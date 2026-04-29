IPL 2026 : PBKS vs RR सामन्यात चाहता गंभीर जखमी, चेहरा झाला रक्तबंबाळ! Video Viral

Another spectator seriously injured during PBKS vs RR match : पंजाब किंग्ज विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये काल सामना झाला, या सामन्यामध्ये पंजाब किंग्जच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. कालच्या सामन्यामध्ये पंजाबच्या संघाची गोलंदाजी आणि फलंदाजी फार काही प्रभावी राहली नाही. मागील काही सामन्यांमध्ये सातत्याने सामन्यादरम्यान खेळाडू मारत असलेल्या शॅाटमुळे सामना पाहायला आलेल्या चाहत्यांना दुखापत होत आहे. त्यामुळे चाहत्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. आता पंजाब किंग्ज विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये होणाऱ्या सामन्यामध्ये आणखी एक वयोवृद्ध क्रिकेट चाहत्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.
मंगळवारी न्यू चंदीगड येथे पंजाब किंग्ज विरुद्ध आरआर यांच्यामध्ये सामना झाला. या सामन्यामध्ये पंजाब किंग्जचा सलामीवीर फलंदाज प्रियांश आर्या याने शॅाट मारला. हा षटकार त्याने मारल्यानंतर तो स्टेडियम तो शॅाट प्रेक्षकांमध्ये गेला. यावेळी स्टेडियममध्ये बसलेला एक चाहता गंभीर जखमी झाला आहे, त्याला तो बॅाल लागल्यामुळे चेहरा रक्तबंबाळ झाला होता.
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमधील दृश्य हे फारच भितीदायक होते. गंभीर जखमी झालेल्या या चाहत्याला रुग्णालयामध्ये नेण्यात आले होते. चाहत्याला डोळ्याच्या शेजारी हा बॅाल लागल्यामुळ फारच भयानक ही घटना होती, हा व्हिडिओ सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
Priyansh Arya six badly injured a man's head in stands. pic.twitter.com/csNqEadB92
— Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) April 28, 2026
पंजाब किंग्जचा संघ या सिझनमध्ये दमदार फार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे, राजस्थान रॅायल्सविरुद्ध झालेल्या सामन्यामध्ये संघाला 6 विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यातील पराभवानंतर हा पंजाब किंग्जचा या स्पर्धेचा पहिला पराभव होता. गुणतालिकेमध्ये कालच्या पराभवानंतर पंजाब किंग्जचे 13 गुण आहेत तर आतापर्यत त्याच्या खात्यामध्ये सहा विजय आणि तीन पराभव आहेत. पंजाब किंग्जचा पुढील सामना हा 3 मे रोजी खेळवला जाणार आहे.
राजस्थान रॅायल्सच्या संघाने आतापर्यत या स्पर्धेमध्ये चांगली सुरुवात केली होती, त्यानंतर संघाला काही पराभवांना सामोरे जावे लागले होते. गुणतालिकेमध्ये कालच्या विजयानंतर राजस्थानचा संघ सध्या तिसऱ्या स्थानावर आहे. संघाने आतापर्यत 6 सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे, तर 3 सामन्यात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता.