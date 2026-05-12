/PBKS VS DC : रोमांचक विजयानंतर सुद्धा कर्णधार अक्षर पटेलवर BCCI ची मोठी कारवाई, नेमकं कारण काय?

PBKS VS DC : आयपीएल 2026 मध्ये सोमवारी धर्मशाला स्टेडियमवर पंजाब किंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (Punjab Kings VS Delhi Capitals) यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्यात 3 विकेट्सने दिल्ली कॅपिटल्सने पंजाब किंग्सवर विजय मिळवला आणि त्यासह प्लेऑफच्या रेसमधील त्यांनी आपलं आव्हान कायम ठेवलं. यासह दिल्ली कॅपिटल्स आता पॉईंट्स टेबलमध्ये सातव्या स्थानी आली असून त्यांना प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी उर्वरित सर्व सामने जिंकायचे आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सने सोमवारी पंजाब किंग्सवर रोमांचक विजय मिळवला, मात्र त्यानंतर सुद्धा अक्षर पटेलवर बीसीसीआयने मोठी कारवाई करून दंड ठोठावला आहे.
पंजाब किंग्स विरुद्ध रोमांचक सामन्यात विजय मिळवला असला तरी दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेल याला 12 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. सोमवारी झालेल्या सामन्यात स्लो ओव्हर रेटमुळे हा दंड ठोठावला गेला आहे. मंगळवारी आयपीएलने एक पत्रक जाहीर करत यासंदर्भात माहिती दिली. त्यांनी म्हटले की, आयपीएल आचारसंहितेच्या अनुच्छेद 2.22 अंतर्गत हा अपराध येत असून हा स्लो ओव्हर रेटशी संबंधित आहे. आयपीएल 2026 सीजनमधील दिल्ली कॅपिटल्सचा हा पहिलाच गुन्हा असल्याने कर्णधार अक्षर पटेलवर 12 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
धर्मशालामध्ये दिल्ली कॅपिटल्सच्या गोलंदाजांनी स्पिन फ्रेंडली कंडिशननुसार कामगिरी केली. दिल्ली कॅपिटल्सच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीच्या पाच ओव्हरमध्ये 70 धावा दिल्या. मात्र पुढील पाच ओव्हरमध्ये गोलंदाजांनी पंजाब किंग्सला फक्त 37 धावा करून दिल्या आणि दोन फलंदाजांना पॅव्हेलियनमध्ये धाडले. अखेर 20 ओव्हरमध्ये पंजाब किंग्सने 5 विकेट गमावून 210 धावा केल्या आणि विजयासाठी दिल्ली कॅपिटल्सला 211 धावांचे आव्हान दिले. हे आव्हान पूर्ण करताना अक्षर पटेलने दिल्ली कॅपिटल्सकडून सर्वाधिक 56 धावा केल्या. डेव्हिड मिलरने सुद्धा 51 धावा करून अर्धशतक ठोकले. दिल्ली कॅपिटल्सने 7 विकेट गमावून 19 व्या ओव्हरमध्ये विजयाचं आव्हान पूर्ण केलं.
पंजाब किंग्सने आतापर्यंत 11 सामन्यात एकूण 13 पॉईंट्स मिळवून पॉईंट्स टेबलमध्ये चौथ्या स्थानी आहेत. पंजाब किंग्सला यात 6 विजय आणि 4 पराभव मिळालेत. तर दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाने 12 सामन्यापैकी 5 सामन्यात विजय मिळवला. दिल्ली कॅपिटल्सच्या खात्यात 10 पॉईंट्स आहेत. ते सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये 7 नंबरवर आहेत. एक पराभव दिल्लीला प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर काढू शकला असता पण तसं झालं नाही.