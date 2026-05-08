/IPL 2026 DC vs KKR : 47 चेंडू 100 धावा... Finn Allen दिल्ली कॅपिटल्सवर पडला भारी! KKRच्या संघाने मारला विजयाचा चौकार

DC vs KKR Match Highlights : कोलकता नाइट राइडर्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यामध्ये सामना झाला या सामन्यात केकेआरच्या संघाला फिन अॅलन याने संघाला एकतर्फी विजय मिळवून दिला. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाला 8 विकेट्सने जिंकवले.
Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals Match Highlights : कोलकता नाइट राइडर्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाने या सामन्यामध्ये एकतर्फी विजय मिळवला. आजच्या सामन्यामध्ये विजय मिळवल्यानंतर केकेआरचा हा सलग चौथा विजय आहे. केकेआरच्या संघाने आजच्या सामन्यामध्ये दिल्ली कॅपिटल्सला 8 विकेट्सने पराभूत केले आहे. या विजयासह केकेआरने आता प्लेऑफच्या आशा जिंवत ठेवल्या आहेत. या सामन्यात केकेआरच्या संघाने फिल अॅलनच्या जोरावर हा विजय मिळवला. या सामन्यात फिल अॅलनने शतकीय खेळी खेळली.
फिल अॅलनच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर मागील काही सामन्यांमध्ये त्याची अपेक्षेप्रमाणे खेळी तो खेळला नाही त्यामुळे मग त्याला काही सामन्यामध्ये प्लेइंग 11 मधून बाहेर करण्यात आले होते. त्यानंतर आता त्याला मागील सामन्यामध्ये आणि आजच्या सामन्यामध्ये संधी मिळाली आणि त्याने स्वत:ला सिद्ध केले. आजच्या त्याच्या खेळीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 47 चेंडूमध्ये शतक झळकावले. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 10 षटकार आणि 5 चौकार मारले. त्याचबरोबर त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 212.77 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली.
A 47-ball ton with the last 55 runs coming in only 16 balls— IndianPremierLeague (IPL) May 8, 2026
Finn Allen finishes with 100* in a successful run chase of 143
Scorecard https://t.co/NaWLphmJKYTATAIPL | KhelBindaas | DCvKKR | KKRiders pic.twitter.com/6Ze0sQosQB
दिल्ली कॅपिटल्सच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर आज पथुन निसंका आणि केएल राहुल याने संघासाठी चांगली सुरुवात केली पण केएल राहुलच्या विकेटनंतर केकेआरच्या गोलंदाजांसमोर दिल्लीचे फलंदाज टिकले नाहीत. पथुन निसंका याने 50 धावांची खेळी खेळली तर आशुतोष शर्मा याला इम्पॅक्ट खेळाडू म्हणून संघामध्ये सामील करण्यात आले होते, त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 39 धावा केल्या. तर केएल राहुल याने 23 धावांची खेळी खेळली.
कोलकता नाइट राइडर्सच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर अनुकुल रॅाय याने संघाला 2 विकेट्स मिळवून दिले. कार्तिक त्यागी याने संघासाठी दोन विकेट्स घेतले. तर वैभव अरोडा याने संघाला एक विकेट मिळवून दिला. सुनील नारायण आणि कॅमेरुन ग्रीन याने संघासाठी प्रत्येकी दोघांनी एक विकेट घेतली. केकेआरच्या संघाची आज प्रभावशाली गोलंदाजी पाहायला मिळाली.