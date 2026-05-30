/IPL 2026 Final : गुजरात की बंगळुरू? आकडेवारीत कोण भारी? वाचा दोन्ही संघांचा रेकॉर्ड

RCB vs GT head to head record : गुजरात टायटन्सच्या होम ग्राउंडवर फायनलचा सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्याआधी गुजरात टायटन्स आणि रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यामध्ये कोणत्या संघाचे पारडे जड आहे मागील आकडेवारी कोणाच्या दिशेने आहे यासंदर्भात वाचा.
Gujarat Titans vs Royal Challengers Bangalore :आयपीएल 2026 च्या फायनल सामन्यासाठी काही तास शिल्लक राहिले आहेत. गुजरात टायटन्सच्या होम ग्राउंडवर हा सामना खेळवला जाणार आहे. रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा संघ हा सलग दुसरी ट्रॅाफीच्या शोधात आहे, तर गुजरातचा प्रिंस हा त्याची कर्णधार म्हणून पहिल्या ट्रॅाफीच्या शोधात आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर आयपीएल 2026 चा फायनलचा सामना गुजरात टायटन्स विरुद्ध रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु या दोन संघामध्ये खेळवला जाणार आहे. या सामन्याआधी गुजरात टायटन्स आणि रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यामध्ये कोणत्या संघाचे पारडे जड आहे मागील आकडेवारी कोणाच्या दिशेने आहे यासंदर्भात वाचा.
गुजरात टायटन्स आणि रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यातील आकडेवारीवर नजर टाकली तर आतापर्यत हे दोन्ही संघ एकमेकांसमोर 9 वेळा आमनेसामने आले आहेत. यामध्ये 5 वेळा आरसीबीच्या संघाने बाजी मारली आहे तर गुजरातच्या संघाने 4 सामने आरसीबीविरुद्ध जिंकली आहेत. त्यामुळे दोन्ही संघामध्ये चुरशीची लढत आहे, या सिझनच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर दोन्ही संघ तीन वेळा आमनेसामने आले आहे.
या सिझनमध्ये लीग सामन्यात बंगळुरुच्या मैदानावर झालेल्या सामन्यात रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुने विजय मिळवला होता. तर अहमदाबाद येथे झालेल्या सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्सने सामना 4 विकेट्सने जिंकला होता. क्वालिफायर 1 मध्ये देखील दोन्ही संघ आमनेसामने आले होते. यामध्ये आरसीबीच्या संघाने जीटीला पराभूत करुन फायनलमध्ये प्रवेश केला होता. क्वालिफायर 1 मध्ये झालेल्या पराभवाचा बदला जीटीच्या संघाकडे असणार आहे. कारण हे दोन्ही संघ पहिल्यांदाच क्वालिफायर सामन्यात आमनेसामने आले होते. क्वालिफायर 1 मध्ये गुजरात टायटन्सचा मोठा पराभव झाला होता. आरसीबीच्या संघाने गुजरातला 92 धावांनी पराभूत केले होते.
गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिल या सिझनमध्ये दमदार फार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे, त्याने आतापर्यत या सिझनमध्ये 722 धावा केल्या आहेत, त्याचबरोबर तो ऑरेंज कॅपचा देखील प्रबळ दावेदार आहे. त्याचबरोबर आरसीबीच्या संघाचा कर्णधार रजत पाटीदारची देखील प्रभावशाली कामगिरी राहिली आहे, त्याने आयपीएलच्या इतिहासात क्वालिफायरमध्ये सर्वात जलग 90 धावा केल्या होत्या.