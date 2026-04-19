डोळ्याची पापणी लवायच्या आत स्टंम्पिंग करून काढली विकेट, ध्रुव जुरेलची विकेटकिपिंग पाहून क्रिकेटचा देवही झाला इम्प्रेस

Dhurv Jurel Stumping : राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध सामन्यात राजस्थानचा विकेटकिपर ध्रुव जुरेलने जबरदस्त स्टंपिंग करून कॅमरुन ग्रीनला बाद केले. क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखला जाणारा सचिन तेंडुलकरने सुद्धा ध्रुव जुरेलने घेतलेली ही विकेट पाहून त्याचे कौतुक करत एक पोस्ट शेअर केली.   

पूजा पवार | Updated: Apr 19, 2026, 09:27 PM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 KKR VS RR : आयपीएल 2026 चा 28 वा सामना कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (KKR VS RR) यांच्यात खेळवला गेला. या सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सने त्यांची पराभवाची मालिका संपवत आयपीएल 2026 मधील पहिला सामना जिंकला. या सामन्यात केकेआरने राजस्थानवर 4 विकेटने विजय मिळवला. या सामन्यात 4.3 ओव्हरला राजस्थान रॉयल्सचा विकेटकिपर फलंदाज ध्रुव जुरेलने जबरदस्त स्टंपिंग केली. त्याने अक्षरशः पापणी लावायच्या आत कॅमरुन ग्रीनला बाद केले, ज्यामुळे त्याची सध्या खूप चर्चा होतेय. क्रिकेटचा देव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरने सुद्धा ध्रुव जुरेलने घेतलेली ही विकेट पाहून त्याचे कौतुक केले. सचिनने याबाबत सोशल मीडियावर खास पोस्ट सुद्धा शेअर केली. 

जुरेलने कॅमरुन ग्रीनला केलं स्टंप आउट : 

कोलकाता नाईट रायडर्सने इनिंगची सुरुवात करताना पाचवी ओव्हर रवि बिष्णोई टाकण्यासाठी आला. त्याच्या ओव्हरच्या तिसऱ्या बॉलवर कॅमरुन ग्रीन स्ट्राईकवर होता. यावेळी रवी बिष्णोईने पाहिलं की कॅमरुन ग्रीन हा स्टेप आउट होऊन क्रीजच्या बाहेर येतोय त्याने शॉर्ट आणि वाईड बॉल टाकला. कॅमरुन ग्रीनने प्रयत्न केला की तो बॉल मागे जाण्यापासून रोखेल पण तसं झालं नाही आणि बॉल त्याच्या मागून गेला. तो बॉल जुरेल पासून सुद्धा लांब जात होता. पण तेवढ्यात त्याने चपळता दाखवत तो बॉल पकडला आणि पापणी लवायच्या आत स्टंपवर मारला, त्याने फक्त एक नजर स्टंपकडे पाहिलं आणि बॉल थेट स्टंपवर जाऊन लागला आणि कॅमरून ग्रीन बाद झाला. कॅमरुन ग्रीन बाद होऊन नये या प्रयत्नात पिचवर खाली पडला. कॅमरुन ग्रीन हा 27 धावा करून बाद झाला.  

सचिन तेंडुलकरने केलं कौतुक : 

टीम इंडियाचा दिग्गज गोलंदाज सचिन तेंडुलकर हा सुद्धा ध्रुव जुरेलची स्टंपिंग पाहून इम्प्रेस झाला. सचिन तेंडुलकरने सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की, एक स्टंप दिसत होता पण शरीर हालचाल करत होते आणि डोळ्याची पापणी लवायच्या आत खेळ खल्लास झाला. खूप छान ध्रुव जुरेल'. 

कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स या सामन्यामध्ये कोलकताची प्रभावशाली कामगिरी संघाने आज गोलंदाजीमध्ये राजस्थान इनफार्म फलंदाजांना लवकर रोखले आणि त्यांनी राजस्थानच्या संघाला मोठी धावसंख्या उभारु दिली नाही. प्रथम फलंदाजी करत राजस्थानने पहिल्या इनिंगमध्ये 9 विकेट्स गमावून 158 धावा केल्या होत्या. हे टार्गेट केकेआरच्या संघाने 19.4 ओव्हरमध्ये पूर्ण केले. यामध्ये केकेआरच्या संघाने 6 विकेट्स गमावले होते. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

