैदानावर खेळताना दिसेल का याबद्दल आता चेन्नईच्या चाहत्यांबरोबरच धोनीच्या चाहत्यांनाही शंकाच आहे. असं असतानाच आता धोनी कोणत्या तारखेला निवृत्तीची घोषणा करु शकतो याबद्दलची चर्चा सुरु झाली आहे. विशेष म्हणजे ही तारीख याच महिन्यात म्हणजेच मे 2026 मध्येच असल्याचं क्रिकेट विश्वात सांगितलं जातंय.
यंदाच्या आयपीएलच्या पर्वाला सुरुवात करण्याआधी सरावादरम्यान धोनीच्या पायाला दुखापत झाली. त्यामुळे आधी तो या हंगामातील पहिले काही सामने खेळणार नाही असं जाहीर करण्यात आलं. धोनीला कॅल्फ स्ट्रेनचा त्रास होतोय. पायाच्या पोटरीजवळचे स्नायू दुखावणे असं आपण याला सामान्य भाषेत म्हणून शकतो. धोनीला हा त्रास मागील महिन्याभरापासून होत आहे. मध्यंतरी हा त्रास कमी झाल्याने तो आयपीएलचा सामना खेळेल असं सांगितलं जात होतं. मात्र अचानक हा त्रास पुन्हा जाणवू लागल्याने त्याला मैदानापासून दूरच रहावं लागत आहे.
एकीकडे धोनी अजून एकही सामना खेळलेला नसतानाच दुसरीकडे 2026 चं हे पर्व धोनीचं शेवटचं पर्व असल्याची जोरदार चर्चा आहे. केवळ चाहतेच नाही तर रॉबिन उथप्पा, मोहम्मद कैफ यासारख्या माजी क्रिकेटपटूंनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये अशी शंका उपस्थित केली आहे. त्यातच आता धोनीच्या निवृत्तीची तारीख ठरली असं म्हणत याच महिन्यातील एक तारखी प्रचंड चर्चेत आहे. ही तारीख कोणती आणि त्यामागील तर्क काय आहे हे समजून घेऊयात...
खरं तर धोनीचं हे शेवटचं पर्व असल्याची चर्चा असून त्याच पार्श्वभूमीवर त्याचा एक जुना व्हिडीओ आणि दावा व्हायरल होतोय. 2021 मध्ये धोनीने एका मुलाखतीत, “माझा शेवटचा आयपीएल सामना चेन्नईमध्ये सीएकेच्या प्रेक्षकांसमोर खेळायचा आहे,” अशी इच्छा व्यक्त केली होती. आता याच लॉजिकने चाहते यावर्षी चेन्नईचा घरच्या मैदानावरील यंदाच्या पर्वातील शेवटचा सामना 18 मे रोजी चेन्नईमधील चेपॉकच्या स्टेडियमवर होत आहे. हा सामना सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाविरुद्ध होत असून याच सामन्यात धोनी निवृत्तीची घोषणा करण्याची दाट शक्यता चाहत्यांना वाटत आहे. आयपीएलमधील शेवटचा सामना चेन्नईमध्ये आणि सीएसकेच्या चाहत्यांसमोरच खेळणार हे धोनीचं जुनं वाक्य सध्या व्हायरल होत असून अनेकांना खरोखरच 18 तारखेचा सामना हा धोनीच्या क्रिकेट कारकिर्दीमधील शेवटचा सामना असेल असं वाटत आहे. त्यामुळेच धोनी 18 मे रोजी निवृत्ती जाहीर करेल अशी चर्चा आहे.
पण याबद्दल धोनीने किंवा चेन्नई सुपर किंग्जने कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. त्यामुळेच ही केवळ एक अफवा असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र धोनी ज्या पद्धीतने एकदिवसीय सामन्यामधून अचानक निवृत्त झालेला तसाच धक्का तो चाहत्यांना 18 मे रोजी देऊ शकतो अशी शक्यता अगदीच नाकारता येत नाहीये.