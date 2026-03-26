IPL 2026 Winner Prediction: आयपीएल 2026 चा विजेता कोण असणार यासंदर्भात इंग्लंडच्या दिग्गज खेळाडून भविष्यवाणी केली आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Mar 26, 2026, 07:45 AM IST
MI, RCB, CSK...; IPL 2026 सुरु होण्याआधीच सर्वात मोठी भविष्यवाणी! दिग्गज खेळाडूंनी सांगितलं विजेत्या संघाचं नाव

IPL 2026 Winner Prediction: आयपीएल 2026 चा नवा हंगाम आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असल्याने क्रिकेटचाहते उत्सुक आहेत. दरम्यान आयपीएल सुरु होण्याआधीच हा हंगाम कोण जिंकेल याची भविष्यवाणी करण्यात आली आहे. इंग्लंडच्या दिग्गज खेळाडूंनी इंडियन प्रीमिअर लीगच्या 19 व्या हंगामातील विजेत्या संघांसंदर्भात आश्चर्यकारक भविष्यवाणी केली आहे. मुंबई इंडियन्स यावेळी आयपीएल जिंकेल असा दावा मायकल वॉनने केला आहे. मुंबई इंडियन्स 2020 नंतर एकदाही फायनलमध्ये पोहोचू शकलेली नाही. दरम्यान दुसऱ्या एका दिग्गज खेळाडूने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आपलं जेतेपद कायम ठेवण्यात यशस्वी राहील असा विश्वास व्यक्त केला आहे. 

मुंबई इंडियन्स जिंकणार ट्रॉफी

स्टिक टू क्रिकेट पॉडकास्टवर दिग्गज खेळाडूंनी आयपीएल 2026 च्या विजेत्यांसदर्भात आपली मतं मांडली. यावेळी मायकल वॉनने यावेळी मुंबई इंडियन्स ट्रॉफी उंचावेल असं म्हटलं आहे. त्याने सांगितलं की, "मुंबई इंडियन्सने मागील बऱ्याच वर्षांपासून आयपीएलचा खिताब जिंकलेला नाही. यावेळी त्यांचा संघ जास्त मजबूत वाटत आहे". हार्दिक पांड्याच यावेळीही मुंबई इंडियन्स संघाचा कर्णधार असणार आहे. 

RCB राखणार जेतेपद

यावेळी एलिस्टर कूकने रॉयल चॅलेंजर्स सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलची ट्रॉफी जिंकेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. आरसीबी यशस्वीपणे आपलं जेतेपद कायम ठेवेल असं त्याने म्हटलं आहे. त्याने आयपीएल 2026 मध्ये बंगळुरु संघ आणि संघाचा प्रशिक्षक अँडी फ्लावर यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला आहे. 

जिथू संजू सॅमसन, तो संघ जिंकणार

इंग्लंडचा माजी फलंदाज फिल टफनेलने सुरुवातीला रॉयल चॅलेंजर्स बंगलुरू आयपीएल 2026 चा खिताब जिंकेल असं सुरुवातीला म्हटलं होतं. पण नंतर त्याने संजू सॅमसनचा उल्लेख करत म्हटलं की, तो जिथे गेला असेल तो संघ जिंकेल. म्हणजेच चेन्नई सुपरकिंग्ज आयपीएल जिंकेल असं मत त्याने व्यक्त केली आहे. टफनेलच्या म्हणण्यानुसार, यावेळी संजू सॅमसन चेन्नई सुपरकिंग्जसाठी एक्स फॅक्टर ठरु शकतो. 

आरसीबी संघाबद्दल बोलायचं गेल्यास त्यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. स्टार जलदगती गोलंदाज यश दयाल खासगी कारणांमुळे आयपीएल 2026 मधून बाहेर पडला आहे. तर दुसरीकडे जोश हेजलवूड फिटनेसच्या कारणांमुळे काही सामने खेळू शकणार नाही. आतापर्यंत मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई या संघांनी आपलं आयपीएल जेतेपद कायम ठेवण्यात यश मिळवलं होतं. आता आरसीबीचाही या रेकॉर्डमध्ये आपली नोंद करण्याची इच्छा असेल. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

