/IPL 2026 च्या फायनल सामन्यात कोणाला मिळणार प्लेईंग 11 मध्ये संधी? RCB की गुजरात आज कोण इतिहास रुचणार?

IPL 2026 Final GT VS RCB Playing 11 Prediction : अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर 31 मे रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात आयपीएल 2026 चा फायनल सामना पार पडणार आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स या दोन्ही संघांनी 18 पॉईंट्स सह टॉप दोनमध्ये राहुल आयपीएलची लीग स्टेज फेरी समाप्त केली. त्यानंतर आरसीबीने क्वालिफायर 1 तर गुजरातने क्वालिअफेयर 2 सामना जिंकून फायनलचं तिकीट मिळवलं. यापूर्वी दोन्ही संघांनी एकएकदा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं आहे. त्यामुळे यंदा दोघांकडे देखील आयपीएल फायनल जिंकून दुसऱ्यांदा विजेतेपदाची ट्रॉफी नावावर करण्याची संधी आहे.
रजत पाटीदारच्या नेतृत्वात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने आयपीएल 2025 मध्ये पहिल्यांदाच आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं होतं. त्यानंतर आता सलग दुसऱ्या वर्षी संघ फायनलमध्ये पोहोचला आहे. स्टार फलंदाज फिलिप सॉल्टला फायनलच्या प्लेईंग 11 मध्ये स्थान मिळणं थोडं अवघड आहे. मात्र त्यांचं टीम कॉम्बिनेशन चांगलं आहे. दुखापतीतून बरे होत असलेल्या खेळाडूंना इम्पॅक्ट प्लेयर्सच्या यादीत स्थान मिळू शकते. परंतु हे प्रथम गोलंदाजी करणाऱ्या संघावर अवलंबून असेल.
गुजरात टायटन्सला आरसीबीने क्वालिफायर 1 मध्ये पराभूत केलं होतं. त्या सामन्यात गुजरातने कुलवंत खेजरोलियाला खेळवले होते, मात्र तो चांगला परफॉर्मन्स करू शकला नाही. त्यामुळे फायनल सामन्यात प्लेईंग ११ मध्ये त्याला संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. तर शुभमन गिलच्या नेतृत्वात गुजरात संघाचा परफॉर्मन्स तसा स्थिर आहे आणि या फायनल सामन्यात गुजरात संघाला आर साई किशोरकडून प्रभावी कामगिरीची अपेक्षा असेल.
व्यंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, जैकब डफी, रोमारियो शेफर्ड
इम्पॅक्ट प्लेयर : रसिख सलाम डार/सुयश शर्मा
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा
इम्पॅक्ट प्लेयर : आर साई किशोर