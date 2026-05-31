/विराट कोहलीचा Best Friend आयपीएल फायनलनंतर घेणार निवृत्ती? IPL 2026 चा संपूर्ण सीजन बसला बेंचवर

IPL 2026 : अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात आयपीएल 2026 चा फायनल सामना 31 मे रोजी रविवारी होणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार गुजरात टायटन्समधील दिग्गज गोलंदाज आणि विराट कोहलीचा खास मित्र आयपीएल फायनलनंतर निवृत्ती घेऊ शकतो.
IPL 2026 RCB VS GT : आयपीएल 2026 च्या सीजनचा शेवटचा सामना रविवार 31 मे रोजी होणार आहे. यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्सचा (RCB VS GT) संघ 19 व्या आयपीएल सीजनचं विजेतेपद पटकावण्यासाठी मैदानात भिडतील. आतपर्यंत दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एक एक वेळा आयपीएल ट्रॉफी जिंकलीये, त्यामुळे दोन्ही संघांना आता दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफीवर नाव कोरण्याची संधी आहे. आरसीबीचा स्टार गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार याने एका मुलाखतीत त्याच्या आयपीएल निवृत्तीबाबत संकेत दिलेत. तर मीडिया रिपोर्ट्सनुसार गुजरात टायटन्समधील दिग्गज गोलंदाज ईशांत शर्मा (Ishant Sharma) हा सुद्धा आयपीएल 2026 च्या फायनलनंतर निवृत्ती घेण्याची शक्यता आहे.
आयपीएल 2025 पासून गुजरात टायटन्स संघाचा भाग असलेल्या इशांत शर्माला आयपीएल 2026 साठी सुद्धा गुजरात टायटन्सने रिटेन केलं होतं. मात्र या संपूर्ण सीजनमध्ये ईशांतला एकाही सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नाही. संपूर्ण सीजन ईशांतला बेंचवरच बसवण्यात आलं. इशांत शर्मा हा आता ३७ वर्षांचा आहे. आयपीएलमध्ये खेळण्याची संधी न मिळत असल्याने तसेच वाढत वय लक्षात घेऊन ईशांत शर्मा हा आयपीएल 2026 च्या फायनलनंतर आयपीएलमधून निवृत्ती घोषित करण्याची शक्यता आहे. विराट कोहली आणि इशांत हे दोघे लहानपणीपासूनचे मित्र आहेत आणि त्यांनी देशांतर्गत क्रिकेट तसेच दिल्ली क्रिकेट असोसिएशनकडून खूप क्रिकेट खेळलंय. मात्र विराटच्या या मित्राचा यंदाचा आयपीएल सीजन हा शेवटचा ठरू शकतो.
ईशांत शर्मा हा 37 वर्षांचा असून त्याने अद्याप आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेली नाहीये. मात्र त्याने 2021 मध्ये न्यूझीलंड विरुद्ध टेस्ट सामन्यात शेवटचं भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व केलं होतं. मात्र त्यानंतर टीम इंडियात त्याला संधी मिळालेली नाही. 2023 मध्ये एका मुलाखतीत त्याने सूचित केले होते की त्याचे शरीर आता पूर्वीसारखी साथ देत नाही त्यानंतर त्याच्या निवृत्तीच्या चर्चा सुरू झाल्या. मात्र तरीही तो आयपीएलचे पुढील काही सीजन खेळतोय. मागच्या आयपीएल २०२५ मध्ये त्याने ७ सामन्यात एकूण 4 विकेट घेतल्या होत्या. मात्र यंदा संघात गोलंदाजी विभागात असलेल्या मोठ्या स्पर्धेमुळे त्याला प्लेईंग 11 मध्ये संधी मिळू शकलेली नाहीये.
ईशांत शर्माने टेस्ट क्रिकेटमध्ये 105 सामन्यात 785 धावा आणि 311 विकेट घेतलेत. तर 80 वनडे सामन्यात त्याने 72 धाव केल्या असून 115 विकेट घेतल्या आहेत. इशांतने भारतीय संघाकडून 14 टी २० सामने खेळले असून यात 8 विकेट घेतल्या. तर आयपीएलमध्ये एकूण 117 सामने खेळून इशांत शर्माने 96 विकेट घेतल्या आहेत.