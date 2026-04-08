  IPL 2026 : दिल्लीच्या मैदानावर रंगणार आज DC vs GT सामना! पाऊस करणार मॅचची रंगत खराब, नजर टाका हवामानाच्या अहवालावर

IPL 2026 DC vs GT Delhi Weather Forecast : दिल्ली कॅपिट्स विरूद्ध गुजरात जायंट्स यांच्यामध्ये आज 14 वा सामन्याचे आयोजन अरूण जेटली मैदानावर करण्यात आले आहे. या सामन्यामध्ये पावसाचा इशारा कोणत्या दिशेने होणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा.  

Updated: Apr 8, 2026, 05:43 PM IST
DC vs GT Weather Report : दिल्ली कॅपिट्ल्स विरूद्ध गुजरात जायंट्स याच्यामध्ये आज आयपीएल 2026 चा 14 वा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना दिल्लीच्या अरूण जेटली मैदानावर खेळवला जाणार आहे. दमदार फार्ममध्ये असलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सला आज गुजरात जायट्ंस रोखण्याचा प्रयत्न करणार आहे. दिल्ली कॅपिट्ल्सचे नेतृत्व अक्सर पटेल करत आहे तर गुजरात जायंट्सचे नेतृत्व मागील सामन्यामध्ये राशीद खानने केले होते कारण संघाचा मुळ कर्णधार शुभमन गिल जखमी होता. मागील दोन सामन्यामध्ये पावसाचे आगमन झाले होते आणि त्यामुळे खेळाची मज्जा देखील खराब झाली होती. कोलकता नाईट राइडर्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यामध्ये होणार सामना पावसामुळे वाया गेला. या सामन्याला सुरूवात झाली पण सुरूवातीचे काही ओव्हर झाले आणि त्यानंतर पावसामुळे सामना थांबवण्यात आला आणि खेळ पुन्हा सुरूच झाला नाही. 

दिल्ली कॅपिट्ल्स विरूद्ध गुजरात जायंट्स सामन्यात हवामानाचा अहवाल

दिल्ली कॅपिट्ल्स विरूद्ध गुजरात जायंट्स यांच्यामध्ये आजचा सामना सुरू होणार की नाही पाऊस पडणार की नाही याची चिंता सध्या चाहत्यांना खात आहे. मागील दोन सामन्यामध्ये पावसाने खेळ खराब केल्यानंतर आता आजचा सामना दिल्लीच्या अरूण जेटली मैदानावर खेळवला जाणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. दिल्लीच्या आजच्या हवामानाबद्दल सांगायचे झाले तर दुपारच्या वेळी पावसाची शक्यता वर्तवली जात आहे पण संध्याकाळी सामना सुरू होण्याच्या आधी पाऊस कोसळण्याच कमी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सामन्याच्या वेळी पाऊस पडणार नाही पण दव पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

वातावरणाचा परिणाम नाणेफेक निर्णयावर

वातावरणाचा परिणाम नाणेफेकीवर देखील होऊ शकतो जो संघ या सामन्यामध्ये नाणेफेक जिंकेल तो संघ पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे मागील काही सामन्यामध्ये ज्या संघाने नाणेफेक जिंकले आहे त्यामुळे सामना देखील जिंकला आहे. त्यामुळे सामन्याच्या आधी नाणेफेक महत्वाचे असणार आहे. 

दिल्ली कॅपिट्ल्स विरूद्ध गुजरात जायंट्स कधी आणि कुठे पाहता येणार सामना?

दिल्ली कॅपिट्ल्स विरूद्ध गुजरात जायंट्स यांच्यामध्ये होणार आयपीएल 2026 चा 14 वा सामना आज दिल्लीच्या अरूण जेटली मैदानावर खेळवला जाणार आहे. हा सामना टेलिव्हिजनवर पाहणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही क्रिकेट चाहत्यांसाठी जिओहॅाटस्टारवर उपलब्ध आहे. 

मुंबई इंडियन्स विरूद्ध राजस्थान रॅायल्स सामन्याच्या ओव्हर केल्या कमी 

मुंबई इंडियन्स विरूद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये काल गुवाहाटी येथे सामना पार पडला. हा सामना पाहण्यासाठी क्रिकेट चाहत्यांना बरीच वाट पाहावी लागली. सामना सुरू व्हायला बराच उशीर झाल्यानंतर मैदानावरील अंपायरने सामन्याचे ओव्हर कमी केले आणि दोन्ही संघामध्ये सामना 11-11 ओव्हरचा खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये राजस्थान रॅायल्सच्या सलामी जोडीने जोरदार फटकेबाजी केली आणि सामना एकतर्फी जिंकला. 

IPL 2026DC vs GTWether Reportarun jeitley stadium

इतर बातम्या

वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स सोडून मुंबई इंडियन्समध्ये जा...

स्पोर्ट्स