प्रेक्षकाने केलेल्या जादू टोण्याबाबत चेन्नई सुपरकिंग्सने BCCI कडे केली तक्रार? काय आहे त्या पत्रामागचं सत्य?

CSK Letter To BCCI Fact Check : चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद (CSK VS SRH) यांच्यात आयपीएल 2026 चा सामना खेळवला गेला. राजीव गांधी स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात चेन्नईचा अवघ्या १० धावांनी पराभव झाला. त्यामुळे चेन्नईने सलग दुसरा सामना गमावला. या सामन्यातील एका चाहत्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होताना दिसतोय. या व्हिडीओमध्ये स्टेडियममध्ये सामना पाहण्यासाठी आलेल्या चाहत्याने चेन्नई सुपरकिंग्सची फलंदाजी सुरु असताना हातात लिंबू घेऊन काहीतरी पुटपुटले आणि तेवढ्यात चेन्नईची विकेट पडली. त्यानंतर हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला. यावर अनेक नेटकऱ्यांनी कमेंट्स करून हैदराबादच्या चाहत्याने केलेल्या काळ्या जादूमुळे चेन्नई सुपरकिंग्स हा सामना हरली असं लिहीलं. यानंतर सोशल मीडियावर चेन्नई सुपरकिंग्सने बीसीसीआयच्या नावाने लिहिलेलं एक पत्र व्हायरल झालं. या पत्रात दावा करण्यात आला की चेन्नईने हैदराबाद विरुद्ध झालेल्या सामन्यादरम्यान प्रेक्षकाने केलेल्या काळ्या जादूची तक्रार बीसीसीआयकडे केली आहे. मात्र आता या पत्राची सत्यता समोर आली आहे.
हैदराबादच्या राजीव गांधी स्टेडियमवर सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स हा सामना हैदराबादच्या राजीव गांधी स्टेडीयमवर पार पडला. या सामन्यातील व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडीओमध्ये सनरायजर्स हैदराबादचा चाहता हातात लिंबू घेऊन काही विचित्र हालचाली करत होता, जणू तो कोणतीही जादू करत आहे. तो जसचं आपली जादू संपवतो, त्याच्या पुढच्याच बॉलवर सीएसकेचा फलंदाज बाद होतो. ही संपूर्ण घटना एवढी परफेक्ट टायमिंगने होते की पाहणारे अचंबित होतात. सीएसकेची विकेट पडताच तो चाहता आनंदाने नाचू लागतो, तर त्याच्या जवळ बसलेले प्रेक्षक सुद्धा हसू लागतात.
सनरायजर्स हैदराबादच्या प्रेक्षकाने चेन्नई सुपरकिंग्सची फलंदाजी सुरु असताना लिंबू सोबत केलेल्या काळ्या जादूचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर चेन्नई सुपरकिंग्सने बीसीसीआयला याची तक्रार करणारं एक पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल होतंय. या पत्रात प्रेक्षकाने सामन्यादरम्यान केलेल्या काळ्या जादूची तक्रार केलेली दिसतेय. यावर काशी विश्वनाथन यांची सही सुद्धा आहे. मात्र झी 24 तासने केलेल्या फॅक्ट चेकमध्ये हे पत्र खोटं असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. आमच्या प्रतिनिधींनी चेन्नई सुपरकिंग्सच्या मॅनेजमेंटला या पत्राबाबत विचारणा केली असता हे पत्र बनावट असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे, तसेच असे कोणतेही पात्र बीसीसीआयला लिहिण्यात आलेले नाही असं सुद्धा सीएसकेकडून सांगण्यात आलं आहे.