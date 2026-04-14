Praful Hinge Father Reaction : सनरायजर्स हैदराबादकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण करणारा प्रफुल्ल हिंगेने राजस्थान रॉयल्सच्या ४ विकेट घेतल्या. पदार्पणाच्या सामन्यात केलेल्या या परफॉर्मन्समुळे प्रफुल्ल हा रातोरात स्टार झाला. झी 24 तासने प्रफुल्ल हिंगेचे वडील प्रकाश हिंगे यांची एक विशेष मुलाखत घेतली. यात त्यांनी प्रफुल्ल हिंगेच्या यशाचं ग्लेन मॅकग्राथ कनेक्शन सांगितलं. 

पूजा पवार | Updated: Apr 14, 2026, 09:10 PM IST
Praful Hinge : नागपूरकर प्रफुल्ल हिंगेच्या कामगिरीत ग्लेन मॅकग्राथचं मार्गदर्शन ठरलं मोलाचं, स्वतः वडिलांनी सांगितला प्रवास
Praful Hinge Father Reaction : नागपूरचा 24 वर्षीय स्टार गोलंदाज प्रफुल्ल हिंगे याने सोमवारी आयपीएल 2026 च्या 21 व्या सामन्यात सनरायजर्स हैदराबादकडून पदार्पण केलं. यावेळी प्रफुल्लने पदार्पणाच्या टाकलेल्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये राजस्थानच्या तीन विस्फोटक फलंदाजांना बाद केलं. आयपीएलच्या 19 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडलं. या प्रफुल्लने सामन्यात एकूण 4 ओव्हर टाकत त्याने 34 धावा देऊन 4 विकेट घेतल्या. या कामगिरीनंतर त्याला सामनावीरचा पुरस्कार सुद्धा मिळाला. सोमवारी पदार्पणाच्या सामन्यात केलेल्या या जबरदस्त परफॉर्मन्समुळे प्रफुल्ल हिंगे हा रातोरात स्टार झाला. झी 24 तासने प्रफुल्ल हिंगेच्या वडिलांची एक विशेष मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत प्रफुल्लच्या वडिलांनी त्याच्या यशामागील ग्लेन मॅकग्राथ कनेक्शनबाबत खुलासा केला. 

'प्रफुल्ल हिंगेच्या यशाचं ग्लेन मॅकग्राथ कनेक्शन : 

प्रफुल्लचे वडील प्रकाश हिंगे यांनी झी 24 तास सोबत खास बातचीत केली. या मुलाखतीत बोलताना वडिलांनी सांगितलं की, 'प्रफुल्ल हा 2 ते 3 वर्षांपासून  MRF Pace Foundation येथे सराव करत आहे.  येथे व्यंकटेश प्रसाद, जाहीर खान, जसप्रीत बुमराह सारखे गोलंदाज हे तेथे रिहॅबिलिटेशनसाठी जातात तेथे प्रफुल्लला सुद्धा चांगलं प्रशिक्षण दिलं गेलं. देशांतर्गत सामन्यांमध्ये सुद्धा त्याने चांगलं परफॉर्म केलं. त्याला त्याच्यातील प्रतिभेमुळे ब्रिस्बेनला जाण्याची सुद्धा संधी मिळाली. यावेळी तो ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज गोलंदाज ग्लेन मॅकग्राथ यांच्या सानिध्यात राहिला होता. तिथे त्याला 20 ते 30 दिवस त्याला ट्रेन केलं. याकाळात ग्लेन मॅकग्राथचं मार्गदर्शन प्रफुल्लला लाभलं. ग्लेन मॅकग्राथ याने प्रफुल्लला सांगितलं होतं की वेगवान गोलंदाजांचं क्रिकेटमध्ये आयुष्य हे जवळपास 10 वर्षांचंच असतं. त्यामुळे खूप मेहनत कर. ग्लेन मॅकग्राथ यांनी त्याला बॉलची लाईन लेन्थ शिकवली'. तसेच दिग्गज गोलंदाज वरुण अरुण यांनी सुद्धा प्रफुल्लला त्याच्या दुखापतीतून वर येण्यासाठी खूप मदत केली असं प्रकाश हिंगे यांनी सांगितलं. 

वडिलांमुळे प्रफुल्ल झाला गोलंदाज :

प्रफुल्ल हा उत्तर वेगवान गोलंदाज असला तरी त्याला लहानपणी फलंदाज व्हायचं होतं असं त्याचे वडील प्रकाश हिंगे म्हणाले. प्रकाश हिंगे यांनी सांगितलं की, 'लहान असताना त्याला फलंदाज व्हायचं होतं, तेव्हा मी त्याला म्हटलं की, अरे फलंदाज हा कोणालाही चौकार षटकार मारतो. फलंदाजाला तेवढी ताकद लागत नाही. पण गोलंदाजी करायला जास्त ताकद आणि स्किल लागतं. प्लेईंग ११ मध्ये खेळत असताना गोलंदाजाला सुद्धा अनेकदा फलंदाजी करण्याची संधी मिळते, तेव्हा तुझ्यातील ऑलराऊंडर खेळाडूचं स्किल डेव्हलप कर असं मी त्यांना म्हणालो होतो. तू फक्त बॅट्समन बनून राहिलास तर संघात संधी मिळण्याची संधी कमी असते, त्यापेक्षा तू तुझे दोन्ही स्किल डेव्हलप कर ७० टक्के गोलंदाजीकडे लक्ष दे आणि ३० टक्के फलंदाजी सुद्धा कर. त्यानंतर त्याने मनाशी वेगवान गोलंदाज होण्याचा निश्चय केला त्यानंतर आता तो काय कामगिरी करतोय हे सगळ्यांनी पाहिलंय'. 

प्रफुल्ल हिंगेला 30 लाखांमध्ये संघात घेतलं : 

प्रफुल्ल हिंगे हा राज्यातील क्रिकेटमध्ये विदर्भाचं प्रतिनिधित्व करतो. प्रफुल्ल हा उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज असून सनरायजर्स हैदराबादने 30 लाखांना त्याला आपल्या संघात घेतलं होतं. प्रफुल्ल हिंगेने 10 फर्स्ट क्लास सामन्यांमध्ये 26.66 च्या सरासरीने 27 विकेट घेतल्या आहेत. लिस्ट ए मध्ये त्याने 6 सामन्यांमध्ये 5 विकेट घेतल्या. तर आयपीएलमध्ये पदार्पण करण्यापूर्वी त्याने टी20 मध्ये फक्त 1 विकेट घेतली होती. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

