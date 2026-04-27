W, W, W, W, W, W.... 8 धावांवर दिल्ली कॅपिटल्सचे 6 फलंदाज माघारी, RCB च्या गोलंदाजांनी DC ला फोडला घाम

IPL 2026 RCB VS DC : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 39 वा सामना हा दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात खेळवला जातोय. दिल्ली कॅपिटल्सचं होम ग्राउंड असलेल्या अरुण जेटली स्टेडियमवर सुरु असलेल्या सामन्यात होम संघाची अवस्था पॉवर प्लेमध्ये अतिशय दयनीय झाली. आरसीबीच्या गोलंदाजांनी पॉवर प्लेमध्ये एका पाठोपाठ एक अशा दिल्ली कॅपिटल्सच्या 6 विकेट घेऊन त्यांचा निम्मा संघ पॅव्हेलियनमध्ये धाडला. केएल राहुल, नितीश राणा असे सर्वच स्फोटक फलंदाज समाधानकारक धावा करू शकले नाहीत तर कर्णधार अक्षर पटेल तर डकआउट होऊन बाहेर पडला. यासह दिल्लीने खराब फलंदाजी करून आयपीएलच्या इतिहासात पॉवर प्लेमधील सर्वात कमी स्कोअर केला.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा गोलंदाज रजत पाटीदारने टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडली. त्याचा हा निर्णय आरसीबीच्या गोलंदाजांनी अगदी अचूक ठरवला. दिल्ली कॅपिटल्सने प्रथम फलंदाजीसाठी त्यांचे दोन ओपनिंग फलंदाज मैदानात उतरवले. केएल राहुल आणि साहिल पारेख मैदानात आले मात्र दोघांनाही स्वस्तात माघारी धाडण्यात आरसीबीला यश आले. ओव्हरच्या दुसऱ्याच बॉलवर साहिलची विकेट भुवनेश्वर कुमारने घेतली. त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हरला केएल राहुल (1) आणि समीर रिझवीला बाद करण्यात जोश हेजलहुडला यश आले. त्यानंतर तिसऱ्या ओव्हरला भुवनेश्वर कुमारने कर्णधार अक्षर पटेल आणि ट्रिस्टिन स्टबला बाद केले. त्यानंतर चौथ्या ओव्हरला जोश हेजलहुडने नितीश राणाची विकेट घेतली. नितीश राणाच्या रूपाने दिल्ली कॅपिटल्सची सहावी विकेट पडली आणि त्यावेळी दिल्लीला स्कोअर 8 धावांवर 6 विकेट असा होता. हा स्कोअर आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात कमी स्कोअर ठरला.
IndianPremierLeague (IPL) April 27, 2026
दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात पॉवर प्लेमध्ये 8 धावांवर 6 विकेट घेतल्यावर दिल्लीचा संघ पुढील दोन ते तीन ओव्हरमध्ये गुंडाळेल अशी अपेक्षा असताना इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून आलेल्या अभिषेक पोरलने डाव सावरला. त्याने 33 बॉलमध्ये 30 धावा केल्या. तर डेव्हिड मिलरने 19 धावा तसेच काइल जेमिसनने 12 धावा केल्या. अखेर दिल्लीचा संघ 75 धावांवर ऑल आउट झाला. 16.3 ओव्हरमध्ये आरसीबीला दिल्लीची दहावी विकेट मिळाली.