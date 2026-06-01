/RCB ने दुसऱ्यांदा ट्रॉफी जिंकताच कृणाल पांड्याने MI आणि CSK फॅन्सला चिडवलं, Video Viral

IPL 2026 Final : सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलची ट्रॉफी जिंकल्यावर ऑलराउंडर कृणाल पांड्याने मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपरकिंग्सच्या फॅन्सना डिवचलं. सध्या त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
IPL 2026 Final : आयपीएल 2026 चा फायनल सामना गुजरात टायटन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (GT VS RCB) यांच्यात रविवारी 31 मे रोजी पार पडला. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात आरसीबीने 5 विकेटने गुजरातवर विजय मिळवून सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकण्याचा विक्रम केला. सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकणारा आरसीबीचा संघ हा अशी कामगिरी करणारा या स्पर्धेतील तिसरा संघ ठरला. मात्र यावेळी ट्रॉफी विजयाचं सेलिब्रेशन करताना आरसीबीचा ऑलराउंडर कृणाल पांड्याने मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपरकिंग्सच्या फॅन्सना डिवचलं. सध्या त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
आयपीएल 2026 च्या फायनल सामन्यात आरसीबीने टॉस जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी गुजरात टायटन्सने फलंदाजी करताना २० ओव्हरमध्ये 155 धावांची खेळी केली, दरम्यान त्यांनी 8 विकेट गमावल्या. तर आरसीबी संघाने 18 व्या ओव्हरमध्ये ५ विकेट गमावून 161 धावा केल्या आणि फायनल सामन्यात विजय मिळवला. आरसीबीकडून विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना व्यंकटेश अय्यरने १६ बॉलमध्ये 32 धावा केल्या तर रजत पाटीदारने 15, टीम डेविडने 24, जितेश शर्माने 11, विराट कोहलीने नाबाद ७५ तर कृणाल पांड्याने १ धाव घेतली. तर कृणालने गुजरात विरुद्ध गोलंदाजी करताना सुद्धा ४ ओव्हरमध्ये २३ धावा देऊन 1 विकेट घेतली.
आरसीबीने दुसऱ्यांदा ट्रॉफीवर नाव कोरल्यावर खेळाडूंनी मैदानात मोठ्या उत्साहात सेलिब्रेशन केलं. यावेळी ट्रॉफी घेऊन फोटो काढताना संपूर्ण संघ जेव्हा दोनदा ट्रॉफी जिंकण्याचा सिम्बॉल म्हून हाताची दोन बोटं दाखवून इशारा करताना कृणाल पांड्याने मात्र हसत हसत हाताची पाच बोटं दाखवून पाच असा इशारा केला. यावरून रजत पाटीदार आणि विराट कोहलीने त्याला तसं करण्यापासून थांबवले. मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपरकिंग्स या दोघांकडे सुद्धा प्रत्येकी 5 आयपीएल ट्रॉफी आहेत. त्यांचे फॅन्स हे नेहमी पाच ट्रॉफी जिंकण्याच्या अविर्भावात हाताने पाच असा इशारा करून आरसीबीच्या फॅन्सना चिडवत असतात. तेव्हा कृणालने सलग दुसऱ्यांदा ट्रॉफी जिंकून मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपरकिंग्सच्या चाहत्यांना डिवचलं असं सोशल मीडियावर बोललं जात आहे. मात्र काही कृणालच्या फॅन्सनी अशाच व्हिडीओ खाली कमेंट करून म्हटलं आहे की कृणाल पांड्या हा पाच बोटं दाखवून कोणालाही चिडवत नाहीये तर त्याने आतापर्यंतच्या करिअरमध्ये आयपीएलच्या पाच ट्रॉफी जिंकल्यामुळे तसा इशारा केला होता. कृणाल पांड्या हा तीनवेळा आयपीएल चॅम्पियन ठरलेल्या मुंबई इंडियन्सचा तर आता दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावणाऱ्या आरसीबीचा भाग आहे.