आयपीएल 2026 दरम्यान मैदानात मोठा अपघात, रक्तबंबाळ झाला खेळाडू, थेट रुग्णालय गाठावं लागलं

Delhi Capitals Net Bowler Injured : शनिवार 25 एप्रिल रोजी दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध पंजाब किंग्स (DC VS PBKS) यांच्यात अरुण जेटली स्टेडियमवर सामना खेळवला जाणार आहे. आयपीएल 2026 च्या (IPL 2026) या 35 व्या सामन्यापूर्वी सुरु असलेल्या सराव सत्रादरम्यान दिल्लीच्या एका नेट गोलंदाजाला मोठी दुखापत झाली. दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ नेट सराव करत असताना एक वेगवान बॉल थेट एका युवा खेळाडूच्या चेहऱ्यावर जाऊन लागला. बॉल एवढा जोरात येऊन खेळाडूच्या चेहऱ्यावर लागला की खेळाडू थेट जमिनीवर कोसळला. युवा खेळाडूच्या चेहेऱ्यातून खूप रक्त येत होतं. प्रत्यक्षदर्शींच्या सांगण्यानुसार मैदानावर उपस्थित खेळाडू आणि कोचिंग स्टाफ लगेचच मदतीसाठी धावून गेले. सध्या सदर घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
दुखापतीची गंभीरता पाहता संघाचे फिजिओ आणि मेडिकल स्टाफने वेळ न घालवता खेळाडूवर प्रथमोपचार केले. स्थिती पाहून रुग्णवाहिका बोलवण्यात आली आणि खेळाडूला स्ट्रेचरवर ठेऊन त्यातून रुग्णालयात नेण्यात आलं. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार खेळाडूच्या चेहऱ्यावर गंभीर दुखापत झाली असून फ्रॅक्चर झाल्याची शक्यता माहिती आहे. दिल्ली कॅपिटल्सने युवा नेट गोलंदाजाच्या नावाबाबत अधिकृतपणे माहिती दिलेली नाही मात्र त्याच्या उपचारांसाठी ते स्वर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत.
हेही वाचा : Harbhajan Singh Net Worth : आपची साथ सोडून भाजपात गेलेल्या हरभजन सिंहची संपत्ती किती? आकडा पाहून डोळे फिरतील
During practice today, a young Delhi Capitals player was struck on the face by the ball. The impact was very strong, causing a serious injury, and he started bleeding heavily. He was then rushed to the hospital on a… pic.twitter.com/pOyuesVl0F
lndian Sports NetwrkApril 24, 2026
आयपीएल 2026 चा 35 वा सामना हा दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यात अरुण जेटली स्टेडियमवर होणार आहे. हा सामना दुपारी 3:30 वाजता सुरु होणार असून यात दोन्ही संघ विजय मिळवण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरतील. पंजाब किंग्सचा संघ सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 वर असून त्यांनी आतापर्यंत 6 पैकी 5 सामने जिंकले आहेत. तर एक सामना पावसामुळे रद्द झालाय. यात त्यांचे 11 पॉईंट्स झाले आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सने आतापर्यंत 6 सामने खेळले असून यापैकी 3 सामन्यात त्यांचा विजय झालाय. त्यांच्या खात्यात 6 पॉईंट्स झाले असून -0.130 च्या नेट रन रेटने ते सहाव्या स्थानी आहेत.
पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकिपर), नितीश राणा, समीर रिझवी, अक्षर पटेल (कर्णधार), डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार
प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, मिचेल ओवेन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), शशांक सिंग, मार्कस स्टॉइनिस, मार्को जॅनसेन, झेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल