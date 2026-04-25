English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • स्पोर्ट्स
  • आयपीएल 2026 दरम्यान मैदानात मोठा अपघात, रक्तबंबाळ झाला खेळाडू, थेट रुग्णालय गाठावं लागलं

आयपीएल 2026 दरम्यान मैदानात मोठा अपघात, रक्तबंबाळ झाला खेळाडू, थेट रुग्णालय गाठावं लागलं

Delhi Capitals Net Bowler Injured : आयपीएल 2026 च्या या 35 व्या सामन्यापूर्वी सुरु असलेल्या सराव सत्रादरम्यान दिल्लीच्या एका गोलंदाजाला मोठी दुखापत झाली.  सरावादरम्यान त्याच्या चेहऱ्यावर बॉल इतक्या जोरात लागला की तो थेट जमिनीवर कोसळला.   

पूजा पवार | Updated: Apr 25, 2026, 03:56 AM IST
आयपीएल 2026 दरम्यान मैदानात मोठा अपघात, रक्तबंबाळ झाला खेळाडू, थेट रुग्णालय गाठावं लागलं
Photo Credit - Social Media

Delhi Capitals Net Bowler Injured : शनिवार 25 एप्रिल रोजी दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध पंजाब किंग्स (DC VS PBKS) यांच्यात अरुण जेटली स्टेडियमवर सामना खेळवला जाणार आहे. आयपीएल 2026 च्या (IPL 2026) या 35 व्या सामन्यापूर्वी सुरु असलेल्या सराव सत्रादरम्यान दिल्लीच्या एका नेट गोलंदाजाला मोठी दुखापत झाली. दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ नेट सराव करत असताना एक वेगवान बॉल थेट एका युवा खेळाडूच्या चेहऱ्यावर जाऊन लागला. बॉल एवढा जोरात येऊन खेळाडूच्या चेहऱ्यावर लागला की खेळाडू थेट जमिनीवर कोसळला. युवा खेळाडूच्या चेहेऱ्यातून खूप रक्त येत होतं. प्रत्यक्षदर्शींच्या सांगण्यानुसार मैदानावर उपस्थित खेळाडू आणि कोचिंग स्टाफ लगेचच मदतीसाठी धावून गेले. सध्या सदर घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

लगेचच रुग्णालयात नेण्यात आलं : 

दुखापतीची गंभीरता पाहता संघाचे फिजिओ आणि मेडिकल स्टाफने वेळ न घालवता खेळाडूवर प्रथमोपचार केले. स्थिती पाहून रुग्णवाहिका बोलवण्यात आली आणि खेळाडूला स्ट्रेचरवर ठेऊन त्यातून रुग्णालयात नेण्यात आलं. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार खेळाडूच्या चेहऱ्यावर गंभीर दुखापत झाली असून फ्रॅक्चर झाल्याची शक्यता माहिती आहे. दिल्ली कॅपिटल्सने युवा नेट गोलंदाजाच्या नावाबाबत अधिकृतपणे माहिती दिलेली नाही मात्र त्याच्या उपचारांसाठी ते स्वर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. 

पाहा व्हिडीओ :

दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध पंजाब किंग्स : 

आयपीएल 2026 चा 35 वा सामना हा दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यात अरुण जेटली स्टेडियमवर होणार आहे. हा सामना दुपारी 3:30 वाजता सुरु होणार असून यात दोन्ही संघ विजय मिळवण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरतील. पंजाब किंग्सचा संघ सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 वर असून त्यांनी आतापर्यंत 6 पैकी 5 सामने जिंकले आहेत. तर एक सामना पावसामुळे रद्द झालाय. यात त्यांचे 11 पॉईंट्स झाले आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सने आतापर्यंत 6 सामने खेळले असून यापैकी 3 सामन्यात त्यांचा विजय झालाय. त्यांच्या खात्यात 6 पॉईंट्स झाले असून -0.130 च्या नेट रन रेटने ते सहाव्या स्थानी आहेत.  

दिल्ली कॅपिटल्सची संभाव्य प्लेईंग 11:

पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकिपर), नितीश राणा, समीर रिझवी, अक्षर पटेल (कर्णधार), डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार

पंजाब किंग्सची संभाव्य प्लेईंग 11:

प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, मिचेल ओवेन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), शशांक सिंग, मार्कस स्टॉइनिस, मार्को जॅनसेन, झेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IPL 2026Delhi CapitalsCricket Newsmarathi news

