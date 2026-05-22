/IPL 2026 : वैभव सूर्यवंशीला पुढचा सचिन तेंडुलकर बोलणं बंद करा, दिनेश कार्तिक असं का म्हणाला?

Dinesh Kartik On Vaibhav Sooryavanshi : आयपीएल 2026 मध्ये आपल्या फलंदाजीने मोठं मोठ्या गोलंदाजांना घाम फोडणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीची तुलना सचिन तेंडुलकर सोबत करू नका असं भारताचा माजी विकेटकिपर फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने बजावलं आहे.
Dinesh Kartik On Vaibhav Sooryavanshi : भारताचा माजी क्रिकेटर दिनेश कार्तिकने सध्या आयपीएल 2026 मध्ये आपल्या फलंदाजीने मोठं मोठ्या गोलंदाजांना घाम फोडणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीची तुलना सचिन तेंडुलकर सोबत करू नका असं बजावलं आहे. दिनेश कार्तिकचं म्हणणं आहे की युवा फलंदाजाच्या समोरील भविष्यात येणारी आव्हान खूप वेगळी असतील
दिनेश कार्तिकने एका पॉडकास्टमध्ये म्हटले की, 'वैभव जे काही करतोय ते खूप खास आहे. पण मी लोकांकडून ही अपेक्षा करत नाहीये की त्यांनी वैभवला 'पुढचा सचिन' म्हणून संबोधावं. तो फक्त 15 वर्षांचा आहे आणि या वयात एवढं चांगलं प्रदर्शन करतोय. माझं म्हणणं आहे की सचिनने जे केलं होतं ते असाधारण होतं, वैभवच्या समोर येणारी आव्हान खूप वेगळी असतील.
माजी विकेटकिपर फलंदाज असलेल्या दिनेश कार्तिकने सांगितलं की सचिन तेंडुलकर समोर मैदानावर जी आव्हान होती तेवढीच बाहेर सुद्धा होती. वैभव समोर आगामी काळात येणारी आव्हानं ही निश्चितपणे मैदानाबाहेर जास्त असतील. त्याच्याकडे क्रिकेटचं भरपूर टॅलेंट आहे. त्याला खेळाचं बाहेरील गोष्टींशी दोन हात करणं शिकावं लागेल. 2008 ते 2026 या काळात आयपीएलमध्ये झालेल्या बदलांवर चर्चा करताना कार्तिक म्हणाला, 'आयपीएलची सुरुवात झाल्यापासून ते आज ती ज्या टप्प्यावर आहे, तिथपर्यंत तिचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. हा खेळ झपाट्याने विकसित झाला आहे. खूप काही बदलले आहे'.
कार्तिकने पुढे म्हटले की, 'हा आतापर्यंतचा सर्वात वेगाने वाढणारा फॉरमॅट आहे. हा फॉरमॅट अनेकांसाठी चांगल्या जीवनशैलीचं एक माध्यम बनलं आहे. सोबतच हा त्या सर्व युवा मुलं आणि मुलींसाठी एक खूप मजबूत करिअर ऑप्शन बनला ज्यांना खेळात पुढे जायचंय. खूप कमी काळात हा जगातील इतर खेळाच्या स्पर्धांना टक्कर देत आहे.
वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल 2026 मध्ये आपल्या प्रदर्शनाने जगभरातील क्रिकेट फॅन्सना आणि टीकाकारांना हैराण आणि रोमांचित केले आहे. सूर्यवंशीने आयपीएल च्या 13 सामन्यांमध्ये 579 धावा केल्या होत्या. राजस्थान रॉयल्सकडून खेळणाऱ्या डाव्या हाताच्या या फलंदाजाने सीजनमध्ये १ शतक आणि ३ अर्धशतक ठोकले.