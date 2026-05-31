IPL Final: 'या' दिग्गज खेळाडूला मैदानात पाहण्याची आज अखेरची संधी? मॅच संपताच निवृत्ती? स्वत: दिले संकेत

IPL 2026 Final Likely To Be Last Match For This Player: आयपीएल 2026 च्या आजच्या शेवटच्या सामन्यानंतर एक दिग्गज खेळाडू निवृत्त होण्याची शक्यता असून त्यानेच तसे संकेत दिले आहेत. तो नेमका काय म्हणालाय पाहूयात...
IPL 2026 Final Likely To Be Last Match For This Player: अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पुढील काही तासांमध्ये आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुसमोर आव्हान असणार आहे घरच्या मैदानावर खेळणाऱ्या गुजरात टायन्सचं! दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एकदा आयपीएलचा चषक जिंकला असून कोणीही जिंकले तरी तो विजय ऐतिहासिकच ठरणार आहे. मात्र एकीकडे या विजयाचं सेलिब्रेशन होत असतानाच दुसरीकडे एका दिग्गज क्रिकेटपटूने हा त्याचा शेवटचा सामना असेल असे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे चाहत्यांचं टेन्शन वाढलं आहे. विशेष म्हणजे या खेळाडूच्या योगदानामुळेच त्याचा संघ अंतिम सामन्यापर्यंत पोहचला असून आता या खेळाडूने पुढल्या वर्षीपासून आयपीएल न खेळण्यासंदर्भातील संकेत दिलेत.
ज्या खेळाडूबद्दल आपण बोलतोय त्याचं यंदाच्या पर्वात कामगिरीमुळे बरंच कौतुक झालं आहे. फलंदाजांचा खेळ मानल्या जाणाऱ्या टी-20 क्रिकेटमध्ये आपल्या नावाचा दबदबा निर्माण करणारा हा खेळाडू आरसीबीमधील असून आतापर्यंत तुम्हाला अंदाज आलाच असेल की आपण भुवनेश्वर कुमारबद्दल बोलतोय. यंदाच्या पर्वात सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्याच्या यादीत असलेल्या भुवनेश्वर कुमारने पहिल्या क्वारिफायर सामन्यामध्येच अंतिम सामना हा कदाचित त्याचा आयपीएलमधील शेवटचा सामना असू शकतो असे संकेत दिले आहेत.
उत्तम गोलंदाजी करत असल्याचा संदर्भ देत भुवनेश्वरला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरगामनाचा काही विचार आहे का? असा सवाल विचारण्यात आलेला. यावर, "वेगवान गोलंदाज म्हणून खेळत असताना तुमचं शरीर तुम्हाला फार काळ खेळण्याची परवानगी देत नाही. माझे सध्या तरी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसंदर्भात कोणतेच प्लॅन नाहीत. सध्या मी इथे विराट कोहली आणि इतर साथीदारांच्या सोबत क्रिकेट खेळण्याचा आनंद घोतोय. मात्र या जर्सीमध्ये (आरसीबीकडून खेळतानाच) निवृत्त झालो तर तो माझ्या दृष्टीने फार गोड शेवट असेल. जनरेशन झी म्हणते त्याप्रमाणे होम स्वीट होम क्षण असेल तो माझ्यासाठी," असं उत्तर भुवनेश्वरने दिलं.
वयाच्या 35 व्या वर्षी बंगळुरुकडून खेळताना आयपीएल 2025 मध्ये त्याने आरसीबीला पहिले विजेतेपद मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तसेच, चालू आयपीएल 2026 च्या हंगामात 36 वर्षीय भुवनेश्वर कुमारने अप्रतिम गोलंदाजी करत आयपीएल कारकिर्दीतील आपले 200 बळी देखील पूर्ण केले आहेत. भुवनेश्वरने यंदाच्या पर्वात 26 विकेट्स घेतल्या असून तो पर्पल कॅपच्या शर्यतीत आहे. विशेष म्हणजे 2017 मध्ये त्याने सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळताना 25 हून अधिक विकेट घेतलेल्या. आता त्याने तोच पराक्रम बंगळुरुकडून खेळताना केला आहे. दोन वेगवेगळ्या संघांकडून खेळताना 25 हून अधिक विकेट्स एकाच पर्वात घेणारा तो एकमेव गोलंदाज आहे.